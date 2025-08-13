Egg Omelette Curry in Telugu : పప్పుచారు, సాంబార్తో అన్నం తినేటప్పుడు ఆమ్లెట్ ఉంటే రెండు ముద్దలు ఎక్కువగా తింటాం. అయితే, ఆ ఆమ్లెట్తోనే అద్దిరిపోయే గ్రేవీ కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది. అందుకే మీ కోసం ఈ ఆమ్లెట్ ఎగ్ కర్రీ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. ఇంటికి అతిథులు వచ్చినప్పుడు స్పెషల్గా ఓసారి ట్రై చేయండి, టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉందని అంటారు.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
గ్రేవీ కోసం :
- 3 టేబుల్స్పూలు - ఆయిల్
- మిరియాలు - 10
- దాల్చిన చెక్క - 1
- లవంగాలు -3
- యాలకులు - 3
- పావు టీ స్పూన్ - సోంపు
- అల్లం తరుగు - అర టేబుల్స్పూన్
- వెల్లుల్లి తరుగు- అర టేబుల్స్పూన్
- ఆనియన్ - 1
- కరివేపాకు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పచ్చిమిర్చి - 2
- టమోటాలు - 2
- అర టీస్పూన్ - వేయించిన జీలకర్ర పొడి
- టీ స్పూన్ - ధనియాల పొడి
- అర టేబుల్స్పూన్ - కారం
- పావు టీస్పూన్ - పసుపు
- అర కప్పు - చిక్కని కొబ్బరి పాలు
- పావు టీస్పూన్ - సోంపు పొడి
- అర కప్పు - పల్చని కొబ్బరి పాలు (సెకండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్)
ఆమ్లెట్ కోసం :
- గుడ్లు - 4
- టేబుల్స్పూన్ - పచ్చిమిర్చి తరుగు
- 3 టేబుల్స్పూన్లు - టమోటా తరుగు
- 3 టేబుల్స్పూన్లు - ఆనియన్ తరుగు
- కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు, కారం, మిరియాలపొడి
తయారీ విధానం
- ముందుగా గ్రేవీ చేయడం కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టండి. ఇందులో 3 టేబుల్స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. తర్వాత మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి వేయించండి. తర్వాత పావు టీ స్పూన్ సోంపు, అల్లం తరుగు, వెల్లుల్లి తరుగు వేసి ఫ్రై చేయండి.
- ఇప్పుడు సన్నగా తరిగిన ఆనియన్ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి వేయించండి.
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు లేత గులాబీ రంగులోకి మారిన తర్వాత టమోటా, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి వేయించండి.
- టమోటాలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత అర టీస్పూన్ వేయించిన జీలకర్ర పొడి, టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టేబుల్స్పూన్ కారం, పావు టీస్పూన్ పసుపు వేసి మిక్స్ చేయండి.
- తర్వాత అర కప్పు పల్చని కొబ్బరి పాలు (సెకండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్) పోసి కలిపి 8 నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి. సెకండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే మొదటిసారి కొబ్బరి పాలు తీయగా వచ్చిన పచ్చికొబ్బరితో మరొకసారి కోకనట్ మిల్క్ చేయడం. ఈ పాలు పోసి కలపండి.
- తర్వాత ఇందులో పావు టీస్పూన్ సోంపు పొడి, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపండి. ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. ఇప్పుడు అర కప్పు చిక్కని కొబ్బరి పాలు పోసి కలపండి.
- ఇప్పుడు గిన్నెలో నాలుగు ఎగ్స్ పగలగొట్టండి. ఇందులో టేబుల్స్పూన్ పచ్చిమిర్చి తరుగు, 3 టేబుల్స్పూన్లు చొప్పున టమోటా తరుగు, ఆనియన్ తరుగు, కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు, కారం, మిరియాలపొడి వేసి విస్కర్తో బాగా బీట్ చేయండి.
- ఇప్పుడు స్టవ్పై పెనం పెట్టి కాస్త ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. పెనంపై గుడ్డు మిశ్రమం సగం వరకు వేసి నిదానంగా కాలనివ్వాలి. అనంతరం నిదానంగా ఒకవైపు నుంచి మరొక వైపుకి ఆమ్లెట్ రోల్ చేసుకోండి.
- ఈ ఆమ్లెట్ ఒక వైపు కాల్చుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మిగిలిన గుడ్డు మిశ్రమంతో ఆమ్లెట్ రెడీ చేసుకోండి. అనంతరం ఆమ్లెట్ మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని గ్రేవీలో వేయండి.
- అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే రుచికరమైన ఆమ్లెట్ గ్రేవీ కర్రీ రెడీ!
