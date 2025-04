ETV Bharat / offbeat

మీ ఇంట్లో ఇడ్లీలు మిగిలాయా? - ఇలా "మంచూరియా" చేయండి - పిల్లలు లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు! - EASY SNACK IDLI MANCHURIAN

Published : April 26, 2025

Easy Snack Idli Manchurian: ఆరోగ్యానికి మంచిదనీ, తేలికగా అవుతుందనీ అమ్మలంతా వారంలో రెండు మూడు రోజులు బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా ఇడ్లీనే చేస్తుంటారు. తెల్లని ఆ ఇడ్లీల్ని చూసి పిల్లలు మాత్రమే కాదు కొన్నిసార్లు పెద్దలు కూడా ముఖం మాడ్చుకుంటారు. ఫలితంగా ఇంట్లో ఇడ్లీలు మిగిలిపోతుంటాయి. వేడి మీద ఉన్నప్పుడు కనీసం రెండు అయినా తినే పిల్లలు, చల్లారితే వాటిని చూడటానికీ ఇష్టపడరు. ఇక మిగిలిన వాటితో ఏం చేయాలో తెలియక చాలా మంది అమ్మలు వాటిని పడేస్తుంటారు. మరి మీ ఇంట్లో కూడా ఇలానే చేస్తున్నారా? అయితే ఓసారి మంచూరియా చేయండి. వద్దన్నవాళ్లు కూడా అడిగి మరీ పెట్టించుకుంటారు. ఇక టేస్ట్​ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా ఇడ్లీ మంచూరియా ఎలా చేయాలో చూసేయండి. కావాల్సినవి : కోటింగ్​ కోసం: ఇడ్లీలు- నాలుగు

మైదా - అర కప్పు

కార్న్​ఫ్లోర్​ - పావు కప్పు

ఉప్పు - సరిపడా

కారం - 1 టీ స్పూన్​

మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్​

- అర టీ స్పూన్​ సోయా సాస్​ - 1 టీస్పూన్​

