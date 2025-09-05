Egg Nilva Pachadi Recipe : ఎగ్ అంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇష్టమే. ఆమ్లెట్ నుంచి మొదలు పెడితే పులుసు దాకా చాలా వెరైటీలు టేస్ట్ చేసి ఉంటారు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా "కోడిగుడ్డు పచ్చడి" తిన్నారా? లేదు అంటే మాత్రం తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే ఈ పచ్చడి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడిని కూసింత వేసుకుని తింటే టేస్ట్ను అస్సలు మర్చిపోలేరు. అంత బాగుంటుంది. ఈ చట్నీని తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. ఇక ఒక్కసారి చేసుకున్నారంటే సుమారు 15 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. మరి, దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కోడిగుడ్లు - 15
- కారం - 50 గ్రా
- ఉప్పు - 20 గ్రా(రుచికి సరిపడా)
- నిమ్మకాయలు - 2
- పసుపు - అర చెంచా
- ఆవాలు - 2 చెంచాలు
- మెంతులు - చెంచా
- పెద్ద వెల్లుల్లిపాయ - 1
- నూనె - 150 మి.లీ
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి కోడిగుడ్లు తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసి కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కోడిగుడ్లు ఉన్న గిన్నె పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఎగ్స్ను బాయిల్ చేసి గిన్నెను పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు అదే స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టి ఆవాలు, మెంతులు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి. ఇవి సరిగ్గా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఎగ్స్ కాస్త చల్లారిన తర్వాత వాటిపై ఉండే పొట్టు తీసేసి చాకుతో లైట్గా గాట్లు పెట్టుకోవాలి. అలాగే ముందుగా వేయించుకున్న ఆవాల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పొడిలా చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- అలాగే వెల్లుల్లిపాయను ఒలిచి రెబ్బలపై ఉంటే పొట్టు తీసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వాటిని మిక్సీజార్ లేదా రోట్లో వేసి కచ్చాపచ్చాగా రుబ్బుకోవాలి. అలాగే నిమ్మకాయల నుంచి రసం తీసి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ఉడికించి గాట్లు పెట్టిన కోడిగుడ్లను వేసి సిమ్లోనే వాటిని లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి.
- ఎగ్స్ పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత వాటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసి పక్కనుంచాలి. అదే నూనెలో ముందుగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి ముద్ద వేసి సిమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- వెల్లుల్లి కూడా వేగి పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కారం, ఉప్పు, ఆవాల మెంతుల పొడి వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- వెల్లుల్లి కారం మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ముందే ఫ్రై చేసుకున్న కోడిగుడ్లు వేసి నెమ్మదిగా కలపాలి.
- చివరగా నిమ్మరసం వేసి కలిపి గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉండే టేస్ట్ అండ్ స్పైసీ కోడిగుడ్డు పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- గుడ్లు తాజావి తీసుకుంటే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది. అలాగే ఉడికించేటప్పుడు పగిలిన గుడ్లు ఉంటే తీసేస్తే పచ్చడి బాగుంటుంది.
- కోడిగుడ్లను నేరుగా కాకపోయినా కాస్త మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని అయినా నూనెలో ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇలా ముక్కలుగా చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం ముందుగానే అందులో ఉండే ఎల్లో మిశ్రమాన్ని తీసి వాటిని నేరుగా పచ్చడిలో కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
- కోడిగుడ్లు నూనెలో సరిగ్గా వేగకపోతే పచ్చడి రుచితో పాటు ఎక్కువ రోజుల నిల్వ ఉండదు. కాబట్టి ఈ విషయం గుర్తుంచుకోండి.
- ఇక ఉప్పు, కారాలను మీరు తినేదానికి సరిపడేలా వేసుకోండి. అయితే ఈ పచ్చడి కాస్త ఘాటుగా ఉంటేనే రుచి బాగుంటుంది.
పిల్లలు మెచ్చే టేస్టీ "శాండ్విచ్" - అప్పటికప్పుడు ఇంట్లోనే ఈజీగా!
ఘుమఘుమలాడే "టమాటా ఇగురు" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే!