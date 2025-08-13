ETV Bharat / offbeat

ఆమ్లెట్​ "కర్రీ" ఎప్పుడైనా ఇలా ట్రై చేశారా? - అన్నంలోకి జ్యూసీగా టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది! - EGG OMELETTE CURRY RECIPE

ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు రెగ్యులర్​గా చేసే ఎగ్ కర్రీ కాకుండా -ఈ ఆమ్లెట్ కర్రీ చేయండి రుచి అద్బుతం!

Egg Omelette Curry in Telugu
Egg Omelette Curry in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 9:40 AM IST

3 Min Read

Egg Omelette Curry in Telugu : పప్పుచారు, సాంబార్​తో​ అన్నం తినేటప్పుడు ఆమ్లెట్​ ఉంటే రెండు ముద్దలు ఎక్కువగా తింటాం. అయితే, ఆ ఆమ్లెట్​తోనే అద్దిరిపోయే గ్రేవీ కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది. అందుకే మీ కోసం ఈ ఆమ్లెట్​ ఎగ్ కర్రీ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. ఇంటికి అతిథులు వచ్చినప్పుడు స్పెషల్​గా ఓసారి ట్రై చేయండి, టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉందని అంటారు.

tomato
tomato (getty images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

గ్రేవీ కోసం :

  • 3 టేబుల్​స్పూలు - ఆయిల్
  • మిరియాలు - 10
  • దాల్చిన చెక్క - 1
  • లవంగాలు -3
  • యాలకులు - 3
  • పావు టీ స్పూన్ - సోంపు
  • అల్లం తరుగు - అర టేబుల్​స్పూన్
  • వెల్లుల్లి తరుగు- అర టేబుల్​స్పూన్
  • ఆనియన్ - 1
  • కరివేపాకు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • టమోటాలు - 2
  • అర టీస్పూన్ - వేయించిన జీలకర్ర పొడి
  • టీ స్పూన్ - ధనియాల పొడి
  • అర టేబుల్​స్పూన్ - కారం
  • పావు టీస్పూన్ - పసుపు
  • అర కప్పు - చిక్కని కొబ్బరి పాలు
  • పావు టీస్పూన్ - సోంపు పొడి
  • అర కప్పు - పల్చని కొబ్బరి పాలు (సెకండ్ ఎక్స్​ట్రాక్ట్​)
onion
onion (getty images)

ఆమ్లెట్ కోసం :

  • గుడ్లు - 4
  • టేబుల్​స్పూన్ - పచ్చిమిర్చి తరుగు
  • 3 టేబుల్​స్పూన్లు - టమోటా తరుగు
  • 3 టేబుల్​స్పూన్లు - ఆనియన్ తరుగు
  • కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు, కారం, మిరియాలపొడి
egg
egg (getty images)

తయారీ విధానం

  • ముందుగా గ్రేవీ చేయడం కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టండి. ఇందులో 3 టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. తర్వాత మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి వేయించండి. తర్వాత పావు టీ స్పూన్ సోంపు, అల్లం తరుగు, వెల్లుల్లి తరుగు వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • ఇప్పుడు సన్నగా తరిగిన ఆనియన్ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి వేయించండి.
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు లేత గులాబీ రంగులోకి మారిన తర్వాత టమోటా, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి వేయించండి.
coconut milk
coconut milk (getty images)
  • టమోటాలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత అర టీస్పూన్ వేయించిన జీలకర్ర పొడి, టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టేబుల్​స్పూన్ కారం, పావు టీస్పూన్ పసుపు వేసి మిక్స్ చేయండి.
  • తర్వాత అర కప్పు పల్చని కొబ్బరి పాలు (సెకండ్ ఎక్స్​ట్రాక్ట్​) పోసి కలిపి 8 నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి. సెకండ్ ఎక్స్​ట్రాక్ట్​ అంటే మొదటిసారి కొబ్బరి పాలు తీయగా వచ్చిన పచ్చికొబ్బరితో మరొకసారి కోకనట్​ మిల్క్​ చేయడం. ఈ పాలు పోసి కలపండి.
  • తర్వాత ఇందులో పావు టీస్పూన్ సోంపు పొడి, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపండి. ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. ఇప్పుడు అర కప్పు చిక్కని కొబ్బరి పాలు పోసి కలపండి.
kothimeera
kothimeera (getty images)
  • ఇప్పుడు గిన్నెలో నాలుగు ఎగ్స్​ పగలగొట్టండి. ఇందులో టేబుల్​స్పూన్ పచ్చిమిర్చి తరుగు, 3 టేబుల్​స్పూన్లు చొప్పున టమోటా తరుగు, ఆనియన్ తరుగు, కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు, కారం, మిరియాలపొడి వేసి విస్కర్​తో బాగా బీట్​ చేయండి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​పై పెనం పెట్టి కాస్త ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. పెనంపై గుడ్డు మిశ్రమం సగం వరకు వేసి నిదానంగా కాలనివ్వాలి. అనంతరం నిదానంగా ఒకవైపు నుంచి మరొక వైపుకి ఆమ్లెట్​ రోల్ చేసుకోండి.
  • ఈ ఆమ్లెట్ ఒక వైపు కాల్చుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన గుడ్డు మిశ్రమంతో ఆమ్లెట్ రెడీ చేసుకోండి. అనంతరం ఆమ్లెట్​ మీడియం సైజ్​ ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని గ్రేవీలో వేయండి.
  • అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే రుచికరమైన ఆమ్లెట్ గ్రేవీ కర్రీ రెడీ!

