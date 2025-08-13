Easy Process to Make Punugulu : వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు, సాయంత్రం వేళల్లో వేడి వేడిగా ఏమైనా స్నాక్స్ తినాలనిపించడం కామన్. అలాంటి సందర్భాల్లో మెజార్టీ పీపుల్ పకోడీ, మిర్చీ బజ్జీ, పునుగులు వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. ఇందులోనూ పునుగులకు సెపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. అయితే, నార్మల్గా చాలా మంది మైదా పిండి, పెరుగు వంటివి వేసి పునుగులు చేస్తుంటారు. కానీ, అవేమి లేకుండా మినపప్పు, బియ్యంతో ఓసారిలా చిట్టి చిట్టి "పునుగులను" ట్రై చేయండి. వీటి తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. అంతేకాదు, ఈ పద్ధతిలో చేసుకున్నారంటే బయట బండి మీద అమ్మే వాటిలా భలే కమ్మగా, క్రిస్పీగానూ వస్తాయి. అలాగే, ఇవి ఆయిల్ని కూడా తక్కువే పీల్చుకుంటాయి! మరి, తక్కువ ఆయిల్తో ఎక్కువ రుచినిచ్చే ఈ చిట్టి పునుగులను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - బియ్యం
- ఒక కప్పు - మినపప్పు
- అరచెంచా - జీలకర్ర
- ఉల్లిగడ్డ - ఒకటి
- వంటసోడా - చిటికెడు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - వేయించడానికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ కరకరలాడే కమ్మని చిట్టి పునుగుల తయారీ కోసం ముందు రోజు ఒక గిన్నెలో బియ్యం, మినపప్పు తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కనీసం 8 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం మంచిగా నానిన తర్వాత వాటర్ వడకట్టి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని అవసరం మేరకు కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ దోశ పిండిలా మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత దాన్ని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని కలిపి మూతపెట్టి రాత్రంతా పులియబెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ ఈవెనింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకునేవారు ముందు రోజు నైట్ బియ్యం మిశ్రమం నానబెట్టుకొని నెక్ట్స్ డే గ్రైండ్ చేసుకొని సాయంత్రం వరకు పులియబెట్టుకోవచ్చు.
- ఈ రెసిపీకి పిండి ఎంత బాగా పులిస్తే పునుగుల రుచి అంత మంచిగా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- మరుసటి రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్గా లేదా స్నాక్గా పునుగులను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకునేవారు ముందుగా రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరుక్కొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం చక్కగా పులిసిన పిండిని తీసుకొని ఒకసారి కలిపి అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, చిటికెడు సోడా, జీలకర్ర, ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్పై కడాయి ఉంచి అందులో వేయించడానికి తగినంత ఆయిల్ పోసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత మంటను కొద్దిగా తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని చేతిలోకి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న పునుగుల్లా వేసుకోవాలి.
- కడాయిలో సరిపడా వేసుకున్నాక స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్కి అడ్జస్ట్ చేసి వెంటనే కదపకుండా కాసేపు అలాగే కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పుతూ చక్కగా కాలి, మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకొని కాసేపు అలాగే ఉంచాలి. ఇలా చేయడం వల్ల న్యాప్కిన్ అదనపు నూనెను పీల్చేస్తుంది.
- ఆపై టమాటా చట్నీ లేదా మీకు నచ్చిన చట్నీతో వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి రుచితో కరకరలాడే "చిట్టి చిట్టి పునుగులు" రెడీ అయిపోతాయి!
