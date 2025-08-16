ETV Bharat / offbeat

ఎండు కొబ్బరితో రుచికరమైన "లడ్డూలు" - పాకం అవసరం లేకుండానే! - DRY COCONUT LADDU

- ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ప్రిపేర్ చేయండి - చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి!

Dry Coconut Laddu
Dry Coconut Laddu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2025 at 4:35 PM IST

Tasty and Healthy Dry Coconut Laddu: లడ్డూలు అంటే చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకూ అందరికీ ఇష్టమే. ఎందుకంటే తియ్యగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఇంట్లో శుభకార్యాలు మొదలు బర్త్​డే, మ్యారేజ్​ వంటి అకేషన్లప్పుడు చాలా మంది ఇంట్లో ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. ఇక లడ్డూల్లో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి. బూందీ లడ్డూ, కొబ్బరి లడ్డూ అంటూ ఎన్నో ఉన్నాయి. అయితే సింపుల్​గా అయిపోతుందని చాలా మంది పచ్చి కొబ్బరితో లడ్డూలు చేస్తుంటారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా ఎండు కొబ్బరితో చేసే లడ్డూలు తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉండటంతోపాటు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచివే. పైగా ఇవి సుమారు 10 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి.

Dry Coconut
ఎండు కొబ్బరి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఎండు కొబ్బరి చిప్పలు - 4
  • నెయ్యి - తగినంత
  • జీడిపప్పు - 10
  • బాదం పప్పులు - 6
  • గుమ్మడి గింజలు - 1 టీస్పూన్​
  • పుచ్చపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • గసగసాలు - 1 టీస్పూన్​
  • పాలు - 2 కప్పులు
  • పంచదార - 2 కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్​
Milk
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి పాలు పోసి మరిగించుకోవాలి. పాలు బాగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన పెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు ఎండు కొబ్బరి చిప్పలను గ్రేటర్​ సాయంతో తురుముకోవాలి. ఒకవేళ మీకు వద్దనుకుంటే కొబ్బరి చిప్పలపై ఉండే గోధుమరంగు పొట్టును పీలర్​తో తీసేసుకోవచ్చు.
  • ఇలా కొబ్బరిని తురుముకున్న ఏదైనా ఒక కప్పు కొలతతో నాలుగు కప్పులు వచ్చేలా కొలుచుకుని పక్కన ఉంచాలి. అలాగే జీడిపప్పు, బాదం పప్పులను సన్నగా తురిమి పక్కన ఉంచాలి.
Dry Fruits
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు, బాదం పలుకులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
  • ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత గుమ్మడి గింజలు, పుచ్చపప్పు వేసి మరికాసేపు వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • చివరగా గసగసాలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే నెయ్యిలో ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి లైట్​గా కలర్​ మారే వరకు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • కొబ్బరి వేగిన తర్వాత ముందుగానే కాచి చల్లార్చిన పాలు పోసి ఓసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి పంచదార వేసి కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
Sugar
పంచదార (Getty Images)
  • పంచదార కరిగి పాలు పూర్తిగా ఇంకిపోయి కొబ్బరి మిశ్రమం దగ్గరపడిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​, యాలకుల పొడి వేసి కలిపి చల్లారనివ్వాలి.
  • కొబ్బరి మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతికి నెయ్యి రాసుకుని లడ్డూ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూ మాదిరి చుట్టుకోవాలి.
  • మిగిలిన కొబ్బరి మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఇలానే లడ్డూలుగా చుట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఎండు కొబ్బరి లడ్డూలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Dry Coconut Laddu
ఎండు కొబ్బరి లడ్డూలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఎండు కొబ్బరిని తురుముకోవడం కష్టమనుకుంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసి మిక్సీజార్​లో వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • కొబ్బరి తురుమును ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటారో అదే కప్పుతో పాలు, పంచదార వంటివి తీసుకోవాలి.
  • ఈ స్వీట్​ రెసిపీ కోసం పంచదార బదులు బెల్లం పొడి కూడా వాడుకోవచ్చు.

