Tomato Rasam Making : కూరలతో భోజనం చేసినా సరే! చివర్లో కొద్దిగా రసంతో తింటే ఆ మజానే వారు. ఇలా అన్నంలోకి మంచి చారు ఉంటేనే రెండు ముద్దలన్నం ఎక్కువగా తినాలనిపిస్తుందని చెబుతుంటారు ఎక్కువ మంది. అయితే నార్మల్గా టమోటా రసం ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఇలా చేశారంటే టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది. అందులోనూ టమోటాలను ఉడికించకుండానే అప్పటికప్పుడు అద్దిరిపోయే రుచిలో కమ్మని చారుని రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి సింపుల్ అండ్ టేస్టీ టమోటా రసం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
"హోటల్ స్టైల్లో వడలు" చేయాలా? - ఈ సీక్రెట్ టిప్ పాటిస్తే నూనె పీల్చవు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- టమోటాలు - నాలుగు
- కొత్తిమీర కాడలు - తగినన్ని
- జిలకర్ర - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- మిరియాలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10 నుంచి 15
- కరివేపాకు - తగినన్ని
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బాగా పండిన నాలుగు నాటు టమోటాలను తీసుకోని కట్ చేసుకోవాలి. వాటిని ఓ బౌల్లోకి మెత్తగా చేతితో పిండాలి. వాటిలో సారమంతా పోయే దాకా పిండాలి. చాలా మంది మిక్సిలో వేస్తే సరిపోదా అంటారు. కానీ చేతితో చేస్తేనే టేస్ట్ వస్తోంది. ఇందులోనే కాస్తా కొత్తిమీర కాడలు వేసి గట్టిగా పిండండి. ఇందులోనే అర లీటర్ నీళ్లు పోసి పిండిన తర్వాత మిగిలిన పిప్పిని వడగట్టాలి.
- మరోవైపు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, 10 నుంచి 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఓ రెబ్బ కరివేపాకు వేసి కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్చేసి ఓ గిన్నెలో టమాటా రసం తీసుకొని పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా రాళ్ల ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇందులో రెండు పచ్చిమిరప ముక్కలు వేయాలి. కాస్త చింతపండు రసం యాడ్ చేయాలి. పచ్చిమిర్చి మెత్తబడేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత రసంలోకి దంచుకున్న మిరియాల జీలకర్ర ముద్ద వేసి మరగనివ్వాలి. నురుగువచ్చే వరకు మరగనిస్తే చాలూ లేదంటే మిరియాల ఘాటు, వెల్లుల్లి వాసన పోతోంది.
- ఇంకో కడాయిలో తాలింపు కోసం రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినప్పప్పపు, రెండు చిటికెల ఇంగువ , ఓ రెబ్బ కరివేపాకుతో పాటు మూడు లేదా నాలుగు ఎండుమిర్చిని వేసి వేడిచేయాలి. వేయించుకున్న తాలింపును చారులో వేసి స్టవ్ ఆన్ చేయండి. చారు మరిగింతేవరకూ కలపండి. అంతే ఇక వేడివేడి టమోటా రసం రెడీ అయిపోతోంది.
- ఇలా సులభంగా టమోటా రసాన్ని తయారు చేసుకుంటే కమ్మని చారు మీ ముందు. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ టమోటా రసం ఎంతో రుచికరంగానూ ఉంటుంది.
సాయంత్రం వేడి వేడిగా తినాలంటే "సింపుల్ స్నాక్స్ రెసిపీ" - పిల్లలు అడిగితే ఇలా చేసి పెట్టండి!
నోరూరించే "పుదీనా పల్లీ పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి తింటే ఆ రుచి మాటల్లో చెప్పలేం!