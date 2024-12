ETV Bharat / offbeat

మీరు ఎప్పుడూ ట్రైచేయని "కోడిగుడ్డు వేపుడు" - జిందగీ ఖుష్ అనాల్సిందే! - HOW TO MAKE EGG FRY RECIPE

How to Make Egg Fry Recipe ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Egg Fry Recipe in Telugu: మనలో చాలా మంది ఇంట్లో కోడిగుడ్డు ఉంటే ఈజీగా అవుతుందని ఆమ్లెట్ వేసుకుంటాం. ఇంకాస్త టైమ్ ఉంటే గుడ్డు పులుసో, పొరటో, కూరో వండేస్తాం. అయితే, ఎగ్స్​తో ఎప్పుడూ రొటీన్ వంటలు కాకుండా ఓ సారి ఈ స్టైల్​లో కోడిగుడ్డు వేపుడు ట్రై చేయండి. టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది! పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :