"పకోడీ" బండి మీద అమ్మేలా క్రిస్పీగా రావట్లేదా? - "పిండి" ఇలా కలిపితే సూపర్ టేస్ట్!

స్ట్రీట్ స్టైల్​లో కరకరలాడే 'ఆనియన్ పకోడీ' - చల్లని వేళ ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్!

Easy Tips to Make Crispy Pakoda
Easy Tips to Make Crispy Pakoda
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2025 at 12:10 PM IST

Easy Tips to Make Crispy Pakoda : వాతావరణం చల్లగా ఉండడంతో అప్పటికప్పుడు వేడివేడిగా ఏమైనా స్నాక్ చేసుకుని తినాలనిపిస్తుంది. అలాంటి టైమ్​లో ఎక్కువ మందికి ముందుగా గుర్తొచ్చేది పకోడీ. అయితే, ఈ పకోడీని బయట మిర్చి బండ్లు, స్వీట్ షాప్స్​లో తిన్నప్పుడు కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. కానీ, అదే ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేస్తే మెత్తగా రావడమో, టేస్ట్​లో ఏదో మిస్ అవ్వడమో జరుగుతుంటుంది. అందుకే, మీ అందరి కోసం చల్లని వేళ పక్కా కొలతలతో స్ట్రీట్ స్టైల్​లో నోరూరించే "పకోడీ రెసిపీ"ని తీసుకొచ్చాం. పిండి కలిపేటప్పుడు ఈ టిప్స్ పాటించారంటే బండి మీద అమ్మే పకోడీకి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది. పైగా దీన్ని కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లో సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ ఆనియన్ పకోడీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Onions

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉల్లిపాయలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్​వి)
  • కొత్తిమీర తరుగు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • వాము - ఒకటీస్పూన్
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • కారం - ఒకటీస్పూన్
  • ధనియాల పొడి - ఒకటీస్పూన్
  • శనగపిండి - రెండు కప్పులు
  • బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
  • వంటసోడా - అరటీస్పూన్
  • ఆయిల్ - వేయించడానికి సరిపడా

Besan Flour

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలను కడిగి వాటిపై ఉండే పొట్టును తొలగించుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆనియన్స్​ నిలువుగా మరీ సన్నని తరుగులా కాకుండా కాస్త మందంగా ఉండేలా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అదే, ఆనియన్స్​ను మరీ సన్నగా కట్ చేసుకుంటే పకోడీ ఫ్రై అయ్యే సరికి ఉల్లిపాయ కాస్త మాడిపోయినట్లుగా అయి టేస్ట్ మారిపోతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అలాగే, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చీలను వీలైనంత సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలను ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత అందులో సన్నని కొత్తిమీర, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, కరివేపాకు తరుగు, వాము, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి వేసుకుని మసాలాలన్నీ ఉల్లిపాయ ముక్కలు పట్టేలా చేతితో కొంచెం పిసికినట్లు చేస్తూ బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా రెండు మూడు నిమిషాలు కలపగానే ఆనియన్స్ నుంచి వాటర్ ఊరి ఆ మిశ్రమం తడి తడిగా అవుతుంది.
Rice Flour
  • అప్పుడు అందులో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, వంటసోడా వేసుకుని మరోసారి పిండి ఆనియన్ మిశ్రమంలో చక్కగా కలిసేలా కాస్త ప్రెస్ చేసినట్లు చేస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఉల్లిపాయల్లో ఉన్న తడికి పిండి అనేది బైండింగ్​లా అవుతుంది.
  • ఒకవేళ అలా కలిపిన మీకు పిండి అనేది పొడిపొడిగా అనిపిస్తే ఐదు నిమిషాల పాటు పిండి మిశ్రమాన్ని మూతపెట్టి పక్కనుంచాలి.
  • ఐదు నిమిషాల అనంతరం ఆనియన్స్ నుంచి కాస్త నీరు ఊరుతుంది. అప్పుడు మరోసారి పిండి మిశ్రమాన్ని చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ బాగా కలుపుకోవాలి.
  • పిండి కలిపేటప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేయకుండా ఈ సీక్రెట్ టిప్స్ ఫాలో అవ్వడం ద్వారా పకోడీ స్ట్రీట్ స్టైల్​లో క్రిస్పీ క్రిస్పీగా కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.

Vamu
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని కాగుతున్న నూనెలో చేతి వేళ్లతో కొద్దికొద్దిగా డ్రాప్ చేస్తూ పకోడీ మాదిరిగా వేసుకోవాలి.
  • అలా పాన్​లో​ వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు గరిటెతో తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో క్రిస్పీగా మారి మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • పకోడీ మంచిగా వేగి గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చాక జాలిగరిటెతో టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా టిష్యూ పేపర్ అదనపు నూనెను పీల్చేస్తుంది. పిండి మొత్తాన్ని ఇదేవిధంగా పకోడీలా చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, బండి మీద అమ్మే రుచితో కరకరలాడే "ఆనియన్ పకోడీ" రెడీ అవుతుంది!
Kothimeera

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీలో కొద్దిగా బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా పకోడీ క్రిస్పీ క్రిస్పీగా వస్తుంది.
  • పిండిని కలిపేటప్పుడు ముందుగా ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని చక్కగా ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత శనగపిండిని యాడ్ చేసుకుని వీలైనంత వరకు వాటర్ వేయకుండా పిండిని కలపాలి. అప్పుడే పకోడీ కరకరలాడుతూ వస్తుంది.
  • నూనె కాగిన తర్వాత పకోడీ వేసుకునేటప్పుడు మరీ ముద్దముద్దలా కాకుండా పల్చగా వేసుకోవాలి. అప్పుడే పకోడీ క్రిస్పీగా వేగుతుంది.
Crispy Pakoda

