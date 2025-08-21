ETV Bharat / offbeat

ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి "కొత్త చట్నీ" - ఎండు మిర్చి చింతపండుతో ఎంతో టేస్టీ టిఫిన్లు! - CHUTNEY

టిఫిన్లలోకి అద్దిరిపోయే చట్నీ - ఎప్పుడూ పల్లీలు, పుట్నాలే కాకుండా కొత్తగా ఇలా ట్రై చేయండి

easy_chutney_for_tiffins (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 3:33 PM IST

2 Min Read

EASY CHUTNEY FOR TIFFINS : ఇడ్లీ, దోసె, ఊతప్పం, వడల్లోకి ఎప్పుడూ పల్లీలు, పుట్నాల చట్నీలు కాకుండా ఓ సారి ఇలా చింతపండు, ఎండు మిర్చి చట్నీ ట్రై చేసి చూడండి. నోట్లో నీళ్లూరడం ఖాయం. ఎండు మిర్చి ఘాటు, చింతపండు పులుపు మీ నోటికి సరికొత్త రుచిని అందిస్తాయి. ఓ సారిలా ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి ఇలా కొత్తగా ట్రై చేసి చూడండి.

easy_chutney_for_tiffins
easy_chutney_for_tiffins (getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మెంతులు - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 20
  • చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు
  • వెల్లుల్లిపాయలు (తెల్లగడ్డలు) - 8
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
easy_chutney_for_tiffins
easy_chutney_for_tiffins (getty images)

పోపు కోసం :

  • నూనె
  • వెల్లుల్లిపాయలు
  • ఎండు మిర్చి
  • ఆవాలు
  • జీలకర్ర
  • పచ్చిశనగపప్పు
  • మినప్పప్పు
  • కరివేపాకు
easy_chutney_for_tiffins
easy_chutney_for_tiffins (getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పొయ్యిపై కడాయి పెట్టుకుని వేడెక్కగానే సన్నటి మంటపై మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ధనియాలు వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేయాలి.
  • ఎండు మిర్చి మరీ నల్లగా మాడిపోకుండా కాస్త రంగు మారే వరకు వేయించి తీసుకోవాలి.
easy_chutney_for_tiffins
easy_chutney_for_tiffins (getty images)
  • ఇపుడు 3 నిమిషాల్లో దినుసులన్నీ వేయించుకుని ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆర్పేసి చింతపండు వేసి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • వేయించుకున్న పదార్థాలతో పాటు వెల్లుల్లిపాయలు (తెల్లగడ్డలు), రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని ఎక్కువ మొత్తంలో చేసుకుంటే ఫ్రిజ్​లో పెట్టుకుని అవసరమైనపుడు పోపు వేసుకుని తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
easy_chutney_for_tiffins
easy_chutney_for_tiffins (getty images)
  • ఇపుడు పోపు కోసం చిన్న గిన్నె పొయ్యి మీద పెట్టుకుని నూనె లేదా నెయ్యి వేసుకుని వేడెక్కగానే వెల్లుల్లిపాయలు వేయాలి. బంగారు రంగులోకి రాగానే రెండు ఎండు మిర్చి తుంచి వేసుకుని ఆ తర్వాత పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి.
  • పోపు దినుసుల్లో ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చి శనగపప్పు, మినప్పప్పు 1.5టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటే పంటికి తగిలి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.
  • చివరగా కరివేపాకు వేసి తిరగమాత పెట్టుకుంటే ఎండుమిర్చి, చింతపండు పచ్చడి రెడీగా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ పల్లీలు, పుట్నాలు కాకుండా ఇలా డిఫరెంట్ గా ట్రై చేస్తే ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.

