కోడిగుడ్డుతో అద్దిరిపోయే "ఇడ్లీలు"! - మసాలా ఫ్లేవర్​తో సూపర్ టేస్టీగా! - EGG IDLI RECIPE IN TELUGU

- "ఎగ్ ఇడ్లీలు" ఎప్పుడైనా తిన్నారా? - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Egg Idli Making Process
Egg Idli Making Process (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read

Egg Idli Making Process : కోడిగుడ్డుతో చేసే వంటకాలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, నార్మల్​గా మనందరం ఇంట్లో ఎగ్స్ ఉన్నాయంటే ఆమ్లెట్, బుర్జీ, గుడ్డు పులుసు వంటి కర్రీలతో పాటు ఎగ్ బైట్స్, ఎగ్ 65 వంటి స్నాక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. కానీ, అవి మాత్రమే కాదు కోడిగుడ్లతో కమ్మని "ఇడ్లీలు" కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి మసాలా ఫ్లేవర్​తో చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. అందుకే, మీరు ఒకసారి రెగ్యులర్​గా చేసే స్నాక్, బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీలకు బదులుగా ఈ ఇడ్లీలను ట్రై చేసి చూడండి. పిల్లలైతే చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. మరి, ఎగ్స్​తో నోరూరించే కమ్మని మసాలా ఇడ్లీలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Egg Idli Recipe
Egg Idli Making (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • కోడిగుడ్లు - ఎనిమిది
  • కారం - రెండు టీస్పూన్లు
  • నూనె - రెండు చెంచాలు
  • ధనియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • గరంమసాలా - రెండు టీస్పూన్లు
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా(గార్నిష్ కోసం)

Egg Idli Recipe
Egg Idli Making (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • కమ్మగా ఉండే ఈ ఎగ్ ఇడ్లీ తయారీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టుకొని అందులో ఒక గ్లాసు లేదా తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని లో ఫ్లేమ్​లో బాయిల్ చేసుకోవాలి.
  • వాటర్ మరిగేలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ తీసుకొని కొద్దిగా నూనెను అప్లై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇడ్లీ ప్లేట్ ఒక్కో గుంతలో ఒక్కో ఎగ్​ని పగులగొట్టి నెమ్మదిగా పోసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఇడ్లీ పాత్రలోని నీళ్లు కాస్త వేడయ్యాయనుకున్నాక మూత తీసి అందులో ఎగ్స్ బ్రేక్ చేసి పోసుకున్న ఇడ్లీ ప్లేట్​ని నెమ్మదిగా సెట్ చేసుకోవాలి.
Egg Idli Recipe
Egg Idli Recipe (ETV Bharat)
  • ఆ తర్వాత మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఎగ్ మిశ్రమం చక్కగా కుక్ అయ్యే వరకు ఆవిరి మీద ఉడికించుకోవాలి. ఇందుకోసం మీరు ఉడికించుకునే ఫ్లేమ్​ని బట్టి పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాల వరకు టైమ్ పట్టొచ్చు.
  • అవి ఉడికేలోపు మరో ఇడ్లీ ప్లేట్ తీసుకొని దానికీ నూనె రాసి మిగిలిన నాలుగు ఎగ్స్​ని ఒక్కో గుంతలో నెమ్మదిగా పగులగొట్టి పోసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం ఇడ్లీ పాత్రలోని ఎగ్స్ మంచిగా కుక్ అయ్యాయనుకున్నాక ఇడ్లీ ప్లేట్ బయటకు తీసి స్పూన్​తో ఎగ్ ఇడ్లీలను నెమ్మదిగా ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే వాటర్​లో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మరో ఇడ్లీ ప్లేట్​ని నెమ్మదిగా పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి. అవి ఉడికిన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఇడ్లీలు ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.

Egg Idli Recipe
Masala (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఎగ్ ఇడ్లీల్లోకి మసాలా మిశ్రమాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న పాన్ పెట్టుకొని నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక పసుపు, ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, గరంమసాలా వేసి లో ఫ్లేమ్​లో ఒకనిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • అది చక్కగా వేగాక ఆ మసాలా మిశ్రమంలో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఎగ్ ఇడ్లీలను వేసుకొని ఆ మసాలా మిశ్రమం వాటికి పట్టేలా నెమ్మదిగా గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Egg Idli Recipe
Kothimeera (Getty Images)
  • ఆవిధంగా ఫ్రై చేసుకున్నాక వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని సన్నని కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, మసాలా ఫ్లేవర్​తో నోరూరించే "ఎగ్ మసాలా ఇడ్లీలు" రెడీ అయిపోతాయి!
  • ఇక్కడ మీరు ఎగ్ ఇడ్లీలను ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే పైన చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్​ని పెంచి ఇదే ప్రాసెస్​లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.

