ETV Bharat / offbeat

"నల్లి బొక్క" టేస్ట్​ "ములక్కాడ కర్రీ" - చిక్కటి గ్రేవీతో మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది! - MUNAKKAYA CURRY

సింపుల్​గా మునక్కాయ కర్రీ ఇలా చేయండి - టేస్ట్ అద్భుతం!

Munakkaya Curry
Munakkaya Curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 11:57 AM IST

2 Min Read

Mulakkada Curry : మునక్కాయలను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటిని పప్పులో లేదా సాంబార్​లో వేసి చేస్తుంటారు. దీనిని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. అలా కాకుండా ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ములక్కాడ కర్రీ చేశారంటే మటన్ నల్లి బొక్క నములుతున్నట్లుగా సూపర్​గా ఉంటుంది. కేవలం ఉల్లిపాయలు, మునక్కాయలతోనే చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ కర్రీ చేశారంటే మీ ఇంటిల్లీపాది సూపర్ అని అనాల్సిందే. అంతేకాక టేస్ట్ కూడా అద్దిరిపోతుంది.

పాలు, పచ్చికారం "సొరకాయ కూర" - అన్నం, చపాతీల్లోకి కమ్మగా ఉంటుంది!

Munakkaya Curry
మునక్కాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మునక్కాయలు - రెండు
  • ఉల్లిపాయలు - ఆరు
  • నూనె - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఆఫ్ టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - ఆఫ్ టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - ఒకటి
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • మెంతులపొడి - చిటికెడు
  • కారం - రెండున్నర టీ స్పూన్లు
  • ధనియాలపొడి - ఆఫ్ టీ స్పూన్
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - తగినంతా
Munakkaya Curry
నూనె (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • తొలుత రెండు మునక్కాయలను తీసుకొని కట్ చేసి పొట్టు తీయాలి.
  • అదేవిధంగా ఆరు ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు కొద్దిగా చింతపండును తీసుకొని నీళ్లలో పదినిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
Munakkaya Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఆఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఆఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలను కచ్చాపచ్చాగా దంచి వేయాలి. అలాగే పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు, చిటికెడు మెంతుల పొడి వేసి వేగనివ్వాలి. ఇలా రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
Munakkaya Curry
పాన్​లో వేసుకున్న ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, వెల్లల్లి (ETV Bharat)
  • ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కట్ చేసి పెట్టుకున్న మునక్కాయ, ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసుకోవాలి. అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఆఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి.
  • పాన్​పై మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా ఆరు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Munakkaya Curry
చింతపండు (Getty Images)
  • మునక్కాయలు ఉడికిన తర్వాత రెండున్నర టీస్పూన్ల కారం, ఆఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా చింతపండు రసంతో పాటు కొన్ని నీళ్లను యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
  • చివరిగా మునక్కాయ కర్రీలో సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి మునక్కాయ కర్రీ తయారైనట్లే. దీనిని అన్నం వేసుకొని తిన్నారంటే రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు.
  • మీకూ ఈ పద్ధతి నచ్చితే టేస్టీ టేస్టీ మునక్కాయ కర్రీని ట్రై చేయండి!

హోం మేడ్ "బంగాళదుంప, సోయా రెసిపీ" - ఈ కర్రీతో తింటే నాన్​వెజ్ గురించి పట్టించుకోరు!

కమ్మని "వంకాయ టమోటా కర్రీ" - ఇలా చేస్తే రైస్, చపాతీలోకి ఎంతో బాగుంటుంది!

Mulakkada Curry : మునక్కాయలను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటిని పప్పులో లేదా సాంబార్​లో వేసి చేస్తుంటారు. దీనిని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. అలా కాకుండా ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ములక్కాడ కర్రీ చేశారంటే మటన్ నల్లి బొక్క నములుతున్నట్లుగా సూపర్​గా ఉంటుంది. కేవలం ఉల్లిపాయలు, మునక్కాయలతోనే చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ కర్రీ చేశారంటే మీ ఇంటిల్లీపాది సూపర్ అని అనాల్సిందే. అంతేకాక టేస్ట్ కూడా అద్దిరిపోతుంది.

పాలు, పచ్చికారం "సొరకాయ కూర" - అన్నం, చపాతీల్లోకి కమ్మగా ఉంటుంది!

Munakkaya Curry
మునక్కాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మునక్కాయలు - రెండు
  • ఉల్లిపాయలు - ఆరు
  • నూనె - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఆఫ్ టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - ఆఫ్ టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - ఒకటి
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • మెంతులపొడి - చిటికెడు
  • కారం - రెండున్నర టీ స్పూన్లు
  • ధనియాలపొడి - ఆఫ్ టీ స్పూన్
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - తగినంతా
Munakkaya Curry
నూనె (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • తొలుత రెండు మునక్కాయలను తీసుకొని కట్ చేసి పొట్టు తీయాలి.
  • అదేవిధంగా ఆరు ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు కొద్దిగా చింతపండును తీసుకొని నీళ్లలో పదినిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
Munakkaya Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఆఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఆఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలను కచ్చాపచ్చాగా దంచి వేయాలి. అలాగే పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు, చిటికెడు మెంతుల పొడి వేసి వేగనివ్వాలి. ఇలా రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
Munakkaya Curry
పాన్​లో వేసుకున్న ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, వెల్లల్లి (ETV Bharat)
  • ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కట్ చేసి పెట్టుకున్న మునక్కాయ, ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసుకోవాలి. అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఆఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి.
  • పాన్​పై మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా ఆరు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Munakkaya Curry
చింతపండు (Getty Images)
  • మునక్కాయలు ఉడికిన తర్వాత రెండున్నర టీస్పూన్ల కారం, ఆఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా చింతపండు రసంతో పాటు కొన్ని నీళ్లను యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
  • చివరిగా మునక్కాయ కర్రీలో సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి మునక్కాయ కర్రీ తయారైనట్లే. దీనిని అన్నం వేసుకొని తిన్నారంటే రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు.
  • మీకూ ఈ పద్ధతి నచ్చితే టేస్టీ టేస్టీ మునక్కాయ కర్రీని ట్రై చేయండి!

హోం మేడ్ "బంగాళదుంప, సోయా రెసిపీ" - ఈ కర్రీతో తింటే నాన్​వెజ్ గురించి పట్టించుకోరు!

కమ్మని "వంకాయ టమోటా కర్రీ" - ఇలా చేస్తే రైస్, చపాతీలోకి ఎంతో బాగుంటుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

DRUMSTICK CURRYMULAKKADA CURRYములక్కాడ కర్రీ తయారీ విధానంMUNAKKAYA ONION CURRYMUNAKKAYA CURRY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బిహార్ ఎన్నికల పోరులో 'సోషల్' మే సవాల్-  సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏ పార్టీ బలం ఎంత ? అగ్రనేతల్లో టాప్ ఎవరు ?

ఎయిర్ ఇండియా ప్రమాద ఘటన థీమ్​తో గణేశ్ మండపం- ఎక్కడో తెలుసా?

ఆ రోజున శివపార్వతులను పూజిస్తే- సంతానం కలగడం ఖాయం!

మహిళల' పీరియడ్స్' వెనుక ఉన్న పురాణగాథ- ఆధ్యాత్మికవేత్త చెప్పిన మాటలు వైరల్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.