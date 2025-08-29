ETV Bharat / offbeat

"గణేశ్ పూజ"కు వెళ్తున్నారా? 'ఈ నైవేద్యం' చేసి తీసుకెళ్లండి - ఎలా చేశారని మీ ఫ్రెండ్స్ ఆరా తీస్తారు! - EASY SWEET

నోట్లో వెన్నలా కరిగే స్వీట్ రెసిపీ - తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ మందికి పెట్టొచ్చు!

easy_sweet_recipe_in_telugu
easy_sweet_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 3:47 PM IST

2 Min Read

EASY SWEET Recipe in Telugu : తమిళనాడు చెట్టినాడ్ వంటలు ఎంతో బాగుంటాయి. చూడడానికే కాదు, రంగు, రుచి కూడా అద్దిరిపోతుంది. తమిళనాడులోని చెట్టినాడ్ ప్రాంతం విభిన్న వంటలకు ప్రసిద్ధి. అక్కడ దొరికే స్వీట్లు, పచ్చళ్లు, కర్రీలు "ఇంకా కావాలి" అనిపించేలా ఉంటాయి. అలాంటి వాటిల్లో ఈజీగా, తక్కువ పదార్థాలు, అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ మందికి పంచే స్వీట్ రెసిపీ ఇది. "ఉక్కారై" లాంటి ఈ "రంగూన్ పొట్టు" హల్వా రెసిపీ రవ్వ, బెల్లం కలిపి చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఓ సారి మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి.

easy_sweet_recipe_in_telugu
easy_sweet_recipe_in_telugu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బెల్లం - 2 గ్లాసులు
  • నీళ్లు - 4 గ్లాసులు
  • జీడిపప్పు - 15
  • బాదం - 8
  • కొబ్బరి తురుము - 1 గ్లాసు
  • నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • రవ్వ - 1 గ్లాసు
  • యాలకుల పొడి - అర స్పూన్
  • ఫుడ్ కలర్ - ఆప్షనల్
easy_sweet_recipe_in_telugu
easy_sweet_recipe_in_telugu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • స్టవ్ పై గిన్నె పెట్టుకుని 2 గ్లాసుల బెల్లం 4 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకుని కరిగించుకోవాలి. బెల్లం కరిగే లోగా గిన్నె చిన్న పొయ్యిపైకి షిఫ్ట్ చేసుకుని పెద్ద పొయ్యి మీద మరో కడాయి పెట్టుకోవాలి.
  • కడాయిలో నెయ్యి వేసుకుని మీకు నచ్చినన్ని జీడిపప్పు పలుకులు, బాదం పలుకులు, ఇంకా నచ్చితే డ్రైఫ్రూట్స్ వేసుకుని రోస్ట్ చేసి తీసుకోవాలి.
easy_sweet_recipe_in_telugu
easy_sweet_recipe_in_telugu (Getty images)
  • ఇపుడు 1 గ్లాసు కొబ్బరి తురుము వేసుకుని 5 నిమిషాలు వేయించి గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదే కడాయిలో మరో 4 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని 1 గ్లాసు రవ్వ వేసుకుని రంగు మారే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • రంగు మారిన రవ్వలోకి వేయించిన కొబ్బరి తురుము కూడా వేసుకోవాలి.
easy_sweet_recipe_in_telugu
easy_sweet_recipe_in_telugu (Getty images)
  • సన్నటి మంటపై 3 నిమిషాలు వేయించిన తర్వాత కరిగిన బెల్లం నీళ్లు వడగట్టి పోసుకోవాలి.
  • రవ్వ ఉండలు కట్టకుండా గరిటెతో బాగా కలుపుకోవాలి. రవ్వను ముందుగానే వేయించి తీసుకున్నాం కాబట్టి ఉండలు కట్టే అవకాశ ఉండదు. మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లోకి మార్చుకుని దగ్గరపడే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • 5 నిమిషాల తర్వాత యాలకుల పొడి, మీకు నచ్చితే ఫుడ్ కలర్ వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి.
easy_sweet_recipe_in_telugu
easy_sweet_recipe_in_telugu (Getty images)
  • పాకం దగ్గర పడిన తర్వాత వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులు, మరో టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని కలపాలి.
  • మరో రెండు నిమిషాల తర్వాత వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ స్వీట్ రెసిపీ చల్లారినా సరే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.
  • ఇలాంటి ప్రసాదం గణేశ్ మండపాల్లో భక్తులకు పంచితే ఇంకా కావాలని అడుగడమే కాదు! ఎలా చేశారు? అని ఆరా తీస్తారు.

