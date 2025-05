ETV Bharat / offbeat

టిఫెన్స్​లోకి అమోఘమైన "కారా చట్నీ" - కేవలం 5 నిమిషాల్లోనే రెడీ! - పిల్లలైతే కుమ్మేస్తారు! - KARA CHUTNEY RECIPE

May 26, 2025

How to Make Kara Chutney in Telugu : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో రెగ్యులర్ చట్నీలు తిని బోర్ కొట్టిందా? అయితే, మీకోసం ప్రత్యకమైన రుచితో ఎన్ని టిఫెన్స్​లోకి వావ్ అనిపించే ఒక స్పెషల్ చట్నీని తీసుకొచ్చాం. అదే, తమిళనాడు స్టైల్ "కారా చట్నీ". దీని కోసం ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన పనిలేదు. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే కేవలం 5 నుంచి 10 నిమిషాల్లో ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ కూడా వేరే లెవల్​లో ఉంటుంది. పిల్లలైతే ఈ చట్నీతో ఇడ్లీ, దోశ, పొంగనాలు, బోండా, వడ ఇలా ఏది చేసినా ఎప్పుడు తినే దానికంటే కాస్త ఎక్కువే లాగిస్తారు. మరి, సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చట్నీ తయారీకి తీసుకోవాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :