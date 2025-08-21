EASY CHUTNEY FOR TIFFINS : ఇడ్లీ, దోసె, ఊతప్పం, వడల్లోకి ఎప్పుడూ పల్లీలు, పుట్నాల చట్నీలు కాకుండా ఓ సారి ఇలా చింతపండు, ఎండు మిర్చి చట్నీ ట్రై చేసి చూడండి. నోట్లో నీళ్లూరడం ఖాయం. ఎండు మిర్చి ఘాటు, చింతపండు పులుపు మీ నోటికి సరికొత్త రుచిని అందిస్తాయి. ఓ సారిలా ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి ఇలా కొత్తగా ట్రై చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మెంతులు - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 20
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు
- వెల్లుల్లిపాయలు (తెల్లగడ్డలు) - 8
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
పోపు కోసం :
- నూనె
- వెల్లుల్లిపాయలు
- ఎండు మిర్చి
- ఆవాలు
- జీలకర్ర
- పచ్చిశనగపప్పు
- మినప్పప్పు
- కరివేపాకు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పొయ్యిపై కడాయి పెట్టుకుని వేడెక్కగానే సన్నటి మంటపై మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ధనియాలు వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేయాలి.
- ఎండు మిర్చి మరీ నల్లగా మాడిపోకుండా కాస్త రంగు మారే వరకు వేయించి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు 3 నిమిషాల్లో దినుసులన్నీ వేయించుకుని ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆర్పేసి చింతపండు వేసి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- వేయించుకున్న పదార్థాలతో పాటు వెల్లుల్లిపాయలు (తెల్లగడ్డలు), రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని ఎక్కువ మొత్తంలో చేసుకుంటే ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుని అవసరమైనపుడు పోపు వేసుకుని తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఇపుడు పోపు కోసం చిన్న గిన్నె పొయ్యి మీద పెట్టుకుని నూనె లేదా నెయ్యి వేసుకుని వేడెక్కగానే వెల్లుల్లిపాయలు వేయాలి. బంగారు రంగులోకి రాగానే రెండు ఎండు మిర్చి తుంచి వేసుకుని ఆ తర్వాత పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి.
- పోపు దినుసుల్లో ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చి శనగపప్పు, మినప్పప్పు 1.5టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటే పంటికి తగిలి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.
- చివరగా కరివేపాకు వేసి తిరగమాత పెట్టుకుంటే ఎండుమిర్చి, చింతపండు పచ్చడి రెడీగా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ పల్లీలు, పుట్నాలు కాకుండా ఇలా డిఫరెంట్ గా ట్రై చేస్తే ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
