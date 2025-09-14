ETV Bharat / offbeat

'అరటిపండు' తినని పిల్లల కోసం సూపర్ "స్వీట్" - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

నోరూరించే "బనానా హల్వా" - తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచి!

Easy Sweet Recipe with Banana
Sweet Recipe with Banana (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 3:41 PM IST

3 Min Read
Easy Sweet Recipe with Banana : 'అరటి పండు' సీజన్‌తో సంబంధం లేకుండా అన్ని కాలాల్లో అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. మిగతా పండ్లతో పోలిస్తే చౌక ధరకే లభిస్తుంది. దీనిలో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలెన్నో పుష్కలంగా ఉంటాయి. తక్షణ శక్తికి, తిన్న ఆహారాన్ని సులువుగా జీర్ణం చేయడానికి ఈ మ్యాజికల్‌ ఫ్రూట్ ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అయితే, ఎన్నో పోషక విలువలతో నిండి ఉన్న ఈ పండ్లను పిల్లలతో పాటు కొంతమంది పెద్దవాళ్లూ అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ స్వీట్ రెసిపీ. అదే, నోరూరించే "బనానా హల్వా". ఇది మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇలా నోట్లో వేసుకుంటే అలా కరిగిపోతుంది. పైగా ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్​! ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ స్వీట్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Banana Halwa Making Process
Banana (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరటి పండ్ల గుజ్జు - రెండు కప్పులు
  • నెయ్యి - ఐదారు టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చి యాలకుల పొడి - కొద్దిగా
  • బెల్లం తురుము - ముప్పావు కప్పు
  • తాటి బెల్లం - అర కప్పు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - గుప్పెడు
  • నీళ్లు - ఒక కప్పు
Banana Halwa Making Process
Jaggery (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్వీట్ రెసిపీ తయారీకి ముందుగా తాజా పండిన అరటిపండ్లను తీసుకుని రెండు కప్పుల పరిమాణంలో గుజ్జును ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా, బెల్లం, తాటి బెల్లాన్ని సన్నగా తురిమి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఒక టేబుల్​స్పూన్ నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. అది కరిగి లైట్​గా వేడయ్యాక జీడపప్పు పలుకులు వేసి మంచిగా వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే పాన్​లో మూడ్నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగి కాస్త వేడయ్యాక అందులో ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న అరటిపండ్ల గుజ్జును వేసుకోవాలి.
  • ఆపై మంటను లో టూ మీడియంలో ఫ్లేమ్​లో ఉంచుతూ గరిటెతో ​మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మిశ్రమాన్ని గోధుమ రంగులోకి వచ్చే వరకు వేయించాలి.

Banana Halwa Making Process
Ghee (Getty Images)
  • అది వేగేలోపు మరో బర్నర్ మీద మరొక పాన్ పెట్టుకుని బెల్లం పాకం రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం పాన్​లో కప్పు నీళ్లు పోసి, తురిమి పెట్టుకున్న బెల్లం, తాటిబెల్లం వేసుకొని ఒకసారి కలిపి బాగా మరిగించుకోవాలి. అంటే, బెల్లం పూర్తిగా కరిగే వరకు మరిగించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఇంకో బర్నర్ మీద వేగుతున్న అరటిపండు గుజ్జు చక్కగా వేగి కలర్ మారిందనుకున్నాక అందులో మంచి ఫ్లేవర్​కోసం పచ్చియాలకుల పొడి, మిగిలిన నెయ్యి వేసి గరిటెతో అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మరో నాలుగైదు నిమిషాల పాటు మిశ్రమాన్ని వేయించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించిన తర్వాత అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న బెల్లం పాకాన్ని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Banana Halwa Making Process
Cashews (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మిశ్రమం బాగా చిక్కబడే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మంచిగా వేగి చిక్కగా మారిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా వేయించి పక్కనుంచిన జీడిపప్పు పలుకులు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత కొద్దిసేపు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మిశ్రమాన్ని ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఒక బేకింగ్ డిష్​ తీసుకొని అందులో అన్ని వైపులా నెయ్యి రాసుకోవాలి. అనంతరం దానిలో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న హల్వాను వేసుకొని సమానంగా సర్దుకోవాలి.
Banana Halwa Making Process
Banana Halwa (Getty Images)
  • చివరగా దానిపై మరికొన్ని జీడిపప్పులతో గార్నిష్ చేసుకుని గంట నుంచి రెండు గంటల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఆ తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్​లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, అరటిపండ్లతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే రుచికరమైన "హల్వా" మీ ముందు ఉంటుంది!

