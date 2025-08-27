ETV Bharat / offbeat

చల్లని వాతావరణంలో వేడి వేడిగా "టమోటా రసం" - సింపుల్ స్టెప్స్​లో టేస్టీగా ఇలా చేసుకోండి! - TOMATO RASAM RECIPE MAKING

ఘాటైన టమోటా రసాన్ని ఇలా చేయండి - ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగా తింటారు!

Tomato Rasam Making
Tomato Rasam Making (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 5:21 PM IST

Tomato Rasam Making : కూరలతో భోజనం చేసినా సరే! చివర్లో కొద్దిగా రసంతో తింటే ఆ మజానే వారు. ఇలా అన్నంలోకి మంచి చారు ఉంటేనే రెండు ముద్దలన్నం ఎక్కువగా తినాలనిపిస్తుందని చెబుతుంటారు ఎక్కువ మంది. అయితే నార్మల్​గా టమోటా రసం ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఇలా చేశారంటే టేస్ట్ సూపర్​గా ఉంటుంది. అందులోనూ టమోటాలను ఉడికించకుండానే అప్పటికప్పుడు అద్దిరిపోయే రుచిలో కమ్మని చారుని రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి సింపుల్ అండ్ టేస్టీ టమోటా రసం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

"హోటల్ స్టైల్లో వడలు" చేయాలా? - ఈ సీక్రెట్ టిప్ పాటిస్తే నూనె పీల్చవు!

Tomato Rasam Making
టమోటాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • టమోటాలు - నాలుగు
  • కొత్తిమీర కాడలు - తగినన్ని
  • జిలకర్ర - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • మిరియాలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10 నుంచి 15
  • కరివేపాకు - తగినన్ని
Tomato Rasam Making
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బాగా పండిన నాలుగు నాటు టమోటాలను తీసుకోని కట్​ చేసుకోవాలి. వాటిని ఓ బౌల్​లోకి మెత్తగా చేతితో పిండాలి. వాటిలో సారమంతా పోయే దాకా పిండాలి. చాలా మంది మిక్సిలో వేస్తే సరిపోదా అంటారు. కానీ చేతితో చేస్తేనే టేస్ట్​ వస్తోంది. ఇందులోనే కాస్తా కొత్తిమీర కాడలు వేసి గట్టిగా పిండండి. ఇందులోనే అర లీటర్ నీళ్లు పోసి పిండిన తర్వాత మిగిలిన పిప్పిని వడగట్టాలి.
Tomato Rasam Making
మిరియాలు (Getty Images)
  • మరోవైపు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, 10 నుంచి 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఓ రెబ్బ కరివేపాకు వేసి కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్​చేసి ఓ గిన్నెలో టమాటా రసం తీసుకొని పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా రాళ్ల ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇందులో రెండు పచ్చిమిరప ముక్కలు వేయాలి. కాస్త చింతపండు రసం యాడ్ చేయాలి. పచ్చిమిర్చి మెత్తబడేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మరగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత రసంలోకి దంచుకున్న మిరియాల జీలకర్ర ముద్ద వేసి మరగనివ్వాలి. నురుగువచ్చే వరకు మరగనిస్తే చాలూ లేదంటే మిరియాల ఘాటు, వెల్లుల్లి వాసన పోతోంది.
Tomato Rasam Making
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇంకో కడాయిలో తాలింపు కోసం రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినప్పప్పపు, రెండు చిటికెల ఇంగువ , ఓ రెబ్బ కరివేపాకుతో పాటు మూడు లేదా నాలుగు ఎండుమిర్చిని వేసి వేడిచేయాలి. వేయించుకున్న తాలింపును చారులో వేసి స్టవ్ ఆన్ చేయండి. చారు మరిగింతేవరకూ కలపండి. అంతే ఇక వేడివేడి టమోటా రసం రెడీ అయిపోతోంది.
  • ఇలా సులభం​గా టమోటా రసాన్ని తయారు చేసుకుంటే కమ్మని చారు మీ ముందు. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ టమోటా రసం ఎంతో రుచికరంగానూ ఉంటుంది.

సాయంత్రం వేడి వేడిగా తినాలంటే "సింపుల్ స్నాక్స్ రెసిపీ" - పిల్లలు అడిగితే ఇలా చేసి పెట్టండి!

నోరూరించే "పుదీనా పల్లీ పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి తింటే ఆ రుచి మాటల్లో చెప్పలేం!

