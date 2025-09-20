ETV Bharat / offbeat

సింపుల్​గా చేసుకునే "డ్రైఫ్రూట్ చిక్కీ" - ఇలా చేస్తే క్రంచీగా వస్తుంది!

ఇంట్లోనే డ్రైఫ్రూట్ చిక్కీ చేసుకోండిలా - ఇలా చేసే పిల్లలు, పెద్దలు ఇంకొటి కావాలంటారు!

Dry Fruit Chikki
Dry Fruit Chikki (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 5:01 PM IST

Dry Fruit Chikki With Jaggery : చిక్కీలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని పల్లీలు లేదా నువ్వులతో చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఈసారి డ్రై ఫ్రూట్​ వేసి కొత్తగా ట్రై చేయండి. టేస్ట్ సూపర్​గా ఉంటుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే వీటిని తయారు చేసుకోవచ్చు? ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక రెండు మూడు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బాదం పలుకులు - అర కప్పు
  • జీడిపప్పు - అర కప్పు
  • గుమ్మడి గింజలు - పావు కప్పు
  • పిస్తాపప్పు - పావు కప్పు
  • పొద్దుతిరుగుడు గింజలు (సన్​ప్లవర్ గింజలు) - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వాటర్​మిలన్ గింజలు (పుచ్చకాయ గింజలు) - పావు కప్పు
  • నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బెల్లం - ఒకటిన్నర కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • వంటసోడా - చిటికెడు
  • నెయ్యి - 1 టీ స్పూన్
బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో అరకప్పు కట్ చేసి పెట్టుకున్న బాదం పలుకులు వేసుకోవాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి దోరగా వేయించి వీటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే కడాయిలో అర కప్పు జీడిపప్పు పలుకులు వేసి బాగా వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఇదే కడాయిలో పావు కప్పు గుమ్మడి గింజలు, పావు కప్పు పిస్తాపప్పు పలుకులు వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ పొద్దుతిరుగుడు గింజలు (సన్​ప్లవర్ గింజలు), పావు కప్పు వాటర్​మిలన్ గింజలు (పుచ్చకాయ గింజలు), ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు యాడ్ చేయాలి. వీటిన్నింటిని రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
నెయ్యి (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పుల బెల్లం, పావు కప్పు నీళ్లు పోయాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత ఇంకో కడాయిలో జాలితో బెల్లం వాటర్ వడగట్టి పోసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి బెల్లం నీటిని పాకం పట్టాలి. అదేవిధంగా ఇందులో అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, చిటికెడు వంటసోడా, ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించిన డ్రైఫ్రూట్​ వేసి బాగా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం బటర్ పేపర్​పై తయారు చేసుకున్న డ్రైఫ్రూట్​ మిశ్రమాన్ని వేయాలి. ఆ తర్వాత చపాతీ కర్రను కొద్దిగా నెయ్యి అప్లై చేసి రోల్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత చాకుతో పీస్​లుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక గంట సేపు వీటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • చిక్కీలు పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత పీస్​లుగా కట్ చేసుకొని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో నిల్వ ఉంచుకోవాలి.
  • ఇవి రెండు నుంచి మూడు వారాల వరకు నిల్వ ఉంటాయి.

