ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేకుండానే "గుంత పొంగనాలు" - చట్నీ లేకుండానే కమ్మగా తినేయొచ్చు!

Egg Paniyaram Recipe
Egg Paniyaram Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2025 at 11:30 AM IST

3 Min Read
Egg Paniyaram Recipe without Batter : "గుంత పొంగనాలు" పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, నార్మల్​గా ఇవి చేయాలంటే దోశ లేదా ఇడ్లీ పిండి ఉండాల్సిందే. అందుకే, చాలా మంది టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్​గా భావించి తినాలనిపించినా వీటిని చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. అలాంటి వారికోసం ఇడ్లీ, దోశ పిండితో పని లేకుండా క్విక్ అండ్ ఈజీగా చేసుకునే ఒక "పనియారం" రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కోడిగుడ్డుతో నోరూరించే "గుంత పొంగనాలు". వీటిని ఎగ్స్, కొన్ని రకాల కాయగూరలతో అప్పటికప్పుడు సులభంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఈ పొంగనాలను బ్రేక్​ఫాస్ట్​తో పాటు ఈవెనింగ్ స్నాక్​గానూ తయారు చేసుకోవచ్చు. పిల్లలైతే గుడ్డుతో చేసిన వీటిని ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరి, ఈ రుచికరమైన బ్రేక్​ఫాస్ట్ అండ్ స్నాక్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Egg Paniyaram Recipe without Batter
eggs (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఎనిమిది - కోడిగుడ్లు
  • ఒక చెంచా - మిరియాల పొడి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
  • రెండు - క్యాప్సికం
  • రెండు - క్యారెట్లు
  • రెండు - బంగాళదుంపలు
  • ఒక చెంచా - కారం
  • ఒక చెంచా - ధనియాలపొడి
  • కొద్దిగా - పసుపు
  • అరచెంచా - గరంమసాలా
  • వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
  • నాలుగు చెంచాలు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు

Egg Paniyaram Recipe without Batter
Eggs (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • కమ్మగా నోరూరించే ఈ రెసిపీ తయారీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చిలను వీలైనంత సన్నగా తరుక్కోవాలి.
  • అలాగే, బంగాళదుంపలను పొట్టు తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. క్యాప్సికం, క్యారెట్లను శుభ్రంగా కడిగి సన్నని ముక్కలుగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
Egg Paniyaram Recipe without Batter
Aloo (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ముందుగా సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, క్యారెట్, బంగాళదుంప ముక్కలు యాడ్ చేసుకుని కాసేపు వేయించాలి.
Egg Paniyaram Recipe without Batter
Onions (Getty Images)
  • చివరిగా క్యాప్సికం ముక్కలు జత చేసి రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంతవరకూ లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ బాగా వేయించాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మంచిగా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి చల్లార్చుకోవాలి.

Egg Paniyaram Recipe without Batter
Mirchi (Getty Images)
  • అది చల్లారేలోపు ఒక బౌల్​లో కోడిగుడ్లను పగులకొట్టి పోసుకుని అందులో మిరియాలపొడి వేసి అంతా బాగా కలిసేలా గిలక్కొట్టాలి.
  • అనంతరం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులోకి చల్లారిన కూరగాయల మిశ్రమం, గిలక్కొట్టిన కోడిగుడ్డు మిశ్రమంతో పాటు కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Egg Paniyaram Recipe without Batter
Pepper Powder (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద గుంత పొంగనాల(పనియారం) పాత్రను ఉంచి అన్ని గుంతల్లో కొద్దికొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్​ లైట్​గా వేడయ్యాక ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గుడ్డు మిశ్రమాన్ని అన్ని గుంతల్లో ఒక్కో గరిటెడు వేసుకొని లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
Egg Paniyaram Recipe without Batter
Egg Paniyaram (ETV Bharat)
  • అవి వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత రెండో వైపునకు తిరిగేసి అటు వైపు కూడా మంచిగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుంటే చాలు. అంతే, చూస్తుంటేనే నోరూరిపోయే "ఎగ్ అప్పే లేదా ఎగ్ పనియారం" రెడీ అవుతుంది!
  • వీటిని ఎలాంటి చట్నీ అవసరం లేకుండానే కమ్మగా తినేయొచ్చు. మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి రొటీన్ స్నాక్ రెసిపీలు కాకుండా దీన్ని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.

