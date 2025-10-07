ETV Bharat / offbeat

కమ్మగా, స్పైసీగా "బ్రెడ్ పీస్ ఫ్రైడ్ రైస్" - కొత్తగా​ ఇలా చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ టేస్ట్​కు మించిన ఫ్రైడ్ రైస్ - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండి!

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 6:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Egg Fried Rice Recipe : ఇంట్లో అన్నం మిగిలిపోతే పోపు పెట్టడం, ఇంకా టేస్టీగా తినాలంటే రెండు, మూడు ఎగ్స్ పగలగొట్టి వేసుకోవడం సర్వ సాధారణం. ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లలో చేసే ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ టేస్టీగా ఉంటుంది. కూరగాయ ముక్కలతో పాటు సాస్​, టేస్టీ సాల్ట్ వాడడమే అందుకు కారణం. సరిగ్గా ఇంట్లో కూడా అంతకు మించిన టేస్ట్​తో చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అంతే కాదు! ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ వాళ్లు చేయని విధంగా ఇక్కడ చెప్పినట్లు ట్రై చేసి చూడండి.

ముల్లు లేకుండా "ఫిష్ దమ్ బిర్యానీ" - పిల్లలకు ఇలా చేసి పెడితే ఇబ్బంది ఉండదు!

Egg_Fried_Rice_Recipe
Egg_Fried_Rice_Recipe (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • రైస్ - అర కేజీ
  • ఎగ్స్ - 3
  • బ్రెడ్ పీసులు - 3
  • ఉల్లిపాయలు - 1
  • టమోటా - 1
  • నూనె - 3 టేబ్లుల్ స్పూన్లు
  • బీన్స్ - 3
  • క్యారెట్ - 1
  • క్యాప్సికం - 1
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • క్యాబేజీ - చిన్న ముక్క తరుగు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • గరం మసాలా - 1 స్పూన్
  • వెనిగర్ - 1 స్పూన్
  • సోయా సాస్ - 1 స్పూన్
  • చిల్లీ సాస్ - 1 స్పూన్
  • స్ప్రింగ్ ఆనియన్ - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పచ్చి మిర్చి - 2
  • అల్లం పేస్ట్ - 1 స్పూన్
Egg_Fried_Rice_Recipe
Egg_Fried_Rice_Recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ఫ్రైడ్ రైస్ కోసం ముందుగా బియ్యం ఉడికించుకోవాలి. లేదంటే రాత్రి మిగిలిపోయిన అన్నం కూడా బాగానే ఉంటుంది. అన్నం అతుక్కోకుండా ముందుగా స్టవ్ పై ఎసరు పెట్టుకుని మరుగుతున్న సమయంలో నానబెట్టుకున్న రైస్ వేసుకుని కొద్దిగా పలుకు ఉన్నపుడు నీళ్లు వడగట్టుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
Egg_Fried_Rice_Recipe
Egg_Fried_Rice_Recipe (Getty images)
  • ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని 1 స్పూన్ నూనె వేసి బ్రెడ్ ముక్కలు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుని వేయించి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కోడి గుడ్లు ఒక గిన్నెలోకి పగులగొట్టి బాగా చిలకాలి. అదే కడాయిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే కోడిగుడ్ల మిశ్రమాన్ని వేయించి పక్కకు పెట్టుకోవాలి. మళ్లీ అదే కడాయిలో మరో టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, బీన్స్, క్యారెట్ ముక్కలు, క్యాప్సికం, కరివేపాకు, జీలకర్ర, క్యాబేజీ తరుగు వేసుకోవాలి.
Egg_Fried_Rice_Recipe
Egg_Fried_Rice_Recipe (Getty images)
  • కూరగాయ ముక్కలు వేగిన తర్వాత మంట తగ్గించుకుని చల్లార్చుకున్న రైస్ వేసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా, చికెన్ మసాలా వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు రైస్ అడుగు పట్టకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. వెనిగర్, సోయా సాస్, చిల్లీ సాస్ కూడా వేసుకుని మంట పెంచి గరిటెతో బాగా కలుపుతూ వేయించాలి.
Egg_Fried_Rice_Recipe
Egg_Fried_Rice_Recipe (Getty images)
  • ఆ తర్వాత వేయించిన బ్రెడ్ ముక్కలు, ఆమ్లెట్ ముక్కలు చేసి వేసుకోవాలి. స్ప్రింగ్ ఆనియన్ తరుగు వేసుకుని చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకోవాలి. మీకు ఇష్టం ఉంటే కూరగాయ ముక్కలతోపాటు పచ్చి మిర్చి, అల్లం పేస్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఫ్రైడ్ రైస్​లోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, నిమ్మ చెక్క పిండుకుంటే ఎంతో బాగుంటుంది.

కరకరలాడే "కారం గులాబీలు" - ఇలా చేశారంటే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

నోరూరించే "బచ్చలికూర పచ్చడి" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తింటారు!

For All Latest Updates

TAGGED:

EGG FRIED RICE RECIPEFRIED RICEఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా తయారు చేయాలిEGG RICE RECIPEEGG FRIED RICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

భావోద్వేగాల నియంత్రణలేక బంధానికి బీటలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మేలు జరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

మేం మా బాధలు చెప్పినా ఎవరు వినరు- అందుకే చెప్పం: జాన్వీ కపూర్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.