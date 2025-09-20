సింపుల్గా చేసుకునే "డ్రైఫ్రూట్ చిక్కీ" - ఇలా చేస్తే క్రంచీగా వస్తుంది!
ఇంట్లోనే డ్రైఫ్రూట్ చిక్కీ చేసుకోండిలా - ఇలా చేసే పిల్లలు, పెద్దలు ఇంకొటి కావాలంటారు!
Dry Fruit Chikki With Jaggery : చిక్కీలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని పల్లీలు లేదా నువ్వులతో చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఈసారి డ్రై ఫ్రూట్ వేసి కొత్తగా ట్రై చేయండి. టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే వీటిని తయారు చేసుకోవచ్చు? ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక రెండు మూడు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బాదం పలుకులు - అర కప్పు
- జీడిపప్పు - అర కప్పు
- గుమ్మడి గింజలు - పావు కప్పు
- పిస్తాపప్పు - పావు కప్పు
- పొద్దుతిరుగుడు గింజలు (సన్ప్లవర్ గింజలు) - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వాటర్మిలన్ గింజలు (పుచ్చకాయ గింజలు) - పావు కప్పు
- నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బెల్లం - ఒకటిన్నర కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
- వంటసోడా - చిటికెడు
- నెయ్యి - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో అరకప్పు కట్ చేసి పెట్టుకున్న బాదం పలుకులు వేసుకోవాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి దోరగా వేయించి వీటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే కడాయిలో అర కప్పు జీడిపప్పు పలుకులు వేసి బాగా వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఇదే కడాయిలో పావు కప్పు గుమ్మడి గింజలు, పావు కప్పు పిస్తాపప్పు పలుకులు వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ పొద్దుతిరుగుడు గింజలు (సన్ప్లవర్ గింజలు), పావు కప్పు వాటర్మిలన్ గింజలు (పుచ్చకాయ గింజలు), ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు యాడ్ చేయాలి. వీటిన్నింటిని రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పుల బెల్లం, పావు కప్పు నీళ్లు పోయాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత ఇంకో కడాయిలో జాలితో బెల్లం వాటర్ వడగట్టి పోసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి బెల్లం నీటిని పాకం పట్టాలి. అదేవిధంగా ఇందులో అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, చిటికెడు వంటసోడా, ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించిన డ్రైఫ్రూట్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం బటర్ పేపర్పై తయారు చేసుకున్న డ్రైఫ్రూట్ మిశ్రమాన్ని వేయాలి. ఆ తర్వాత చపాతీ కర్రను కొద్దిగా నెయ్యి అప్లై చేసి రోల్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత చాకుతో పీస్లుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక గంట సేపు వీటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- చిక్కీలు పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత పీస్లుగా కట్ చేసుకొని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో నిల్వ ఉంచుకోవాలి.
- ఇవి రెండు నుంచి మూడు వారాల వరకు నిల్వ ఉంటాయి.
