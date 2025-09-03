Mulakkada Curry : మునక్కాయలను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటిని పప్పులో లేదా సాంబార్లో వేసి చేస్తుంటారు. దీనిని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. అలా కాకుండా ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ములక్కాడ కర్రీ చేశారంటే మటన్ నల్లి బొక్క నములుతున్నట్లుగా సూపర్గా ఉంటుంది. కేవలం ఉల్లిపాయలు, మునక్కాయలతోనే చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ కర్రీ చేశారంటే మీ ఇంటిల్లీపాది సూపర్ అని అనాల్సిందే. అంతేకాక టేస్ట్ కూడా అద్దిరిపోతుంది.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మునక్కాయలు - రెండు
- ఉల్లిపాయలు - ఆరు
- నూనె - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - ఆఫ్ టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - ఆఫ్ టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి - ఒకటి
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
- మెంతులపొడి - చిటికెడు
- కారం - రెండున్నర టీ స్పూన్లు
- ధనియాలపొడి - ఆఫ్ టీ స్పూన్
- చింతపండు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - తగినంతా
తయారీ విధానం :
- తొలుత రెండు మునక్కాయలను తీసుకొని కట్ చేసి పొట్టు తీయాలి.
- అదేవిధంగా ఆరు ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు కొద్దిగా చింతపండును తీసుకొని నీళ్లలో పదినిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఆఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఆఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలను కచ్చాపచ్చాగా దంచి వేయాలి. అలాగే పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు, చిటికెడు మెంతుల పొడి వేసి వేగనివ్వాలి. ఇలా రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కట్ చేసి పెట్టుకున్న మునక్కాయ, ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసుకోవాలి. అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఆఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి.
- పాన్పై మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా ఆరు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- మునక్కాయలు ఉడికిన తర్వాత రెండున్నర టీస్పూన్ల కారం, ఆఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా చింతపండు రసంతో పాటు కొన్ని నీళ్లను యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి.
- చివరిగా మునక్కాయ కర్రీలో సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి మునక్కాయ కర్రీ తయారైనట్లే. దీనిని అన్నం వేసుకొని తిన్నారంటే రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు.
- మీకూ ఈ పద్ధతి నచ్చితే టేస్టీ టేస్టీ మునక్కాయ కర్రీని ట్రై చేయండి!
