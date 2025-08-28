ETV Bharat / offbeat

లంబోదరుడు మెచ్చే "అటుకుల ప్రసాదం" - నిమిషాల్లో చేసుకోండిలా! - EASY PRASADAM RECIPE IN TELUGU

- అరటిపండ్లు, అటుకులతో కమ్మని నైవేద్యం - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Easy Prasadam Recipe in Telugu
Easy Prasadam Recipe (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2025 at 2:31 PM IST

3 Min Read

Easy Prasadam Recipe in Telugu : దేశవ్యాప్తంగా గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. అందంగా అలంకరించిన మండపాల్లో వివిధ రూపాల్లో బొజ్జ గణపయ్యలు కొలువుదీరారు. గల్లీ గల్లీలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఈ క్రమంలోనే నవరాత్రుల పాటు విఘ్నేశ్వరుడికి తీరొక్క ప్రసాదాలు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తూ, పూజా కార్యక్రమాలు చేపడుతుంటారు. ఈ సందర్భంగా మీకోసం వినాయకుడికి ఇష్టమైన అటుకులతో ఈజీగా చేసుకునే ఒక సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ప్రసాదం రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అరటిపండ్లు, అటుకులు, పచ్చికొబ్బరి, యాపిల్ ముక్కలతో కలిపి ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ నైవేద్యం మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల దాకా అందరికీ ఈ రెసిపీ నచ్చుతుంది. మరి, గణపయ్య మెచ్చే ఈ ప్రసాదం రెసిపీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Easy Prasadam Recipe
Atukulu (ETV Abhiruchi)

అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ :

  • అరటిపండు ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • బెల్లం పొడి - నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఫ్రెష్ క్రీమ్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - పావు కప్పు
  • యాపిల్ ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • పంచదార పొడి - కొద్దిగా
  • యాలకుల పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • అటుకులు - ఒక పెద్ద కప్పు
  • తేనే - 2 నుంచి 3 చెంచాలు
  • నెయ్యి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • బాదం - కొన్ని
  • కిస్​మిస్​లు - రెండు చెంచాలు

Easy Prasadam Recipe
Banana (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • లంబోదరుడు మెచ్చే ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ నైవేద్యం కోసం ఒక గిన్నెలో అటుకులను తీసుకొని ఒకసారి లైట్​గా వాష్ చేసి ఆపై కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఆలోపు నాలుగైదు పండిన అరటిపండ్లను తీసుకొని ఒక కప్పు పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఒక కప్పు పరిమాణంలో చిన్న క్యూబ్స్​లా యాపిల్ ముక్కలను కట్ చేసుకోవాలి. వీటితో పాటు పచ్చికొబ్బరి తురుముని రెడీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Easy Prasadam Recipe
Apple (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక చిన్న కడాయిలో నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక జీడిపప్పు పలుకులు, బాదం, కిస్​మిస్​లు వేసి అన్నంటిని చక్కగా వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం ప్రసాదం రెసిపీ తయారీ కోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో ఫ్రెష్ క్రీమ్, బెల్లం పొడి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న అరటిపండు ముక్కలు వేసుకొని బనానా కాస్త నలిగేలా అన్నింటినీ బాగా కలపాలి.
  • తర్వాత తాజా పచ్చికొబ్బరి తురుముని కూడా వేసుకొని మరోసారి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
Easy Prasadam Recipe
Cashews (Getty Images)
  • ఆపై కట్ చేసి పెట్టుకున్న చిన్న చిన్న యాపిల్ ముక్కలు, మంచి ఫ్లేవర్​ కోసం యాలకుల పొడి, పంచదార పొడి, కొద్దిసేపు నానబెట్టుకున్న అటుకులు, తేనే వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా బాగా కలిసేలా కొద్దిసేపు మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా నేతిలో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్​ని జతచేసి మరోసారి మిశ్రమం మొత్తాన్ని చక్కగా కలిపితే చాలు. అంతే, బొజ్జ గణపయ్యకు ఇష్టమైన అటుకులు, అరటిపండుతో సింపుల్​గా చేసిన కమ్మని నైవేద్యం మీ ముందు ఉంటుంది!
Easy Prasadam Recipe
Bellam (Getty Images)

టిప్స్ :

  • ఇక్కడ అటుకులను మరీ ఎక్కువ సేపు నానబెట్టుకోవద్దు. అలా చేస్తే అవి మెత్తగా మారిపోయి రెసిపీ అంత మంచిగా రాదని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • మీరు స్వీట్​ని కాస్త ఎక్కువ ఇష్టపడేవారైతే బెల్లం పొడిని కొద్దిగా పెంచి వేసుకోవచ్చు.
  • అలాగే, ఈ ప్రసాదం రెసిపీని ఎక్కువ లేదా తక్కువ మొత్తంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే పైన చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్​ని అందుకు అనుగుణంగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
Easy Prasadam Recipe
Kobbari (Getty Images)

