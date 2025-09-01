ETV Bharat / offbeat

తక్కువ టైమ్​లో రుచికరమైన "పల్లీ లడ్డూలు" - పాకం పట్టాల్సిన పని లేదు! - EASY PEANUT LADDU RECIPE

తిన్నవారి నోట అద్భుతః అనిపించే 'స్వీట్ రెసిపీ' - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Easy Peanut Laddu Recipe
Easy Peanut Laddu Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 1, 2025 at 5:11 PM IST

2 Min Read

Easy Peanut Laddu Recipe : స్వీట్ రెసిపీలలో మిగతా వాటితో పోలిస్తే లడ్డూలకు ఉండే ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ వేరు. అవి దేనితో చేసినదైనా దానికి ఉండే క్రేజ్ అలాంటిది మరి. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది త్వరగా అయిపోతాయని రవ్వ లడ్డు, నువ్వుల లడ్డు వంటివి చేస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా పల్లీలతో కూడా అప్పటికప్పుడు మంచి రుచికరమైన లడ్డూలను తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి సూపర్ టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా పిల్లలకు మంచి బలమైన పోషకాహారం కూడా! ఈ లడ్డూలను పాకంతో పని లేకుండా ఎవరైనా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు.

అలాగే, వీటి తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. పాలు, పంచదార వంటివి లేకుండానే కేవలం ఐదే ఐదు ఇంగ్రీడియంట్స్​తో పావుగంటలో చేసుకోవచ్చు. ఈ పల్లీ లడ్డూలను మొదటిసారు చేసే వారూ పర్ఫెక్ట్ షేప్​లో మంచి రుచికరంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి ఇచ్చారంటే పిల్లలే కాదు పెద్దలు కూడా లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు! మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పల్లీ లడ్డూల తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Easy Peanut Laddu Recipe
పల్లీలు (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - రెండు కప్పులు
  • తెల్ల నువ్వులు - ఆరు టేబుల్​స్పూన్లు
  • యాలకులు - ఏడెనిమిది
  • బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
  • నెయ్యి - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు

Easy Peanut Laddu Recipe
తెల్ల నువ్వులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ లడ్డూల తయారీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయిలో పల్లీలను వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అవి లోపలి వరకు చక్కగా వేగేలా కలుపుతూ వేయించాలి.
  • పల్లీలు మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని కాస్త చల్లార్చుకోవాలి.
  • అవి చల్లారేలోపు అదే కడాయిలో తెల్ల నువ్వులను తీసుకొని సన్నని మంటపై దోరగా వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
Easy Peanut Laddu Recipe
యాలకులు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు చల్లారిన పల్లీలను పైపొట్టును తొలగించుకొని ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో వేయించి పొట్టు తీసిన పల్లీలు, వేయించిన తెల్ల నువ్వులు, యాలకులు వేసుకొని మరీ మెత్తని పౌడర్​లా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీల మిశ్రమాన్ని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లో వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆపై మళ్లీ అదే మిక్సీ జార్ తీసుకొని బెల్లం తురుము వేసుకొని దాన్ని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకొని పల్లీల మిశ్రమం ఉన్న మిక్సింగ్ బౌల్​లో వేసుకోవాలి.

Easy Peanut Laddu Recipe
బెల్లం (Getty Images)
  • అలాగే, అందులో నెయ్యిని కూడా వేసుకొని బెల్లం, నెయ్యి పల్లీల మిశ్రమంలో బాగా కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగ మిశ్రమాన్ని చక్కగా కలిపిన తర్వాత అందులో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చేతితో కాస్త ప్రెజర్ ఇస్తూ మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో లడ్డూ మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి.
  • ఇలాగే ఆ మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూల్లా చుట్టుకొని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అవి కాస్త ఆరిన తర్వాత ఏదైనా డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకునే సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "పల్లీ లడ్డూలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
Easy Peanut Laddu Recipe
నెయ్యి (Getty Images)

