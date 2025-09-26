చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!
ఘుమాయించే "మిరియాల రసం" - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
Published : September 26, 2025 at 1:33 PM IST
Easy Rasam Recipe in Telugu : వెదర్ కూల్గా ఉన్నప్పుడు వేడివేడి అన్నంలోకి చాలా మంది రసం, చారు, సాంబార్ వంటివి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. అలాగే, ప్రస్తుత వర్షాకాల సీజన్లో ఎక్కువ మందిని జలుబు, దగ్గు, గొంతునొప్పి, జ్వరం వంటి సమస్యలు ఇబ్బందిపెడుతుంటాయి. దాంతో నోటికి ఏమి తిన్నా అంతగా రుచించదు. అలాంటి వారికోసమే ఈ చల్లని వేళ ఒక అద్దిరిపోయే రసం రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఘాటు ఘాటుగా ఘుమాయించే "మిరియాల రసం". దీని కోసం ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పని లేదు. కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ రసాన్ని అన్నంలో పోసుకుని తినడమే కాకుండా నేరుగానూ తాగేస్తారు! అంత రుచికరంగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రసం ప్రిపరేషన్కు అవసరమైన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత
- మిరియాలు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- ధనియాలు - ఒకట్రెండు టీస్పూన్లు
- మెంతులు - పావుటీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - రెండు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఆరేడు
- పసుపు - పావుచెంచా
- కరివేపాకు - మూడు రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ నోరూరించే రసం తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- చింతపండు నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ప్రత్యేకమైన మసాలా పొడిని రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం మిక్సీ జార్లో మిరియాలు, ధనియాలు, మెంతులు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, పొట్టు తీయని వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని వాటన్నింటిని మరీ మెత్తగా కాకుండా లైట్గా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు బాగా నానిన చింతపండును తీసుకుని చిక్కని గుజ్జును తీసుకోవాలి. తర్వాత చింతపండు గుజ్జును ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకుని ఆపై అందులో మీరు తినే పులుపును బట్టి వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి కలపాలి.
- అనంతరం అందులో పసుపు, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, కరివేపాకు రెమ్మలను కాడలతో సహా వేసుకోవాలి.
- అలాగే, కొత్తిమీర తరుగు, ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న ప్రత్యేకమైన మసాలా పొడిని వేసుకుని ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అలా కలిపిన తర్వాత ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పు సరిపోకపోతే అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఘాటుగా తక్కువగా ఉన్నా కొద్దిగా మిరియాల పొడిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- అనంతరం ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి బాగా మరిగించుకోవాలి. ఆ మిశ్రమం బాగా మరిగి పైన నురగలు వస్తున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పక్కకు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి పోపును రెడీ చేసుకోవాలి.
పోపు కోసం :
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి - ఐదారు
- ఆవాలు - అరటీస్పూన్
- జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ తరుగు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- కరివేపాకు - ఒక రెమ్మ
- పసుపు - కొద్దిగా
- తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
- అవి దోరగా వేగిన తర్వాత సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కాస్త కలర్ మారేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత కరివేపాకునూ వేసి పోపును మంచిగా వేయించాలి. ఇక చివరగా దింపే ముందు పసుపును వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న రసంలో వేసుకుని వెంటనే మూత పెట్టాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "మిరియాల రసం" రెడీ అవుతుంది!
- ఈ రసం కాస్త ఘాటు ఎక్కువగా ఉండాలనుకుంటే మిరియాలను చెప్పిన దానికంటే కొద్దిగా పెంచి తీసుకోవచ్చు. అలాగే, ఎక్కువ మొత్తంలో చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ని కాస్త పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
