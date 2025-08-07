Tasty Egg Pakoda Recipe : పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండి చౌకగా దొరికే ఆహారపదార్థాల్లో ఒకటి కోడిగుడ్డు. పిలల నుంచి పెద్దల వరకు దీనితో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది ఫ్రిడ్జ్లో గుడ్లు ఉన్నాయంటే చాలు వాటితో భోజనంలోకి ఆమ్లెట్ నుంచి ఎగ్ పులుసు వరకు రకరకాల కర్రీలను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాదు వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు, ఈవెనింగ్ టైమ్ స్నాక్గా కోడిగుడ్లతో నోరూరించే "పకోడీ"ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది సూపర్ టేస్టీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఎగ్తో ప్రిపేర్ చేసే దీన్ని పిల్లలైతే కమ్మగా కడుపు నిండా తినేస్తారు. పైగా ఈ పకోడీని అప్పటికప్పుడు చాలా తక్కువ సమయంలో సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు! మరి, ఈ రుచికరమైన ఎగ్ పకోడీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- ఎగ్స్ - ఆరు
- నాలుగైదు టేబుల్స్పూన్లు - శనగపిండి
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - కార్న్ఫ్లోర్
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు, కారం
- ఒక చెంచా - సన్నని అల్లం తరుగు
- నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
- కొద్దిగా - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
- రెండు చెంచాలు - సన్నని కరివేపాకు తరుగు
- క్యాప్సికం - ఒకటి
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఒకటేబుల్స్పూన్ - ధనియాల పొడి
- అరటేబుల్స్పూన్ - జీలకర్ర
- అరటేబుల్స్పూన్ - గరం మసాలా
- వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
తయారీ విధానం :
- కమ్మని ఎగ్ పకోడీ తయారీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లు మునిగే వరకు వాటర్, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి.
- ఎగ్స్ బాయిల్ అయ్యేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, స్పింగ్ ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, అల్లం తరుగుని రెడీ చేసుకొని పక్కనుంచాలి. అలాగే, క్యాప్సికంను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- గుడ్లు మంచిగా ఉడికిన తర్వాత వేడి నీటిని వేరు చేసి చల్లని వాటర్ పోసుకొని వాటిపై పెంకును తొలగించుకోవాలి.
- తర్వాత పెంకు తీసిన బాయిల్డ్ ఎగ్స్లోని యెల్లోని సెపరేట్ చేసి ఎగ్ వైట్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కట్ చేసుకున్న ఎగ్ ముక్కలను ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో శనగపిండి, కార్న్ఫ్లోర్, రుచికి తగినంత ఉప్పు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, సన్నని అల్లం ముక్కలు, క్యాప్సిక కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర, గరంమసాలా, తగినంత కారం యాడ్ చేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ చక్కగా కలుపుకోవాలి.
- ఇలా కలిపేటప్పుడు పిండి మిశ్రమం ఎగ్లో ఉండే తేమతోనే బాగా కలిసిపోతుంది. అలాకాకుండా ఒకవేళ డ్రైగా అనిపిస్తే కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని పిండికి పకోడీకి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్కి తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని చేతితో కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీ మాదిరిగా లేదా చిన్న బాల్స్లా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పుతూ క్రిస్పీగా, మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్లోకి తీసుకొని నిమిషం సేపు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కోడిగుడ్డుతో కమ్మని "పకోడీ" రెడీ అయిపోతుంది!
