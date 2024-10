ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "ఎగ్ కట్​లెట్స్" - నిమిషాల్లో ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి - టేస్ట్ వేరే లెవల్​ అంతే!

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Egg Cutlets in Telugu : గుడ్డు మంచి సంపూర్ణ పోషకాహారం. దీనితో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, ఎప్పుడూ రొటిన్​గా ఎగ్స్​తో కర్రీలు తినాలనంటే బోరింగ్​గా అనిపిస్తుంది. అందుకే ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ఎగ్స్​తో అద్దిరిపోయే ఈ స్నాక్ రెసిపీని ప్రయత్నించండి. అదే.. సూపర్ టేస్టీ ఎగ్ కట్​లెట్స్. వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువు! మరి, ఈ రెసిపీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :