ETV Bharat / offbeat

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది! - CHANA CHAAT RECIPE IN TELUGU

ఎన్నడూ తినని రుచిలో సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Chana Chaat Making Process
Chana Chaat Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2025 at 11:17 AM IST

3 Min Read

Chana Chaat Making Process : వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు లేదా సాయంత్రం టైమ్​లో చాలా మందికి వేడి వేడిగా ఏదైనా స్నాక్ తినాలనిపిస్తుంది. అలాంటి టైమ్​లో ఎక్కువ మంది ఇంట్లో తినడానికి ఏమి లేకపోతే బయటకు వెళ్లి సమోసా, పునుగులు, బఠాణీ చాట్ వంటివి ఎక్కువగా తింటుంటారు. అలాకాకుండా ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సింపుల్ స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, శనగలతో నోరూరించే కమ్మని "చాట్". ఆలూ, శనగల కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఇది పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. బయట దొరికే బఠాణీ చాట్ కంటే మంచి రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. చిరు జల్లులు కురుస్తున్న వేళ బడి నుంచి వచ్చే పిల్లలకు ఈవెనింగ్ టైమ్​ ఇలా చాట్ చేసి పెట్టండి. ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ చాట్ రెసిపీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chana Chaat Making Process
Chana (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • నల్ల శనగలు - 2 టీ గ్లాసులు
  • ఆలుగడ్డలు - నాలుగైదు(చిన్న సైజ్​వి)
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(పెద్ద సైజ్​వి)
  • నూనె - తగినంత
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • టమాటాలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • కారం - ఒక టీస్పూన్(తగినంత)
  • గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • చాట్ మసాలా - అరటీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

బ్రెడ్ స్లైసులతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "స్నాక్" - నూనె పీల్చకుండా, స్టఫ్ఫింగ్​తో కమ్మగా!

Chana Chaat Recipe
Aloo (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందు రోజు రాత్రి ఒక గిన్నెలో నల్ల శనగలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఓవర్ నైట్ నానబెట్టుకోవాలి. అదే, ఈవెనింగ్ స్నాక్​గా ప్రిపేర్ చేసుకునేవారు శనగలను మార్నింగ్ కడిగి నానబెట్టుకోవాలి.
  • శనగలు బాగా నానిన తర్వాత మరోసారి ఒకటికి రెండు సార్లు మంచిగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చాట్ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా కుక్కర్ గిన్నె తీసుకొని అందులో నానబెట్టుకున్న శనగలు, పొట్టు తీయని బంగాళదుంపలను శుభ్రంగా కడిగి వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అవి ఉడకడానికి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని మూతపెట్టి హై ఫ్లేమ్​లో ఐదారు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
Chana Chaat Recipe
Tomatoes (Getty Images)
  • నల్ల శనగలు, బంగాళదుంపలు మంచిగా ఉడికి అందులోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఆలుగడ్డలను ఒక ప్లేట్​లోకి, శనగలను మరో ప్లేట్​లోకి తీసుకొని చల్లార్చుకోవాలి.
  • శనగలు చల్లారిన తర్వాత అందులో సగం వరకు మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకొని మరీ మెత్తగా కాకుండా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఉడికిన ఆలుగడ్డలను పొట్టు తీసుకొని అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ముక్కలు తగిలేలా చేతితో మెత్తగా మాష్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు, పచ్చిమిర్చిలను శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తరుక్కొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చాట్ తయారీకి స్టవ్​పై పాన్ ఉంచి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మాడిపోకుండా కలుపుతూ రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.

"సర్వపిండి" చేసుకునే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - చల్లని వేళ వేడివేడిగా తింటే టేస్ట్ అదుర్స్!

Chana Chaat Recipe
Onions (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ టమాటాలు సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • అవి మగ్గిన తర్వాత మూత తీసి అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న శనగల పేస్ట్, పక్కకు తీసుకున్న శనగలు, మెదిపి పెట్టుకున్న ఆలుగడ్డలు వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను పోసుకొని పసుపు, కారం, గరంమసాలా, చాట్ మసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని మరోసారి మసాలాలన్నీ చాట్ మిశ్రమంలో చక్కగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
Chana Chaat Making Process
Spices (Getty Images)
  • తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆ మిశ్రమం బాగా చిక్కబడి దగ్గరయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి. అంటే, మరీ పల్చగా, మరీ దగ్గరపడేంత వరకు కాకుండా చాట్ కన్సిస్టెన్సీకి కావాల్సిన పరిమాణంలో మీడియంగా ఉండేలా కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో ఒకవేళ వాటర్ సరిపోలేదనిపిస్తే మరికొద్దిగా నీటిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
  • చాట్ మిశ్రమాన్ని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో ఉడికించుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, నల్ల శనగలతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే కమ్మని "చాట్" రెడీ అయిపోతుంది!
  • అనంతరం ఈ చాట్​ని చిన్న చిన్న సర్వింగ్ బౌల్స్​లోకి తీసుకొని ఉల్లిపాయ, క్యారెట్ ముక్కలు, కార్న్ ఫ్లేక్స్​ లేదా సన్న కారపూసతో గార్నిష్ చేసుకొని నిమ్మరసం పిండుకొని చల్లని వేళ వేడి వేడిగా తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్ లెవల్​లో ఉంటుంది.
Chana Chaat Making Process
Kothimeera (ETV Abhiruchi)

బేకరీ స్టైల్​ "వెజ్​ శాండ్​విచ్​" - నిమిషాల్లో రెడీ - పిల్లలకు స్నాక్స్​గా పర్ఫెక్ట్​!

Chana Chaat Making Process : వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు లేదా సాయంత్రం టైమ్​లో చాలా మందికి వేడి వేడిగా ఏదైనా స్నాక్ తినాలనిపిస్తుంది. అలాంటి టైమ్​లో ఎక్కువ మంది ఇంట్లో తినడానికి ఏమి లేకపోతే బయటకు వెళ్లి సమోసా, పునుగులు, బఠాణీ చాట్ వంటివి ఎక్కువగా తింటుంటారు. అలాకాకుండా ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సింపుల్ స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, శనగలతో నోరూరించే కమ్మని "చాట్". ఆలూ, శనగల కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఇది పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. బయట దొరికే బఠాణీ చాట్ కంటే మంచి రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. చిరు జల్లులు కురుస్తున్న వేళ బడి నుంచి వచ్చే పిల్లలకు ఈవెనింగ్ టైమ్​ ఇలా చాట్ చేసి పెట్టండి. ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ చాట్ రెసిపీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chana Chaat Making Process
Chana (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • నల్ల శనగలు - 2 టీ గ్లాసులు
  • ఆలుగడ్డలు - నాలుగైదు(చిన్న సైజ్​వి)
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(పెద్ద సైజ్​వి)
  • నూనె - తగినంత
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • టమాటాలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • కారం - ఒక టీస్పూన్(తగినంత)
  • గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • చాట్ మసాలా - అరటీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

బ్రెడ్ స్లైసులతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "స్నాక్" - నూనె పీల్చకుండా, స్టఫ్ఫింగ్​తో కమ్మగా!

Chana Chaat Recipe
Aloo (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందు రోజు రాత్రి ఒక గిన్నెలో నల్ల శనగలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఓవర్ నైట్ నానబెట్టుకోవాలి. అదే, ఈవెనింగ్ స్నాక్​గా ప్రిపేర్ చేసుకునేవారు శనగలను మార్నింగ్ కడిగి నానబెట్టుకోవాలి.
  • శనగలు బాగా నానిన తర్వాత మరోసారి ఒకటికి రెండు సార్లు మంచిగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చాట్ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా కుక్కర్ గిన్నె తీసుకొని అందులో నానబెట్టుకున్న శనగలు, పొట్టు తీయని బంగాళదుంపలను శుభ్రంగా కడిగి వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అవి ఉడకడానికి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని మూతపెట్టి హై ఫ్లేమ్​లో ఐదారు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
Chana Chaat Recipe
Tomatoes (Getty Images)
  • నల్ల శనగలు, బంగాళదుంపలు మంచిగా ఉడికి అందులోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఆలుగడ్డలను ఒక ప్లేట్​లోకి, శనగలను మరో ప్లేట్​లోకి తీసుకొని చల్లార్చుకోవాలి.
  • శనగలు చల్లారిన తర్వాత అందులో సగం వరకు మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకొని మరీ మెత్తగా కాకుండా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఉడికిన ఆలుగడ్డలను పొట్టు తీసుకొని అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ముక్కలు తగిలేలా చేతితో మెత్తగా మాష్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు, పచ్చిమిర్చిలను శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తరుక్కొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చాట్ తయారీకి స్టవ్​పై పాన్ ఉంచి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మాడిపోకుండా కలుపుతూ రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.

"సర్వపిండి" చేసుకునే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - చల్లని వేళ వేడివేడిగా తింటే టేస్ట్ అదుర్స్!

Chana Chaat Recipe
Onions (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ టమాటాలు సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • అవి మగ్గిన తర్వాత మూత తీసి అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న శనగల పేస్ట్, పక్కకు తీసుకున్న శనగలు, మెదిపి పెట్టుకున్న ఆలుగడ్డలు వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను పోసుకొని పసుపు, కారం, గరంమసాలా, చాట్ మసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని మరోసారి మసాలాలన్నీ చాట్ మిశ్రమంలో చక్కగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
Chana Chaat Making Process
Spices (Getty Images)
  • తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆ మిశ్రమం బాగా చిక్కబడి దగ్గరయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి. అంటే, మరీ పల్చగా, మరీ దగ్గరపడేంత వరకు కాకుండా చాట్ కన్సిస్టెన్సీకి కావాల్సిన పరిమాణంలో మీడియంగా ఉండేలా కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో ఒకవేళ వాటర్ సరిపోలేదనిపిస్తే మరికొద్దిగా నీటిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
  • చాట్ మిశ్రమాన్ని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో ఉడికించుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, నల్ల శనగలతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే కమ్మని "చాట్" రెడీ అయిపోతుంది!
  • అనంతరం ఈ చాట్​ని చిన్న చిన్న సర్వింగ్ బౌల్స్​లోకి తీసుకొని ఉల్లిపాయ, క్యారెట్ ముక్కలు, కార్న్ ఫ్లేక్స్​ లేదా సన్న కారపూసతో గార్నిష్ చేసుకొని నిమ్మరసం పిండుకొని చల్లని వేళ వేడి వేడిగా తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్ లెవల్​లో ఉంటుంది.
Chana Chaat Making Process
Kothimeera (ETV Abhiruchi)

బేకరీ స్టైల్​ "వెజ్​ శాండ్​విచ్​" - నిమిషాల్లో రెడీ - పిల్లలకు స్నాక్స్​గా పర్ఫెక్ట్​!

For All Latest Updates

TAGGED:

CHAAT RECIPEEASY AND TASTY CHANA CHAATCHANA CHAAT MAKING PROCESSశనగలతో కమ్మని చాట్ తయారీCHANA CHAAT RECIPE IN TELUGU

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.