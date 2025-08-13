ETV Bharat / offbeat

తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ రుచినిచ్చే "చిట్టి పునుగులు" - కూల్ వెదర్​లో హాట్​ హాట్​గా భలే ఉంటాయి! - EASY PROCESS TO MAKE PUNUGULU

ఈ స్టైల్​లో 'చిట్టి పునుగులు' చేసుకోండి - టమాటా చట్నీతో తింటే ఎవరైనా అమోఘమనాల్సిందే!

Easy Process to Make Punugulu
Easy Process to Make Punugulu (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2025 at 9:32 AM IST

3 Min Read

Easy Process to Make Punugulu : వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు, సాయంత్రం వేళల్లో వేడి వేడిగా ఏమైనా స్నాక్స్ తినాలనిపించడం కామన్. అలాంటి సందర్భాల్లో మెజార్టీ పీపుల్ పకోడీ, మిర్చీ బజ్జీ, పునుగులు వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. ఇందులోనూ పునుగులకు సెపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. అయితే, నార్మల్​గా చాలా మంది మైదా పిండి, పెరుగు వంటివి వేసి పునుగులు చేస్తుంటారు. కానీ, అవేమి లేకుండా మినపప్పు, బియ్యంతో ఓసారిలా చిట్టి చిట్టి "పునుగులను" ట్రై చేయండి. వీటి తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. అంతేకాదు, ఈ పద్ధతిలో చేసుకున్నారంటే బయట బండి మీద అమ్మే వాటిలా భలే కమ్మగా, క్రిస్పీగానూ వస్తాయి. అలాగే, ఇవి ఆయిల్​ని కూడా తక్కువే పీల్చుకుంటాయి! మరి, తక్కువ ఆయిల్​తో ఎక్కువ రుచినిచ్చే ఈ చిట్టి పునుగులను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Punugulu Recipe
Rice (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - బియ్యం
  • ఒక కప్పు - మినపప్పు
  • అరచెంచా - జీలకర్ర
  • ఉల్లిగడ్డ - ఒకటి
  • వంటసోడా - చిటికెడు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - వేయించడానికి తగినంత

చల్లని వేళ నోరూరించే "మిర్చీ బజ్జీలు" - నూనె పీల్చకుండా పనీర్ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే టేస్ట్!

Punugulu Recipe
Urad Dal (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ కరకరలాడే కమ్మని చిట్టి పునుగుల తయారీ కోసం ముందు రోజు ఒక గిన్నెలో బియ్యం, మినపప్పు తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కనీసం 8 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మంచిగా నానిన తర్వాత వాటర్ వడకట్టి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకొని అవసరం మేరకు కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ దోశ పిండిలా మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత దాన్ని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకొని కలిపి మూతపెట్టి రాత్రంతా పులియబెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ ఈవెనింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకునేవారు ముందు రోజు నైట్ బియ్యం మిశ్రమం నానబెట్టుకొని నెక్ట్స్ డే గ్రైండ్ చేసుకొని సాయంత్రం వరకు పులియబెట్టుకోవచ్చు.
  • ఈ రెసిపీకి పిండి ఎంత బాగా పులిస్తే పునుగుల రుచి అంత మంచిగా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
Punugulu Recipe
Onions (ETV Abhiruchi)
  • మరుసటి రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా లేదా స్నాక్​గా పునుగులను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకునేవారు ముందుగా రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరుక్కొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం చక్కగా పులిసిన పిండిని తీసుకొని ఒకసారి కలిపి అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, చిటికెడు సోడా, జీలకర్ర, ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Punugulu Recipe
Jeera (ETV Abhiruchi)
  • ఇప్పుడు స్టవ్​పై కడాయి ఉంచి అందులో వేయించడానికి తగినంత ఆయిల్ పోసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత మంటను కొద్దిగా తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని చేతిలోకి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న పునుగుల్లా వేసుకోవాలి.
  • కడాయిలో సరిపడా వేసుకున్నాక స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​కి అడ్జస్ట్ చేసి వెంటనే కదపకుండా కాసేపు అలాగే కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పుతూ చక్కగా కాలి, మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
Punugulu Recipe
Punugulu Recipe (Getty Images)
  • అలా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకొని కాసేపు అలాగే ఉంచాలి. ఇలా చేయడం వల్ల న్యాప్​కిన్ అదనపు నూనెను పీల్చేస్తుంది.
  • ఆపై టమాటా చట్నీ లేదా మీకు నచ్చిన చట్నీతో వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి రుచితో కరకరలాడే "చిట్టి చిట్టి పునుగులు" రెడీ అయిపోతాయి!

మొక్కజొన్నలతో కరకరలాడే "సమోసా" - చల్లని వేళ గరంగరంగా అద్దిరిపోతాయి!

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

Easy Process to Make Punugulu : వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు, సాయంత్రం వేళల్లో వేడి వేడిగా ఏమైనా స్నాక్స్ తినాలనిపించడం కామన్. అలాంటి సందర్భాల్లో మెజార్టీ పీపుల్ పకోడీ, మిర్చీ బజ్జీ, పునుగులు వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. ఇందులోనూ పునుగులకు సెపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. అయితే, నార్మల్​గా చాలా మంది మైదా పిండి, పెరుగు వంటివి వేసి పునుగులు చేస్తుంటారు. కానీ, అవేమి లేకుండా మినపప్పు, బియ్యంతో ఓసారిలా చిట్టి చిట్టి "పునుగులను" ట్రై చేయండి. వీటి తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. అంతేకాదు, ఈ పద్ధతిలో చేసుకున్నారంటే బయట బండి మీద అమ్మే వాటిలా భలే కమ్మగా, క్రిస్పీగానూ వస్తాయి. అలాగే, ఇవి ఆయిల్​ని కూడా తక్కువే పీల్చుకుంటాయి! మరి, తక్కువ ఆయిల్​తో ఎక్కువ రుచినిచ్చే ఈ చిట్టి పునుగులను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Punugulu Recipe
Rice (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - బియ్యం
  • ఒక కప్పు - మినపప్పు
  • అరచెంచా - జీలకర్ర
  • ఉల్లిగడ్డ - ఒకటి
  • వంటసోడా - చిటికెడు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - వేయించడానికి తగినంత

చల్లని వేళ నోరూరించే "మిర్చీ బజ్జీలు" - నూనె పీల్చకుండా పనీర్ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే టేస్ట్!

Punugulu Recipe
Urad Dal (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ కరకరలాడే కమ్మని చిట్టి పునుగుల తయారీ కోసం ముందు రోజు ఒక గిన్నెలో బియ్యం, మినపప్పు తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కనీసం 8 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మంచిగా నానిన తర్వాత వాటర్ వడకట్టి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకొని అవసరం మేరకు కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ దోశ పిండిలా మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత దాన్ని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకొని కలిపి మూతపెట్టి రాత్రంతా పులియబెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ ఈవెనింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకునేవారు ముందు రోజు నైట్ బియ్యం మిశ్రమం నానబెట్టుకొని నెక్ట్స్ డే గ్రైండ్ చేసుకొని సాయంత్రం వరకు పులియబెట్టుకోవచ్చు.
  • ఈ రెసిపీకి పిండి ఎంత బాగా పులిస్తే పునుగుల రుచి అంత మంచిగా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
Punugulu Recipe
Onions (ETV Abhiruchi)
  • మరుసటి రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా లేదా స్నాక్​గా పునుగులను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకునేవారు ముందుగా రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరుక్కొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం చక్కగా పులిసిన పిండిని తీసుకొని ఒకసారి కలిపి అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, చిటికెడు సోడా, జీలకర్ర, ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Punugulu Recipe
Jeera (ETV Abhiruchi)
  • ఇప్పుడు స్టవ్​పై కడాయి ఉంచి అందులో వేయించడానికి తగినంత ఆయిల్ పోసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత మంటను కొద్దిగా తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని చేతిలోకి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న పునుగుల్లా వేసుకోవాలి.
  • కడాయిలో సరిపడా వేసుకున్నాక స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​కి అడ్జస్ట్ చేసి వెంటనే కదపకుండా కాసేపు అలాగే కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పుతూ చక్కగా కాలి, మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
Punugulu Recipe
Punugulu Recipe (Getty Images)
  • అలా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకొని కాసేపు అలాగే ఉంచాలి. ఇలా చేయడం వల్ల న్యాప్​కిన్ అదనపు నూనెను పీల్చేస్తుంది.
  • ఆపై టమాటా చట్నీ లేదా మీకు నచ్చిన చట్నీతో వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి రుచితో కరకరలాడే "చిట్టి చిట్టి పునుగులు" రెడీ అయిపోతాయి!

మొక్కజొన్నలతో కరకరలాడే "సమోసా" - చల్లని వేళ గరంగరంగా అద్దిరిపోతాయి!

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNUGULU RECIPECRISPY PUNUGULUPUNUGULA THAYARI VIDHANAMPUNUGULU MAKING PROCESSEASY PROCESS TO MAKE PUNUGULU

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.