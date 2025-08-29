Easy Snack Recipe with Less Oil : పిల్లలు అన్నం కంటే ఎక్కువగా చిరుతిళ్లను తినడానికే ఇష్టపడుతుంటారు. అప్పుడు ఎక్కువ మంది అమ్మలు ఉల్లిపాయ పకోడీ, బజ్జీలు, పునుగులు వంటివి చేసి పెడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే పిల్లలు ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి కాకుండా మమ్మీ ఏదైనా కొత్తరకం స్నాక్ చేసి పెట్టొచ్చు కదా అని అడుగుతుంటారు. ప్రత్యేకమైన రుచిని కోరుకుంటారు. అలాంటి సందర్భాల్లో సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. రవ్వ, ఆలూ స్టఫింగ్ కాంబోలో రెడీ ఈ స్నాక్ తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ రుచినిస్తుంది. అంటే దీని తయారీకి డీప్ ఫ్రై అవసరం లేదు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలని అడుగుతారు! మరి, ఈ రుచికరమైన స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- రెండు - ఆలుగడ్డలు
- ఒక కప్పు - రవ్వ
- పావు కప్పు - అటుకులు
- ఒక చెంచా - చాట్ మసాలా
- ఒక చెంచా - జీలకర్ర
- పావు కప్పు - పచ్చి బఠాణీలు
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- అర చెంచా - కారం
- పావు చెంచా - చిల్లీ ఫ్లేక్స్
- గుప్పెడు - కొత్తిమీర తరుగు
- అరచెంచా - పచ్చిమిర్చి పేస్ట్
- నూనె - ఆరేడు చెంచాలు(తగినంత)
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని ఆలుగడ్డలు వేసి ఉడికించుకోవాలి.
- అలాగే, మరో చిన్న గిన్నెలో పచ్చిబఠాణీలను తీసుకొని వీటిని చక్కగా ఉడికించాలి.
- ఇవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, కొత్తిమీర తరుగుని సిద్ధం చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మంచిగా ఉడికిన ఆలుగడ్డలను పొట్టు తీసుకొని ముక్కలుగా చేసి ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఆపై అందులో ఉడికించుకున్న పచ్చిబఠాణీలను వేసుకొని రెండింటినీ మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి.
- ఆ రెండింటినీ మెత్తగా మెదిపిన తర్వాత అందులో చాట్ మసాలా, జీలకర్ర, ఉప్పు, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టుకొని చెంచా నూనె వేసి అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఆలూ మిశ్రమం స్టఫింగ్ని వేసుకొని పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక చల్లార్చుకొని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో అటుకులను తీసుకొని ఒకసారి శుభ్రంగా కడిగి ఆపై కొన్ని నీళ్లు పోసి పిండిలా చేయాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టుకొని కప్పు నీళ్లు పోసుకొని అందులో చిల్లీఫ్లేక్స్, కొద్దిగా కొత్తిమీర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, చెంచా నూనె వేసి కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా మరిగించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం వేడెక్కి మరుగుతున్నప్పుడు అందులో బొంబాయి రవ్వను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలపాలి.
- ఆపై లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆ మిశ్రమం ఉప్మాలా అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పాన్ని దింపి అందులో పిండిలా చేసుకున్న అటుకులను జత చేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం అనేది సాఫ్ట్గా, పిండి ముద్దలా ఉండాలి.
- ఆ మిశ్రమం కాస్త చల్లారాక అందులో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ముందు చిన్న రొట్టెలా చేసి ఆపై దాని మధ్యలో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ఉండను ఉంచి అంచులను చక్కగా కవర్ చేయాలి.
- ఈవిధంగా ఆలూ ఉండలతో రవ్వ మిశ్రమం మొత్తాన్ని బాల్స్లా సిద్ధం చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద గుంత పొంగనాల పాత్రను పెట్టుకొని గుంతలలో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఉండలను ఉంచి అవి వన్ సైడ్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కాలనివ్వాలి.
- ఆపై మరో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా చక్కగా వేయించుకొని బయటకు తీసుకుంటే చాలు. అంతే, డీప్ ఫ్రై లేకుండా కమ్మని రుచితో నోరూరించే "ఆలూ సూజీ బాల్స్" మీ ముందు ఉంటాయి!
