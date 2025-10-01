ముదిరిపోయిన మటన్ సరిగ్గా ఉడకదు! - ఈ టిప్స్ తో మెత్తగా ఉడికిపోద్ది!
- ముదిరిన మటన్ కూడా ఈజీగా కుక్ అవుతుంది - అలా అవ్వాలంటే ఈ టిప్స్ పాటించాలట!
Published : October 1, 2025 at 5:08 PM IST
Easy Ways to Cook Mutton Soft: దసరా వచ్చిందంటే ఇంట్లో నాన్వెజ్ ఘుమఘుమలు ఉండాల్సిందే. ఉదయం గారెలు - చికెన్ కాంబినేషన్ ట్రై చేస్తే, లంచ్లోకి మటన్ కంపల్సరీ. అందుకే పండగ రోజు ఉదయాన్నే మటన్ షాపుల వద్ద క్యూ కడుతుంటారు. అయితే మటన్ కర్రీ రుచికరంగా ఉండాలంటే పర్ఫెక్ట్గా వండటంతోపాటు మాంసం లేతగా ఉండాలి. అప్పుడే టేస్ట్ జబర్దస్త్ ఉంటుంది. అయితే ఒక్కోసారి ముదురు మాంసం కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తుంది. చాలా మంది మాంసంలో తేడాను గుర్తించలేరు.
ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత కుక్కర్లో వండినా కూడా సరిగా ఉడకదు. ఎన్ని కూతలు వచ్చినా ఇదే పరిస్థితి. దీంతో మళ్లీ మళ్లీ ఉడికిస్తుంటారు. అయితే ఇలా ముదిరిన మటన్ను కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉడికేందుకు కొన్ని టిప్స్ సూచిస్తున్నారు పాకశాస్త్ర నిపుణులు. ఈ టిప్స్తో ఎంత ముదిరిన మాంసం అయినా చక్కగా, మెత్తగా ఉడికిపోద్దని అంటున్నారు. మరి అవేంటో చూసేయండి.
ఉప్పు : మటన్ ఉడికించేటప్పుడు ఉప్పు వేయడం కామన్. అప్పుడే అది మంచిగా కుక్ అవడంతో పాటు కూర తయారైన తర్వాత రుచికరంగా ఉంటుంది. అయితే మటన్ ముదిరినప్పుడు కుక్ చేసే సమయంలో కాకుండా ముందే ఉప్పు వేయాలట. అందుకోసం మటన్ను శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి కాస్త రాళ్ల ఉప్పు వేసి కలిపి ఓ గంట సేపు పక్కన పెట్టాలి. ఆ తర్వాత కర్రీ వండుకుంటే చాలా త్వరగా, మెత్తగా ఉడుకుతుందని, రుచి కూడా బాగుంటుందని అంటున్నారు.
నిమ్మరసం : ఎంత ముదిరిన మటన్ అయినా మెత్తగా ఉడకాలంటే నిమ్మరసం ఉండాలంటున్నారు పాకశాస్త్ర నిపుణులు. ఎందుకంటే లెమన్ జ్యూస్ యాసిడ్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుందని, దీంతో మటన్ ముక్కలు చక్కగా ఉడుకుతాయంటున్నారు. అంతేకాదు కర్రీకి మంచి ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుందని చెబుతున్నారు. నిమ్మరసం ప్లేస్లో వెనిగర్ వాడినా ఉపయోగం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
టమాటాలు : టమాటాల్లో యాసిడ్ లక్షణం వల్ల మటన్ ముక్కలు మెత్తగా ఉడుకుతాయని అంటున్నారు. వీటిని పేస్ట్ చేసి కర్రీలో వేసినా, లేదంటే టమాటా సాస్ వేసినా కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇకపోతే నాన్వెజ్లో చాలా మంది టమాటాలు వేస్తుంటారు. అయితే కొంచెం ఛేంజ్తో కర్రీ సగం ఉడికిన తర్వాత కాకుండా, తాళింపు సమయంలోనే టమాటాలు వేసుకోవడం వల్ల మాంసం ముక్కలు త్వరగా ఉడికే అవకాశం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
డికాషన్ : మటన్ చక్కగా ఉడకాలంటే చాయ్ డికాషన్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అంటున్నారు నిపుణులు. అందుకోసం ముందుగా చక్కెర వేయకుండా డికాషన్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అనంతరం డికాషన్ను వడకట్టి.. ఆ వాటర్లో క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ ముక్కలను వేసి ఒక గంటపాటు నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత రెగ్యులర్ పద్ధతిలో కుక్ చేస్కుంటే మటన్ చాలా చక్కగా ఉడుకుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ డికాషన్లో ఉండే ట్యానిన్లు మాంసం ముక్కలను మెత్తగా ఉడికేలా చేస్తాయని చెబుతున్నారు.
బొప్పాయి : మటన్ ముక్కలు మెత్తగా కుక్ కావడానికి బొప్పాయి మంచి ఉపాయం అని అంటున్నారు చెఫ్లు. కర్రీలో బొప్పాయి ఆకు లేదంటే పచ్చి బొప్పాయి ముక్కలు వేసుకుంటే మటన్ చాలా బాగా ఉడుకుతుందని అంటున్నారు. బొప్పాయిలో ఉండే పెపైన్ అనే పదార్థం మాంసం ముక్కల్లోని బంధాలు విడిపోవడానికి కారణం అవుతుందని, దీంతో ముక్కలు మెత్తగా ఉడుకుతాయని చెబుతున్నారు.
పెరుగు : మటన్ మెత్తగా ఉడకడానికి పెరుగు సహాయపడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకోసం కర్రీ ఉడికించడానికి ముందు ముక్కలను ఒక గంటసేపు పెరుగులో నానబెట్టాలట. ఇలా చేస్తే ముక్కలు చాలా త్వరగా ఉడుకుతాయంటున్నారు. పెరుగు లేకపోతే దాని బదులు మజ్జిగ కూడా వాడొచ్చని సూచిస్తున్నారు.
అల్లం : అల్లం కూడా మటన్ త్వరగా ఉడికేలా చేస్తుందట. ఇందులో ఉండే కొన్ని రకాల ఎంజైమ్స్ ముక్కలను చక్కగా కుక్ చేస్తాయని అంటున్నారు. నార్మల్గా కూరలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తారు. కానీ, పేస్ట్తో ఎప్పుడు వేసుకున్నా, విడిగా అల్లం మాత్రం కూర మొదట్లోనే వేసుకోవాలని.. దీనివల్ల మటన్ త్వరగా ఉడుకుతుందని అంటున్నారు.
