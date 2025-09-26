ETV Bharat / offbeat

చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

ఘుమాయించే "మిరియాల రసం" - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

Easy Rasam Recipe
Easy Rasam Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2025 at 1:33 PM IST

3 Min Read
Easy Rasam Recipe in Telugu : వెదర్ కూల్​గా ఉన్నప్పుడు వేడివేడి అన్నంలోకి చాలా మంది రసం, చారు, సాంబార్ వంటివి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. అలాగే, ప్రస్తుత వర్షాకాల సీజన్​లో ఎక్కువ మందిని జలుబు, దగ్గు, గొంతునొప్పి, జ్వరం వంటి సమస్యలు ఇబ్బందిపెడుతుంటాయి. దాంతో నోటికి ఏమి తిన్నా అంతగా రుచించదు. అలాంటి వారికోసమే ఈ చల్లని వేళ ఒక అద్దిరిపోయే రసం రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఘాటు ఘాటుగా ఘుమాయించే "మిరియాల రసం". దీని కోసం ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పని లేదు. కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ రసాన్ని అన్నంలో పోసుకుని తినడమే కాకుండా నేరుగానూ తాగేస్తారు! అంత రుచికరంగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రసం ప్రిపరేషన్​కు అవసరమైన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Easy Rasam Recipe
మిరియాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత
  • మిరియాలు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • ధనియాలు - ఒకట్రెండు టీస్పూన్లు
  • మెంతులు - పావుటీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఆరేడు
  • పసుపు - పావుచెంచా
  • కరివేపాకు - మూడు రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు

"పకోడీ" బండి మీద అమ్మేలా క్రిస్పీగా రావట్లేదా? - "పిండి" ఇలా కలిపితే సూపర్ టేస్ట్!

Easy Rasam Recipe
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ నోరూరించే రసం తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • చింతపండు నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ప్రత్యేకమైన మసాలా పొడిని రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం మిక్సీ జార్​లో మిరియాలు, ధనియాలు, మెంతులు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, పొట్టు తీయని వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని వాటన్నింటిని మరీ మెత్తగా కాకుండా లైట్​గా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు బాగా నానిన చింతపండును తీసుకుని చిక్కని గుజ్జును తీసుకోవాలి. తర్వాత చింతపండు గుజ్జును ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకుని ఆపై అందులో మీరు తినే పులుపును బట్టి వాటర్​ని యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి కలపాలి.
Easy Rasam Recipe
ధనియాలు (Getty Images)
  • అనంతరం అందులో పసుపు, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు, కరివేపాకు రెమ్మలను కాడలతో సహా వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, కొత్తిమీర తరుగు, ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న ప్రత్యేకమైన మసాలా పొడిని వేసుకుని ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అలా కలిపిన తర్వాత ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పు సరిపోకపోతే అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఘాటుగా తక్కువగా ఉన్నా కొద్దిగా మిరియాల పొడిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
  • అనంతరం ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి బాగా మరిగించుకోవాలి. ఆ మిశ్రమం బాగా మరిగి పైన నురగలు వస్తున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పక్కకు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి పోపును రెడీ చేసుకోవాలి.

ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేదా? - అప్పటికప్పుడు "మిల్లెట్ బాల్స్" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

Easy Rasam Recipe
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)

పోపు కోసం :

  • నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి - ఐదారు
  • ఆవాలు - అరటీస్పూన్
  • జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - ఒక రెమ్మ
  • పసుపు - కొద్దిగా
Easy Rasam Recipe
కరివేపాకు (Getty Images)
  • తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
  • అవి దోరగా వేగిన తర్వాత సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కాస్త కలర్ మారేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత కరివేపాకునూ వేసి పోపును మంచిగా వేయించాలి. ఇక చివరగా దింపే ముందు పసుపును వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న రసంలో వేసుకుని వెంటనే మూత పెట్టాలి.
  • రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "మిరియాల రసం" రెడీ అవుతుంది!
  • ఈ రసం కాస్త ఘాటు ఎక్కువగా ఉండాలనుకుంటే మిరియాలను చెప్పిన దానికంటే కొద్దిగా పెంచి తీసుకోవచ్చు. అలాగే, ఎక్కువ మొత్తంలో చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్​ని కాస్త పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

రాగిపిండితో కరకరలాడే "జంతికలు" - తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ రుచినిస్తాయి!

