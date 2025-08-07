Essay Contest 2025

కరకరలాడే "కోడిగుడ్డు పకోడీ" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు! - TASTY EGG PAKODA RECIPE

- ఈవెనింగ్ టైమ్ స్నాక్​గా అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది!

Tasty Egg Pakoda Recipe
Egg Pakoda (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2025 at 1:19 PM IST

Tasty Egg Pakoda Recipe : పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండి చౌకగా దొరికే ఆహారపదార్థాల్లో ఒకటి కోడిగుడ్డు. పిలల నుంచి పెద్దల వరకు దీనితో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది ఫ్రిడ్జ్​లో గుడ్లు ఉన్నాయంటే చాలు వాటితో భోజనంలోకి ఆమ్లెట్ నుంచి ఎగ్ పులుసు వరకు రకరకాల కర్రీలను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాదు వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు, ఈవెనింగ్ టైమ్​ స్నాక్​గా కోడిగుడ్లతో నోరూరించే "పకోడీ"ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది సూపర్ టేస్టీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఎగ్​తో ప్రిపేర్ చేసే దీన్ని పిల్లలైతే కమ్మగా కడుపు నిండా తినేస్తారు. పైగా ఈ పకోడీని అప్పటికప్పుడు చాలా తక్కువ సమయంలో సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు! మరి, ఈ రుచికరమైన ఎగ్ పకోడీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Egg Pakoda Recipe
Eggs (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • ఎగ్స్ - ఆరు
  • నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్లు - శనగపిండి
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - కార్న్​ఫ్లోర్
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు, కారం
  • ఒక చెంచా - సన్నని అల్లం తరుగు
  • నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
  • కొద్దిగా - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
  • రెండు చెంచాలు - సన్నని కరివేపాకు తరుగు
  • క్యాప్సికం - ఒకటి
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఒకటేబుల్​స్పూన్ - ధనియాల పొడి
  • అరటేబుల్​స్పూన్ - జీలకర్ర
  • అరటేబుల్​స్పూన్ - గరం మసాలా
  • వేయించడానికి సరిపడా - నూనె

Egg Pakoda Recipe
Corn Flour (ETV Abhiruchi)

తయారీ విధానం :

  • కమ్మని ఎగ్ పకోడీ తయారీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లు మునిగే వరకు వాటర్, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి.
  • ఎగ్స్ బాయిల్ అయ్యేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, స్పింగ్ ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, అల్లం తరుగుని రెడీ చేసుకొని పక్కనుంచాలి. అలాగే, క్యాప్సికంను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • గుడ్లు మంచిగా ఉడికిన తర్వాత వేడి నీటిని వేరు చేసి చల్లని వాటర్ పోసుకొని వాటిపై పెంకును తొలగించుకోవాలి.
  • తర్వాత పెంకు తీసిన బాయిల్డ్​ ఎగ్స్​లోని యెల్లోని సెపరేట్ చేసి ఎగ్ వైట్​ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.

Egg Pakoda Recipe
Egg Pakoda (ETV Abhiruchi)
  • అనంతరం కట్ చేసుకున్న ఎగ్ ముక్కలను ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో శనగపిండి, కార్న్​ఫ్లోర్, రుచి​కి తగినంత ఉప్పు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, సన్నని అల్లం ముక్కలు, క్యాప్సిక కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర, గరంమసాలా, తగినంత కారం యాడ్ చేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ చక్కగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా కలిపేటప్పుడు పిండి మిశ్రమం ఎగ్​లో ఉండే తేమతోనే బాగా కలిసిపోతుంది. అలాకాకుండా ఒకవేళ డ్రైగా అనిపిస్తే కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని పిండికి పకోడీకి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Egg Pakoda Recipe
Egg Pakoda Recipe (ETV Abhiruchi)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​కి తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని చేతితో కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీ మాదిరిగా లేదా చిన్న బాల్స్​లా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పుతూ క్రిస్పీగా, మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్​లోకి తీసుకొని నిమిషం సేపు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కోడిగుడ్డుతో కమ్మని "పకోడీ" రెడీ అయిపోతుంది!

