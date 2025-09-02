Easy Snack Recipe for Kids : పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే ఈవెనింగ్ టైమ్లో తినడానికి ఏమైనా స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అప్పుడు ఎక్కువ మంది అమ్మలు మిరపకాయ బజ్జీ, పకోడీ, సమోసా, పునుగులు, కట్లెట్లు వంటివి చేసి పెడుతుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ రొటీన్గా చేసేవి తినాలంటే పిల్లలకే కాదు పెద్దలకు కూడా అంతగా ఇష్టముండదు. అందుకే, మీకోసం ఒక స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, ఆలూ క్యారెట్తో కరకరలాడే "వడలు". ఈ వడలనే కొన్ని చోట్ల 'గారెలు' అని కూడా అంటుంటారు. స్నాక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఒక గంట ముందు పప్పులు నానబెట్టి పెట్టుకున్నారంటే అప్పటికప్పుడు చాలా ఈజీగా వీటిని రెడీ చేసుకోవచ్చు. నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉండే ఈ వడలను పిల్లలైతే కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు. మరి, ఎంతో సులువుగా పూర్తయ్యే ఈ ఘుమఘుమలాడే స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపప్పు - 100 గ్రాములు
- కందిపప్పు - 100 గ్రాములు
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- ఆలుగడ్డలు - రెండు
- క్యారెట్లు - రెండు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు
- నల్ల జీలకర్ర - అర చెంచా
- వాము - అర చెంచా
- పసుపు - అర చెంచా
- నూనె - వేయించడానికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- కరకరలాడే ఈ స్నాక్ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో శనగపప్పు, కందిపప్పుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి గంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- పప్పులు నానేలోపు పీలర్తో రెసిపీలోకి అవసరమైన బంగాళదుంపలు, క్యారెట్ల చెక్కు తీయాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి వీలైనంత సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే గ్రేటర్తో సన్నగా తురిమి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలను వీలైనంత సన్నగా తరుక్కొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో బాగా నానిన శనగపప్పు కందిపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకునే క్రమంలో అవసరమనుకుంటే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని గారెలకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగు, చెక్కు తీసి కట్ చేసుకున్న సన్నని ఆలూ, క్యారెట్ తరుగు లేదా తురుము వేసుకోవాలి.
- అలాగే, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, నల్ల జీలకర్ర, వాము, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని కూరగాయ ముక్కలు, ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పిండిలో చక్కగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి. పిండి కన్సిస్టెన్సీ మరీ లూజుగా, గట్టిగా కాకుండా మీడియంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత ఆయిల్ పోసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకుంటూ చేతికి కాస్త నూనె రాసుకొని వడల మాదిరిగా వత్తుకొని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి అనుగుణంగా సరిపడినన్ని వడలు చేసి వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకూ వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అదనపు నూనె ఉంటే తొలగిపోతుంది.
- కాసేపటి తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఆలూ క్యారెట్ కాంబినేషన్లో కమ్మగా కరకరలాడే "వడలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- మరి, ఈ రెసిపీ నచ్చితే మీరు రెగ్యులర్గా చేసుకునే స్నాక్ ఐటమ్స్ కాకుండా ఒకసారి వెరైటీగా ఈ వడలు చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు!
