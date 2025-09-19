ETV Bharat / offbeat

ఈ చట్నీ "నెల రోజులు" నిల్వ ఉంటుంది! - ఇడ్లీ, దోశల్లోకి సూపర్ కాంబో - సూపర్ టేస్టీ

- చింతపండు, ఎండుమిర్చితో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా టిఫెన్స్​లోకి అదుర్స్!

Easy Chutney Recipe
Easy Chutney Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2025 at 4:53 PM IST

3 Min Read
Easy Chutney Recipe : నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో చాలా మంది మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి చట్నీ ప్రిపరేషన్​ను పెద్ద ప్రాసెస్​గా భావిస్తుంటారు. అలాంటి సందర్భాల్లోనే కొందరు ఒక్కసారి చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటే బాగుండు అని అనుకుంటుంటారు. మరి, అనుకోవడమేంటి అదే మాటను నిజం చేసుకునేలా ఒక మంచి 'చట్నీ'ని మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. చింతపండు, ఎండుమిర్చితో తయారు చేసుకునే ఈ చట్నీ ఇడ్లీ, దోశ, వడ, ఉప్మా ఇలా అన్ని టిఫెన్స్​లోకి భలే రుచిగా ఉంటుంది. పైగా, ఇది కనీసం నెల రోజుల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా ఉండే దీన్ని పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు. ఒక్కసారి ఇలా తయారు చేసి స్టోర్ చేసుకున్నారంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నచ్చిన టిఫెన్​తో హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Easy Chutney Recipe
Easy Chutney Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చింతపండు - రెండు పెద్ద నిమ్మకాయలంత
  • ఆయిల్ - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • ధనియాలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • మెంతులు - అరటీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 40 నుంచి 45 కాయలు
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • బెల్లం తురుము - రెండుటీస్పూన్లు

Easy Chutney Recipe
Easy Chutney Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • టిఫెన్స్​లోకి మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ చట్నీ తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని దానిలో ఈనెలు, గింజలు వంటివి ఏమైనా ఉంటే తీసేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఒకసారి శుభ్రంగా కడిగి ఆపై అది మునిగే వరకు తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​లో నాలుగు టీస్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు, ఎండుమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి.
  • ఆపై లో ఫ్లేమ్​లో గరిటెతో కలుపుతూ వాటన్నింటినీ మాడిపోకుండా దోరగా వేయించుకోవాలి.
Easy Chutney Recipe
Easy Chutney Recipe (Getty Images)
  • అవి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు కూడా వేసుకుని దాన్ని బాగా వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ఎండుమిర్చి మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకుని ఆ కారం పొడిలో నానబెట్టుకున్న చింతపండుతో పాటు అది నానిన వాటర్​ను తగినన్ని యాడ్ చేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి. తర్వాత అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - ఆరేడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పోపు దినుసులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10 నుంచి 12
  • ఎండుమిర్చి - మూడ్నాలుగు
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
Easy Chutney Recipe
Easy Chutney Recipe (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్​లో నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, శనగపప్పు) వేసుకుని ఆవాలు చిటపటమనే వరకు వేయించాలి.
  • అప్పుడు కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, చివర్లో ఇంగువ వేసుకొని తాలింపును బాగా వేయించుకోవాలి.
  • పోపు మంచిగా వేగిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న చింతపండు మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. అలాగే, మిక్సీ జార్​లోకి కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని కలిపి ఆ వాటర్​నీ పోసుకుని ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.

Easy Chutney Recipe
Easy Chutney Recipe (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యలో కొద్దిగా బెల్లం తురుము యాడ్ చేసుకుని అది కరిగేలా కలిపి మూతపెట్టి బాగా నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. మొత్తం చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా ఫ్రెష్ గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకోండి. అంతే, చింతపండుతో నోరూరించే కమ్మని "ఎండుమిర్చి చట్నీ" రెడీ!
  • ఇది బయట ఉంచితే కనీసం వారం పాటు నిల్వ ఉంటుంది. అదే, ఫ్రిడ్జ్​లో స్టోర్ చేస్తే కనీసం నెల పాటు ప్రెష్​గా ఉంటుంది!
Easy Chutney Recipe
Easy Chutney Recipe (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ చట్నీని మీరు తక్కువ లేదా ఎక్కువ మొత్తంలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే పైన చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్​ని అందుకు అనుగుణంగా తీసుకోవాలి.
  • మీరు పులుపు తక్కువగా తినేవారైతే చింతపండుని మీ రుచికి తగ్గట్లు చూసి వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని తీసుకోవాలి. ఎండుమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసి వేయించుకోవాలి. అప్పుడే అవి లోపలి వరకు మంచిగా వేగి చట్నీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
  • ఈ చట్నీ ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. కాబట్టి, పోపునకు కాస్త ఎక్కువ నూనె పడుతుంది.
  • తాలింపులో చట్నీని ఎంత బాగా ఉడికించుకుంటే టేస్ట్ మంచిగా ఉండడంతో పాటు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.

