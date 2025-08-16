Tasty and Healthy Dry Coconut Laddu: లడ్డూలు అంటే చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకూ అందరికీ ఇష్టమే. ఎందుకంటే తియ్యగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఇంట్లో శుభకార్యాలు మొదలు బర్త్డే, మ్యారేజ్ వంటి అకేషన్లప్పుడు చాలా మంది ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఇక లడ్డూల్లో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి. బూందీ లడ్డూ, కొబ్బరి లడ్డూ అంటూ ఎన్నో ఉన్నాయి. అయితే సింపుల్గా అయిపోతుందని చాలా మంది పచ్చి కొబ్బరితో లడ్డూలు చేస్తుంటారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా ఎండు కొబ్బరితో చేసే లడ్డూలు తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండటంతోపాటు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచివే. పైగా ఇవి సుమారు 10 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఎండు కొబ్బరి చిప్పలు - 4
- నెయ్యి - తగినంత
- జీడిపప్పు - 10
- బాదం పప్పులు - 6
- గుమ్మడి గింజలు - 1 టీస్పూన్
- పుచ్చపప్పు - 1 టీస్పూన్
- గసగసాలు - 1 టీస్పూన్
- పాలు - 2 కప్పులు
- పంచదార - 2 కప్పులు
- యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి పాలు పోసి మరిగించుకోవాలి. పాలు బాగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు ఎండు కొబ్బరి చిప్పలను గ్రేటర్ సాయంతో తురుముకోవాలి. ఒకవేళ మీకు వద్దనుకుంటే కొబ్బరి చిప్పలపై ఉండే గోధుమరంగు పొట్టును పీలర్తో తీసేసుకోవచ్చు.
- ఇలా కొబ్బరిని తురుముకున్న ఏదైనా ఒక కప్పు కొలతతో నాలుగు కప్పులు వచ్చేలా కొలుచుకుని పక్కన ఉంచాలి. అలాగే జీడిపప్పు, బాదం పప్పులను సన్నగా తురిమి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు, బాదం పలుకులు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత గుమ్మడి గింజలు, పుచ్చపప్పు వేసి మరికాసేపు వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- చివరగా గసగసాలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే నెయ్యిలో ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి లైట్గా కలర్ మారే వరకు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- కొబ్బరి వేగిన తర్వాత ముందుగానే కాచి చల్లార్చిన పాలు పోసి ఓసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి పంచదార వేసి కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- పంచదార కరిగి పాలు పూర్తిగా ఇంకిపోయి కొబ్బరి మిశ్రమం దగ్గరపడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్, యాలకుల పొడి వేసి కలిపి చల్లారనివ్వాలి.
- కొబ్బరి మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతికి నెయ్యి రాసుకుని లడ్డూ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూ మాదిరి చుట్టుకోవాలి.
- మిగిలిన కొబ్బరి మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఇలానే లడ్డూలుగా చుట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఎండు కొబ్బరి లడ్డూలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఎండు కొబ్బరిని తురుముకోవడం కష్టమనుకుంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సీజార్లో వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరి.
- కొబ్బరి తురుమును ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటారో అదే కప్పుతో పాలు, పంచదార వంటివి తీసుకోవాలి.
- ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం పంచదార బదులు బెల్లం పొడి కూడా వాడుకోవచ్చు.
చింతపండు లేకుండానే - అద్దిరిపోయే "చేపల పులుసు"!
కృష్ణాష్టమి స్పెషల్ "అటుకుల పాయసం" - మఖానాతో చేస్తే అద్దిరిపోతుంది!