భూకంపాల రాక చేపలు, జంతువులకు ముందే తెలుస్తుందా? - పరిశోధనలు ఏం చెప్తున్నాయంటే!

ఫిలిప్పీన్స్‌లో భూకంపం - రామేశ్వరంలో మత్స్యకారులకు చిక్కిన "డూమ్స్ డే" చేపలు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 11:09 AM IST

4 Min Read
PHILIPPINES EARTHQUAKE 2025 : ఫిలిప్పీన్స్‌లో 2017 ఫిబ్రవరి 10న 6.7 తీవ్రతతో భూకంపం వచ్చింది. తాజాగా అక్టోబర్ 10 న 7.4 తీవ్రతతో రెండు సార్లు భూమి కంపించగా తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. ఈ భూకంపాల రాకకు ముందు డూమ్స్ డే అనే చేపలు సముద్ర ఉపరితలంపైకి వచ్చాయి. వీటి రాక భూకంపాలను సూచిస్తుందని జపాన్ వాసులు నమ్ముతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో భూకంపాల రాకను జంతువులు ముందే పసిగడతాయా? చేపలు, కుక్కలు, ఏనుగుల్లాంటివి ముందే అప్రమత్తం అవుతాయా? అని తెలుసునే ప్రయత్నమే ఈ కథనం ఉద్దేశం.

రామేశ్వరం తీరంలో లభించిన చేపలు

మహా సముద్రాలు కోట్లాది జీవరాశులకు నిలయాలు. ఇప్పటికీ వెలుగులోకి రాని సముద్ర జీవులు అనేకం ఉన్నాయి. కానీ, మహా సముద్రం లోతుల్లో దాదాపు ఐదారు వేల మీటర్ల లోపల చీకట్లో సంచరించే 'డూమ్స్ డే', 'బ్లాక్ సీ డెవిల్ యాంగ్లర్ ఫిష్' ఒడ్డుకు వచ్చాయంటే జపాన్ వాసులు గజగజ వణికిపోతారు. అవి కనిపిస్తే ప్రకృతి విపత్తులు ముంచుకొస్తాయని వారు నమ్మడమే వారిలో భయాందోళనకు కారణం. తాజాగా, రామేశ్వరం సమీపంలోని పాంబన్‌ మన్నార్‌ గల్ఫ్‌ ప్రాంతంలో "డూమ్స్‌డే" అనే రకం చేపలు మత్స్యకారుల వలలో చిక్కాయి. వెండి లాంటి మెరిసే చర్మం, నారింజ రంగు ఈకలు, 10 కిలోల బరువు, 5 అడుగుల పొడవు ఉన్న ఈ చేపలు అత్యంత అరుదుగా సముద్రం ఉపరితలంపైకి వస్తుంటాయి. ఇక ఈ చేపలు ఒడ్డుకు కొట్టుకొస్తే భూకంపాలు, సునామీల్లాంటి విపత్తులు వస్తాయని జపాన్‌ సహా ఆసియా దేశాల్లోని మత్స్యకారులు నమ్మడం గమనార్హం.

భూకంపాల రాక జంతువులకు ముందే ఎలా తెలుస్తుంది?

భూకంపాలు వచ్చినపుడు రెండు రకాల తరంగాలు ఉపరితలాన్ని చేరుతాయి. అందులో ముందుగా భూమిని చేరుకునేవి P-వేవ్స్ (P-తరంగాలు) కాగా, ఆ తర్వాత వచ్చేవి పెద్దవి, విధ్వంసం సృష్టించే S-వేవ్స్ (S-తరంగాలు) ఉంటాయి. P తరంగాల కదలికను మనుషులు గుర్తించలేరు. కానీ, ఇంద్రియ శక్తి అధికంగా ఉన్న జంతువులు వీటిని పసిగడతాయి. చేపలు, కుక్కలు, ఏనుగులు వాటిని కొన్ని సెకన్ల ముందుగా గుర్తించగలుగుతాయని పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి.

  • భూకంపానికి ముందుగా సంభవించే విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రంలో మార్పులు, వాయువులు, బారోమెట్రిక్ పీడనంలో మార్పుల్లాంటి అతి సూక్ష్మమైన సంకేతాలను కూడా జంతువులు పసిగట్టే అవకాశం ఉందని కొందరు శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు.
  • భూకంపాలు రావడానికి కొన్ని గంటల ముందు, లేదా రోజుల ముందు జంతువుల ప్రవర్తనలో అసాధారణమైన మార్పుల గురించి పలు పరిశోధనలు వెల్లడించాయి. 2004లో వచ్చిన అతి భారీ సునామీకి ముందుగానే ఏనుగులు ఎత్తైన ప్రాంతాలకు పారిపోయినట్లు నివేదికలు పేర్కొనడం గమనార్హం.
  • అసలు విషయం ఏమిటంటే! జంతువుల ప్రవర్తన ఆధారంగా భూకంపాలు, సునామీల్లాంటి ప్రకృతి విపత్తులను ఇప్పటి వరకు శాస్త్రీయంగా నిరూపించలేదు.
ఎవరెస్ట్ శిఖరం కూడా 2కిలోమీటర్ల లోతులో మునిగిపోతుంది!

భూమిపై ఎత్తైన ప్రాంతం ఎవరెస్ట్ శిఖరం అని ప్రతి ఒక్కరికీ తెలుసు. కానీ, అలాంటి ఎవరెస్ట్ పర్వతం కూడా సముద్రం లోతులో మునిగిపోతుంది. ఫసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని మెరియానా ట్రెంచ్ లోతు దాదాపు 11 కిలోమీటర్లు. ఎవరెస్ట్ పర్వతాన్ని తీసుకెళ్లి అక్కడ పడేస్తే మరో 2కిలోమీటర్ల పైకి సముద్ర జలాలు వచ్చేస్తాయి. అలాంటి లోతైన ప్రాంతంలో, సముద్ర గర్భంలో సూర్యకాంతి ప్రవేశించని లోతుల్లో 'డూమ్స్ డే', 'బ్లాక్ సీ డెవిల్ యాంగ్లర్ ఫిష్' లాంటి పలు రకాల చేపలు సంచరిస్తుంటాయి.

ఆ చేప సముద్ర దేవుడి ప్యాలెస్ దూత!

  • జపనీయుల జానపద కథల్లో 'డూమ్స్‌డే' చేపకు ర్యుగు నో సుకై (సముద్ర దేవుడి ప్యాలెస్ దూత) అనే పేరుంది. 2011లో జపాన్‌లోని బీచ్‌లలో అనేక ఓర్ ఫిష్‌లు కొట్టుకువచ్చిన కొద్ది నెలలకే టోహోకు విధ్వంసక సునామీ ముంచెత్తింది.
  • 2017 ఆగస్టులో ఫిలిప్పీన్స్‌లోని లుజోన్ ద్వీపంలో భూకంపం సంభవించడానికి కేవలం ఒక రోజు ముందు 'డూమ్స్‌డే' చేపలు ఒడ్డున కనిపించాయి.
  • తాజాగా అక్టోబర్ 10న రెండు భారీ భూకంపాలు దక్షిణ ఫిలిప్పీన్స్‌లో కల్లోలం సృష్టించాయి.

జానపద కథల్లో నిజమెంత? - సైన్స్ ఏం చెప్తోంది?

  • సముద్ర జలాల్లోని జంతువులు ఒడ్డుకు కొట్టుకురావడం అనే అంశం శాస్త్త్రీయంగా ఆలోచిస్తే పర్యావరణ మార్పులతో ముడిపడి ఉంటుంది. అడవులు కొట్టివేస్తే వన్య మృగాలు జనావాసాల్లోకి ఎలా వస్తున్నాయో! ఇది కూడా అలాంటిందే అని శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొంటున్నారు.
  • అడవుల్లో ఉండాల్సిన కోతులు, పులులు, జింకలు జనావాసాల్లోకి రావడం గమనిస్తే పర్యావరణ విధ్వంసం మనకు తెలుస్తుంది. ఏనుగుల మందలు పంట పొలాల్లోకి రావడం, ఎలుగు బంట్లు గ్రామాల్లోకి చేరి మనుషులపై దాడి చేయడం సరిగ్గా అలాంటిదే! అదే విధంగా సముద్ర గర్భంలో ఏదైనా జరిగినపుడు లోతైన జీవులు ఉపరితలంపైకి రావడం కూడా సహజమే అని పేర్కొంటున్నారు.
  • సముంద్రంలో భూకంప కార్యకలాపాల వల్ల గ్యాస్ బుడగలు, ఎలెక్ట్రోస్టాటిక్ ఛార్జీలు లేదా హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ వంటి విషపూరిత సమ్మేళనాలు విడుదల అవుతుంటాయి. ఈ కారణంగా డూమ్స్ డే లాంటి చేపలు సహా పలు సముద్ర జీవులు తమ ప్రాంతాన్ని వదిలి వలస వెళ్తుంటాయని పరిశోధకులు పేర్కొంటున్నారు.
  • భూకంపాలకు, డూమ్స్ డే చేపలు సముద్ర ఉపరితలంపైకి రావడానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని "బులెటిన్ ఆఫ్ ది సీస్మోలాజికల్ సొసైటీ ఆఫ్ అమెరికా" అధ్యయనం 2019లో వెల్లడించింది.

