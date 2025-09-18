ETV Bharat / offbeat

పర్ఫెక్ట్ "డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూ" - ఉప్మా చేసినంత ఈజీగా స్వీట్ షాప్ స్టైల్​లో చుట్టేయొచ్చు!

చూడముచ్చటైన డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూలు - రోజుకొక్కటి తిన్నా చాలు! అనిపిస్తుంది

dry_fruits_laddu_recipe
dry_fruits_laddu_recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 2:05 PM IST

3 Min Read
DRY FRUITS LADDU RECIPE : స్వీట్ షాపుల్లో దూద్ పేడా, మైసూర్ పాక్, కలాకండ్ ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తుంటాయి. వాటి తర్వాత కస్టమర్ల చూపంతా డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూపైనే ఉంటుంది. బాదం, పిస్తా, కాజు ఇంకొన్ని నట్స్ కలిపి చేసే ఈ లడ్డూలు నోరూరిస్తుంటాయి. కానీ, వాటిని ఉప్మా చేసినంత ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఉప్మాలో ఉప్పు, కారం టేస్ట్​లో తేడా ఏమన్నా ఉంటుందేమోగానీ, ఈ డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూలు మాత్రం పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి.

dry_fruits_laddu_recipe
dry_fruits_laddu_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • నెయ్యి - 5 స్పూన్లు
  • 1 కప్పు - బాదాం పలుకులు
  • అర కప్పు - జీడిపప్పు పలుకులు
  • పావు కప్పు - పిస్తా పలుకులు
  • అర కప్పు - అంజీరా ముక్కలు
  • పావు కప్పు - కిస్ మిస్
  • పావు కప్పు - గుమ్మడి గింజలు
  • పావు కప్పు - సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్
  • అర కప్పు - ఎండు కొబ్బరి తురుము
  • 2 స్పూన్లు - తెల్ల నువ్వులు
  • 4 స్పూన్లు - గసగసాలు
  • సీడ్ లెస్ డేట్స్ - 400 గ్రాములు
dry_fruits_laddu_recipe
dry_fruits_laddu_recipe (Getty images)

ఇలా చేయండి :

  1. డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూ కోసం అన్ని పదార్థాలను ఒకే సారి కాకుండా వేర్వేరుగా సన్నటి మంటపై చాలా ఓపికగా రంగు మారే వరకు వేయించాలి.
  2. స్వీట్ షాపుల్లో ఒకే సారి నెయ్య లేదా నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేస్తుంటారు. అలా చేయడం వల్ల పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదు. చూడడానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయే తప్ప టేస్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది.
  3. ఇలా ఒక్కొక్కటి వేయించి తీసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ పెరుగుతుంది. తాజాగా తింటున్న ఫీల్ ఉంటుంది.
dry_fruits_laddu_recipe
dry_fruits_laddu_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 1 స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని 1 కప్పు బాదాం పలుకులు సన్నటి మంటపై వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అర కప్పు జీడిపప్పు పలుకులు, పావు కప్పు పిస్తా పలుకులు వేసి అవి పూర్తిగా రంగు మారే వరకు కాకుండా 3నుంచి 5 నిమిషాలు వేయించి తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు అదే ప్యాన్ లో మరో స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని అర కప్పు అంజీరా ముక్కలు, పావు కప్పు కిస్ మిస్ వేసుకోవాలి. వీటిని కూడా సన్నటి మంటపైనే వేయించుకుని తీసుకోవాలి.
dry_fruits_laddu_recipe
dry_fruits_laddu_recipe (Getty images)
  • చివరగా అదే ప్యాన్​లో పావు కప్పు గుమ్మడి గింజలు, పావు కప్పు సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్, అర కప్పు ఎండు కొబ్బరి తురుము వేసుకోవాలి.
  • 2 స్పూన్ల తెల్ల నువ్వులు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో నాలుగైదు నిమిషాలు వేయించుకుని 4 స్పూన్ల గసగసాలు వేసుకుని వేయించి తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్ పై పెద్ద కడాయి పెట్టుకుని 2 స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని 400 గ్రాముల సీడ్ లెస్ డేట్స్ వేసుకోవాలి. నెయ్యిలో డేట్స్ వేయిస్తూ కలపాలి. దగ్గర పడే వరకు గరిటెతో మాష్ చేస్తూ కలపాలి.
  • ఇపుడు వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్ లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని కలుపుతూ స్టవ్ కట్టేయాలి. డ్రై ఫ్రూట్స్ కాస్త వేడిగా ఉన్నపుడే లడ్డూలు చుట్టుకోవాలి. ఇలా తయారు చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూలు ఎక్కువ రోజులు తాజాగా నిల్వ ఉంటాయి.

