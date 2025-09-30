కరకరలాడే "సూజీ రవ్వ చిప్స్" - పిండి లేకుండా క్రిస్పీ స్నాక్స్!
ఇలాంటి చిప్స్ షాపులో కూడా దొరకవు - సింపుల్గా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 12:33 PM IST
Easy Snack : ఇంట్లో పిండి లేనపుడు, అప్పటికప్పుడు స్నాక్స్ తినాలనిపించినపుడు ఇలా ట్రై చేయండి ఎంతో రుచిగా, క్రంచీగా, క్రిస్పీగా ఉంటాయి. పిండి అవసరం లేకుండా కేవలం ఉప్మా రవ్వతో చేసే ఈ స్నాక్స్ పిల్లలకు ఎంతో బాగా నచ్చుతాయి. అంతే కాదు! ఇవి బయట దుకాణాల్లో కూడా దొరకవు. చాలా దుకాణాల్లో మైదా, బియ్యం పిండితో చేసే స్నాక్స్ మాత్రమే అమ్ముతారు. కానీ, వీటి తయారీకి అవేమీ అవసరం లేదు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- సూజీ రవ్వ - అర కేజీ
- గోధుమ పిండి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- వాము - 1 టీ స్పూన్
- తెల్ల నువ్వులు - 2 టీ స్పూన్లg
- రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - 1 స్పూన్
- కరివేపాకు రెమ్మలు - 2
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సీలోకి అర కేజీ సూజీ రవ్వ (ఉప్మా రవ్వ) బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేశాక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని, గోధుమ పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టీ స్పూన్ వాము, అర స్పూన్ సోంపు, 2 టీ స్పూన్ల తెల్ల నువ్వులు వేసుకుని కలపాలి. కారం బదులు 1 స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ ప్లేక్స్, 2 కరివేపాకు రెమ్మలు సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసి బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి కలిపి, చివరగా కొద్ది కొద్దిగా వేడి నీళ్లు పోసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మురుకుల పిండి ఎలా కలుపుతామో ఆ విధంగా కలుపుకుని క్లాత్ లేదా కవర్ చేస్తూ ఏదైనా మూత పెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత మళ్లీ ఓ సారి బాగా కలిపితే పిండి ముద్ద గట్టిపడుతుంది.
- ఇలా గట్టిగా ఉండడం వల్ల చిప్స్ క్రంచీగా వస్తాయి. ఇపుడు పిండిని బాల్స్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. చపాతీ పీటకు కొద్దిగా ఆయిల్ రాసుకుని ఒక్కో బాల్ను చపాతీల్లాగా రోల్ చేసుకోవాలి. లేదంటే చపాతీల మాదిరిగా పొడి పిండి చల్లుకుని రోల్ చేయాలి.
- మంచి షేప్ కోసం నాలుగు వైపులా అంచులు కట్ చేసుకుని సన్నటి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మీకు కావల్సిన సైజులో కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు డీప్ ప్రై కోసం స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని కావల్సినంత నూనె వేసుకుని హై ఫ్లేమ్లో వేడి చేసుకోవాలి.
- వేడెక్కిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకుని కట్ చేసుకున్న పిండి ముక్కలు వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేయాలి. రంగు మారే వరకు తక్కువ మంటపైనే నిదానంగా ఫ్రై చేసుకుంటే క్రంచీగా, క్రిస్పీగా వస్తాయి.
- ఇవి ఎక్కువగా నూనె కూడా పీల్చవు. చల్లారిన తర్వాత డబ్బాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
