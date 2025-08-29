Easy Sweet Recipe : "స్వీట్ రెసిపీ" అనగానే భయపడాల్సిన పని లేదు. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు, పట్టుమని 10 నిమిషాల్లో బేకరీ స్టైల్ స్వీట్లు కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఇంట్లోనే మీ చేతులతో స్వయంగా తయారు చేసి పిల్లలకు లేదంటే గణేశ్ ప్రసాదంగానూ పెట్టేయొచ్చు. అలాంటి ఈజీ రెసిపీ ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ఫాలో చేస్తే చాలు! అయితే, మీకు రంగు కావాలనుకుంటే ఫుడ్ కలర్ వాడుకోవచ్చు. కానీ, ఫుడ్ కలర్ ఆరోగ్యానికి ప్రమాదం అని గుర్తుంచుకోండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం పిండి - కప్పు
- తురిమిన బెల్లం - కప్పు
- పాలు - 2 కప్పులు
- నీళ్లు - అర కప్పు
- జీడిపప్పు - 17
- బాదం - 8
- నెయ్యి - 6 స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి- కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకుని కప్పు తురిమిన బెల్లం, అర కప్పు నీళ్లు పోసి బెల్లాన్ని బాగా కరిగించాలి.
- స్వీట్ రెసిపీకి చిక్కటి పాకం అవసరం లేదు. బెల్లం కరిగి పోయి చేతి వేళ్లకు అంటుకునేలా చిక్కబడితే చాలు.
- ఇపుడు బెల్లం నీళ్లు పక్కకు పెట్టుకుని మరో పాన్ లో జీడిపప్పు, బాదం వేయించుకోవాలి. కావాలంటే నెయ్యిలో కూడా వేయించుకోవచ్చు.
- అదే ప్యాన్లోకి కప్పు బియ్యం పిండి తీసుకుని వేయించాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చెమ్మ లేకుండా చక్కగా తయారవుతుంది.
- ఇపుడు మిక్సీలో లేదా రోట్లో డ్రై ఫ్రూట్స్ ని కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోవాలి. మరీ మెత్తగా కాకుండా పలుకులుగా దంచి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
- బియ్యం పిండి నాలుగైదు నిమిషాలు వేగాక 3 స్పూన్ల నెయ్యి వేసి మరో 3 నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- పిండి మాడిపోకుండా ఫ్రై చేసుకుంటే స్వీట్ టేస్ట్ పెరుగుతుంది.
- ఇపుడు 2 కప్పుల కాచి చల్లార్చుకున్న పాలు పోసుకోవాలి. మొత్తం ఒకేసారి కాకుండా రెండు, మూడు విడుతల్లో పోస్తూ కలుపుకోవాలి.
- బాగా మరిగించిన పాలలో మీగడ పిండిలో కలవడం వల్ల స్వీట్ టేస్ట్ పెరుగుతుంది.
- ఇపుడు బెల్లం నీళ్లు కూడా పోసుకుని బియ్యం పిండి ముద్దలు కట్టకుండా బాగా బీట్ చేస్తూ కలపాలి.
- ఇలా బాగామిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మరో టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి కలపాలి. ఇలా కలుపుతూనే దగ్గరపడేలా చూసుకోవాలి.
- మధ్య మధ్యలో మరో 2 టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేస్తూ కలుపుతుంటే ప్యాన్ నుంచి పిండి సెపరేట్ అవుతుంది. ఈ సమయంలో యాలకుల పొడి కూడా వేసుకోవాలి.
- ఐదారు నిమిషాల పాటు కలుపిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పిండి మిశ్రమాన్ని ప్లేట్లోకి తీసుకుని దంచి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి మరో సారి కలుపుకోవాలి.
- కాస్త వేడి తగ్గిన తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్(లడ్డూలు, ముద్దలు, స్క్వేర్)లో చుట్టుకుని పొడి కొబ్బరి పొడిలో డిప్ చేసి సన్నగా తరిగిన బాదం పలుకులను గార్నిష్ చేసుకుంటే స్వీట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
