కరకరలాడే "ఆలూ సూజీ బాల్స్" - పిల్లలకు ఫేవరెట్ స్నాక్! - EASY SNACK RECIPE WITH LESS OIL

- ఆలూ, రవ్వ కాంబోలో రెసిపీ - ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Easy Snack Recipe with Less Oil
Easy Snack Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2025 at 1:27 PM IST

3 Min Read

Easy Snack Recipe with Less Oil : పిల్లలు అన్నం కంటే ఎక్కువగా చిరుతిళ్లను తినడానికే ఇష్టపడుతుంటారు. అప్పుడు ఎక్కువ మంది అమ్మలు ఉల్లిపాయ పకోడీ, బజ్జీలు, పునుగులు వంటివి చేసి పెడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే పిల్లలు ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి కాకుండా మమ్మీ ఏదైనా కొత్తరకం స్నాక్ చేసి పెట్టొచ్చు కదా అని అడుగుతుంటారు. ప్రత్యేకమైన రుచిని కోరుకుంటారు. అలాంటి సందర్భాల్లో సింపుల్​ అండ్ టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. రవ్వ, ఆలూ స్టఫింగ్ కాంబోలో రెడీ ఈ స్నాక్ తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ రుచినిస్తుంది. అంటే దీని తయారీకి డీప్ ఫ్రై అవసరం లేదు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలని అడుగుతారు! మరి, ఈ రుచికరమైన స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Easy Snack Recipe with Less Oil
Potatoes (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • రెండు - ఆలుగడ్డలు
  • ఒక కప్పు - రవ్వ
  • పావు కప్పు - అటుకులు
  • ఒక చెంచా - చాట్ మసాలా
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • పావు కప్పు - పచ్చి బఠాణీలు
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • అర చెంచా - కారం
  • పావు చెంచా - చిల్లీ ఫ్లేక్స్
  • గుప్పెడు - కొత్తిమీర తరుగు
  • అరచెంచా - పచ్చిమిర్చి పేస్ట్
  • నూనె - ఆరేడు చెంచాలు(తగినంత)

Easy Snack Recipe with Less Oil
Rava (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని ఆలుగడ్డలు వేసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అలాగే, మరో చిన్న గిన్నెలో పచ్చిబఠాణీలను తీసుకొని వీటిని చక్కగా ఉడికించాలి.
  • ఇవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​, కొత్తిమీర తరుగుని సిద్ధం చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మంచిగా ఉడికిన ఆలుగడ్డలను పొట్టు తీసుకొని ముక్కలుగా చేసి ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఆపై అందులో ఉడికించుకున్న పచ్చిబఠాణీలను వేసుకొని రెండింటినీ మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి.
Easy Snack Recipe with Less Oil
Green Peas (Getty Images)
  • ఆ రెండింటినీ మెత్తగా మెదిపిన తర్వాత అందులో చాట్ మసాలా, జీలకర్ర, ఉప్పు, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టుకొని చెంచా నూనె వేసి అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఆలూ మిశ్రమం స్టఫింగ్​ని వేసుకొని పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక చల్లార్చుకొని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
Easy Snack Recipe with Less Oil
Atukulu (ETV Bharat)
  • ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో అటుకులను తీసుకొని ఒకసారి శుభ్రంగా కడిగి ఆపై కొన్ని నీళ్లు పోసి పిండిలా చేయాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టుకొని కప్పు నీళ్లు పోసుకొని అందులో చిల్లీఫ్లేక్స్, కొద్దిగా కొత్తిమీర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, చెంచా నూనె వేసి కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా మరిగించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం వేడెక్కి మరుగుతున్నప్పుడు అందులో బొంబాయి రవ్వను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలపాలి.
  • ఆపై లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆ మిశ్రమం ఉప్మాలా అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
Easy Snack Recipe with Less Oil
జీలకర్ర (ETV Abhiruchi)
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పాన్​ని దింపి అందులో పిండిలా చేసుకున్న అటుకులను జత చేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం అనేది సాఫ్ట్​గా, పిండి ముద్దలా ఉండాలి.
  • ఆ మిశ్రమం కాస్త చల్లారాక అందులో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ముందు చిన్న రొట్టెలా చేసి ఆపై దాని మధ్యలో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ఉండను ఉంచి అంచులను చక్కగా కవర్ చేయాలి.
  • ఈవిధంగా ఆలూ ఉండలతో రవ్వ మిశ్రమం మొత్తాన్ని బాల్స్​లా సిద్ధం చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి.
Easy Snack Recipe with Less Oil
Spices (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద గుంత పొంగనాల పాత్రను పెట్టుకొని గుంతలలో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఉండలను ఉంచి అవి వన్ సైడ్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కాలనివ్వాలి.
  • ఆపై మరో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా చక్కగా వేయించుకొని బయటకు తీసుకుంటే చాలు. అంతే, డీప్ ఫ్రై లేకుండా కమ్మని రుచితో నోరూరించే "ఆలూ సూజీ బాల్స్" మీ ముందు ఉంటాయి!

