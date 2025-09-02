ETV Bharat / offbeat

ఆలూ, క్యారెట్​తో కరకరలాడే "వడలు" - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

రెగ్యులర్ స్నాక్ రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Easy Snack Recipe for Kids
Easy Snack Recipe for Kids (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2025 at 5:26 PM IST

3 Min Read

Easy Snack Recipe for Kids : పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే ఈవెనింగ్ టైమ్​లో తినడానికి ఏమైనా స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అప్పుడు ఎక్కువ మంది అమ్మలు మిరపకాయ బజ్జీ, పకోడీ, సమోసా, పునుగులు, కట్లెట్లు వంటివి చేసి పెడుతుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ రొటీన్​గా చేసేవి తినాలంటే పిల్లలకే కాదు పెద్దలకు కూడా అంతగా ఇష్టముండదు. అందుకే, మీకోసం ఒక స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, ఆలూ క్యారెట్​తో కరకరలాడే "వడలు". ఈ వడలనే కొన్ని చోట్ల 'గారెలు' అని కూడా అంటుంటారు. స్నాక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఒక గంట ముందు పప్పులు నానబెట్టి పెట్టుకున్నారంటే అప్పటికప్పుడు చాలా ఈజీగా వీటిని రెడీ చేసుకోవచ్చు. నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉండే ఈ వడలను పిల్లలైతే కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు. మరి, ఎంతో సులువుగా పూర్తయ్యే ఈ ఘుమఘుమలాడే స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Easy Snack Recipe for Kids
కందిపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపప్పు - 100 గ్రాములు
  • కందిపప్పు - 100 గ్రాములు
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • ఆలుగడ్డలు - రెండు
  • క్యారెట్లు - రెండు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
  • కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు
  • నల్ల జీలకర్ర - అర చెంచా
  • వాము - అర చెంచా
  • పసుపు - అర చెంచా
  • నూనె - వేయించడానికి తగినంత

Easy Snack Recipe for Kids
శనగపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • కరకరలాడే ఈ స్నాక్ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో శనగపప్పు, కందిపప్పుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి గంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • పప్పులు నానేలోపు పీలర్​తో రెసిపీలోకి అవసరమైన బంగాళదుంపలు, క్యారెట్ల చెక్కు తీయాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి వీలైనంత సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే గ్రేటర్​తో సన్నగా తురిమి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలను వీలైనంత సన్నగా తరుక్కొని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్​లో బాగా నానిన శనగపప్పు కందిపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకునే క్రమంలో అవసరమనుకుంటే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని గారెలకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
Easy Snack Recipe for Kids
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగు, చెక్కు తీసి కట్ చేసుకున్న సన్నని ఆలూ, క్యారెట్ తరుగు లేదా తురుము వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, నల్ల జీలకర్ర, వాము, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని కూరగాయ ముక్కలు, ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పిండిలో చక్కగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి. పిండి కన్సిస్టెన్సీ మరీ లూజుగా, గట్టిగా కాకుండా మీడియంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
Easy Snack Recipe for Kids
క్యారెట్ (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత ఆయిల్​ పోసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకుంటూ చేతికి కాస్త నూనె రాసుకొని వడల మాదిరిగా వత్తుకొని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.

Easy Snack Recipe for Kids
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)
  • పాన్​లో వేయించడానికి అనుగుణంగా సరిపడినన్ని వడలు చేసి వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అదనపు నూనె ఉంటే తొలగిపోతుంది.
Easy Snack Recipe for Kids
వాము (Getty Images)
  • కాసేపటి తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఆలూ క్యారెట్ కాంబినేషన్​లో కమ్మగా కరకరలాడే "వడలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • మరి, ఈ రెసిపీ నచ్చితే మీరు రెగ్యులర్​గా చేసుకునే స్నాక్ ఐటమ్స్ కాకుండా ఒకసారి వెరైటీగా ఈ వడలు చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు!

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

