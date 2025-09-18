పర్ఫెక్ట్ "డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూ" - ఉప్మా చేసినంత ఈజీగా స్వీట్ షాప్ స్టైల్లో చుట్టేయొచ్చు!
చూడముచ్చటైన డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూలు - రోజుకొక్కటి తిన్నా చాలు! అనిపిస్తుంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 2:05 PM IST
DRY FRUITS LADDU RECIPE : స్వీట్ షాపుల్లో దూద్ పేడా, మైసూర్ పాక్, కలాకండ్ ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తుంటాయి. వాటి తర్వాత కస్టమర్ల చూపంతా డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూపైనే ఉంటుంది. బాదం, పిస్తా, కాజు ఇంకొన్ని నట్స్ కలిపి చేసే ఈ లడ్డూలు నోరూరిస్తుంటాయి. కానీ, వాటిని ఉప్మా చేసినంత ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఉప్మాలో ఉప్పు, కారం టేస్ట్లో తేడా ఏమన్నా ఉంటుందేమోగానీ, ఈ డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూలు మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి.
"హోటల్ స్టైల్ మినప దోసె" - టేస్ట్ వెనుక సీక్రెట్ ఇదే! - ఇంట్లో ఇలా ట్రై చేయండి
కావల్సిన పదార్థాలు :
- నెయ్యి - 5 స్పూన్లు
- 1 కప్పు - బాదాం పలుకులు
- అర కప్పు - జీడిపప్పు పలుకులు
- పావు కప్పు - పిస్తా పలుకులు
- అర కప్పు - అంజీరా ముక్కలు
- పావు కప్పు - కిస్ మిస్
- పావు కప్పు - గుమ్మడి గింజలు
- పావు కప్పు - సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్
- అర కప్పు - ఎండు కొబ్బరి తురుము
- 2 స్పూన్లు - తెల్ల నువ్వులు
- 4 స్పూన్లు - గసగసాలు
- సీడ్ లెస్ డేట్స్ - 400 గ్రాములు
ఇలా చేయండి :
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 1 స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని 1 కప్పు బాదాం పలుకులు సన్నటి మంటపై వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అర కప్పు జీడిపప్పు పలుకులు, పావు కప్పు పిస్తా పలుకులు వేసి అవి పూర్తిగా రంగు మారే వరకు కాకుండా 3నుంచి 5 నిమిషాలు వేయించి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే ప్యాన్ లో మరో స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని అర కప్పు అంజీరా ముక్కలు, పావు కప్పు కిస్ మిస్ వేసుకోవాలి. వీటిని కూడా సన్నటి మంటపైనే వేయించుకుని తీసుకోవాలి.
- చివరగా అదే ప్యాన్లో పావు కప్పు గుమ్మడి గింజలు, పావు కప్పు సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్, అర కప్పు ఎండు కొబ్బరి తురుము వేసుకోవాలి.
- 2 స్పూన్ల తెల్ల నువ్వులు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో నాలుగైదు నిమిషాలు వేయించుకుని 4 స్పూన్ల గసగసాలు వేసుకుని వేయించి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై పెద్ద కడాయి పెట్టుకుని 2 స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని 400 గ్రాముల సీడ్ లెస్ డేట్స్ వేసుకోవాలి. నెయ్యిలో డేట్స్ వేయిస్తూ కలపాలి. దగ్గర పడే వరకు గరిటెతో మాష్ చేస్తూ కలపాలి.
- ఇపుడు వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కలుపుతూ స్టవ్ కట్టేయాలి. డ్రై ఫ్రూట్స్ కాస్త వేడిగా ఉన్నపుడే లడ్డూలు చుట్టుకోవాలి. ఇలా తయారు చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూలు ఎక్కువ రోజులు తాజాగా నిల్వ ఉంటాయి.
చల్లారినా గట్టిపడని "రవ్వ కేసరి" - ఈ చిన్న టిప్ పాటిస్తే నోట్లే వేయగానే కరిగిపోతుంది!
"నెల్లూరు దాబాలో చాలా మంది ఇష్టంగా తినే రెసిపీ" - ఈ ఫేమస్ వెజ్ వంటకం మీరూ ఈజీగా చేసేయొచ్చు!