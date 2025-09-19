ఈ చట్నీ "నెల రోజులు" నిల్వ ఉంటుంది! - ఇడ్లీ, దోశల్లోకి సూపర్ కాంబో - సూపర్ టేస్టీ
- చింతపండు, ఎండుమిర్చితో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా టిఫెన్స్లోకి అదుర్స్!
Published : September 19, 2025 at 4:53 PM IST
Easy Chutney Recipe : నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో చాలా మంది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి చట్నీ ప్రిపరేషన్ను పెద్ద ప్రాసెస్గా భావిస్తుంటారు. అలాంటి సందర్భాల్లోనే కొందరు ఒక్కసారి చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటే బాగుండు అని అనుకుంటుంటారు. మరి, అనుకోవడమేంటి అదే మాటను నిజం చేసుకునేలా ఒక మంచి 'చట్నీ'ని మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. చింతపండు, ఎండుమిర్చితో తయారు చేసుకునే ఈ చట్నీ ఇడ్లీ, దోశ, వడ, ఉప్మా ఇలా అన్ని టిఫెన్స్లోకి భలే రుచిగా ఉంటుంది. పైగా, ఇది కనీసం నెల రోజుల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా ఉండే దీన్ని పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు. ఒక్కసారి ఇలా తయారు చేసి స్టోర్ చేసుకున్నారంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నచ్చిన టిఫెన్తో హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చింతపండు - రెండు పెద్ద నిమ్మకాయలంత
- ఆయిల్ - నాలుగు టీస్పూన్లు
- ధనియాలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- మెంతులు - అరటీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 40 నుంచి 45 కాయలు
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- బెల్లం తురుము - రెండుటీస్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- టిఫెన్స్లోకి మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ చట్నీ తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని దానిలో ఈనెలు, గింజలు వంటివి ఏమైనా ఉంటే తీసేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఒకసారి శుభ్రంగా కడిగి ఆపై అది మునిగే వరకు తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్లో నాలుగు టీస్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు, ఎండుమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి.
- ఆపై లో ఫ్లేమ్లో గరిటెతో కలుపుతూ వాటన్నింటినీ మాడిపోకుండా దోరగా వేయించుకోవాలి.
- అవి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు కూడా వేసుకుని దాన్ని బాగా వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ఎండుమిర్చి మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకుని ఆ కారం పొడిలో నానబెట్టుకున్న చింతపండుతో పాటు అది నానిన వాటర్ను తగినన్ని యాడ్ చేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి. తర్వాత అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - ఆరేడు టేబుల్స్పూన్లు
- పోపు దినుసులు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10 నుంచి 12
- ఎండుమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్లో నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, శనగపప్పు) వేసుకుని ఆవాలు చిటపటమనే వరకు వేయించాలి.
- అప్పుడు కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, చివర్లో ఇంగువ వేసుకొని తాలింపును బాగా వేయించుకోవాలి.
- పోపు మంచిగా వేగిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న చింతపండు మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. అలాగే, మిక్సీ జార్లోకి కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని కలిపి ఆ వాటర్నీ పోసుకుని ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యలో కొద్దిగా బెల్లం తురుము యాడ్ చేసుకుని అది కరిగేలా కలిపి మూతపెట్టి బాగా నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. మొత్తం చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా ఫ్రెష్ గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకోండి. అంతే, చింతపండుతో నోరూరించే కమ్మని "ఎండుమిర్చి చట్నీ" రెడీ!
- ఇది బయట ఉంచితే కనీసం వారం పాటు నిల్వ ఉంటుంది. అదే, ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేస్తే కనీసం నెల పాటు ప్రెష్గా ఉంటుంది!
చిట్కాలు :
- ఈ చట్నీని మీరు తక్కువ లేదా ఎక్కువ మొత్తంలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే పైన చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని అందుకు అనుగుణంగా తీసుకోవాలి.
- మీరు పులుపు తక్కువగా తినేవారైతే చింతపండుని మీ రుచికి తగ్గట్లు చూసి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని తీసుకోవాలి. ఎండుమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసి వేయించుకోవాలి. అప్పుడే అవి లోపలి వరకు మంచిగా వేగి చట్నీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
- ఈ చట్నీ ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. కాబట్టి, పోపునకు కాస్త ఎక్కువ నూనె పడుతుంది.
- తాలింపులో చట్నీని ఎంత బాగా ఉడికించుకుంటే టేస్ట్ మంచిగా ఉండడంతో పాటు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
