"అవును! ఇది దోసకాయ కర్రీనే" అని చెప్పినా నమ్మరు! - ఓసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి! - DOSAKAYA

దోసకాయ ఇష్టంలేని వాళ్లకు ఇలా చేసి పెట్టండి - పప్పును మించిపోయేలా ఉంటుంది!

dosakaya_curry_in_telugu
dosakaya_curry_in_telugu (ETV Bharat)
Dosakaya Curry in Telugu : కొంతమందికి దోసకాయ కూర అస్సలు ఇష్టం ఉండదు, కానీ, అదే కుటుంబంలో మరి కొందరికి దోసకాయ చాలా నచ్చుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దోసకాయ ఎప్పటిలా కాకుండా ఓ సారి ఇలా భిన్నంగా ట్రై చేయండి. అలాంటి వారిద్దరూ ఆశ్చర్యపోతారు. దోసకాయ కర్రీనే అంటే నమ్మనంతగా రుచి, టెక్చర్ పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది.

dosakaya_curry_in_telugu
dosakaya_curry_in_telugu (Gettyimages)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • దోసకాయ - 1
  • ఉల్లిగడ్డలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • టమోటా - 2
  • పసుపు- పావు స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 స్పూన్
  • పల్లీలు -2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మెంతులు - అర స్పూన్
  • తెల్ల నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - 6
  • ఎండు మిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
dosakaya_curry_in_telugu
dosakaya_curry_in_telugu (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • దోసకాయను శుభ్రం చేసి తొక్కను పీల్ చేసి తీసుకోవాలి. రెండు భాగాలుగా మధ్యలోకి కట్ చేసి గింజలను టేస్ట్ చూసుకోవాలి. చేదుగా ఉంటే పక్కన పెట్టుకోవాలి. చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి గింజలతో సహా కర్రీ చేసుకునే గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పెద్ద ఉల్లిపాయను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి, టమోటా ముక్కలు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని పొయ్యి మీద పెట్టి అవి మునిగే వరకు నీళ్లు పోసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చూస్తే బాగా ఉడికిపోతాయి. ఇపుడు పప్పు రుబ్బుకున్నట్లుగా గుత్తితో మాష్ చేసుకోవాలి. దీంతో దోసకాయలు, ఉల్లిపాయలు, టమోటాలు పచ్చి మిర్చి అన్నీ మెత్తగా అయిపోతాయి.
dosakaya_curry_in_telugu
dosakaya_curry_in_telugu (Gettyimages)
  • ఇపుడు మరో పొయ్యి మీద కడాయి పెట్టుకుని పల్లీలు, మెంతులు వేసి సన్నటి మంటపై దోరగా వేయించాలి. 50శాతం వేగిన తర్వాత తెల్ల నువ్వులు వేసి వేయించాలి. మంట పెంచకుండా సిమ్​లో పెట్టి వేయించుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకున్న తర్వాత మిక్సీ జార్​లోకి వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
dosakaya_curry_in_telugu
dosakaya_curry_in_telugu (Gettyimages)
  • అదే కడాయిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి వేడెక్కగానే తాలింపు గింజలు మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చి శనగపప్పుతో పాటు వెల్లుల్లి రెమ్మలు, ఎండు మిర్చి వేసి వేయించాలి. 1 నిమిషం వేయించిన తర్వాత కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి మరో నిమిషం పాటు వేయించి గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీల పేస్ట్ వేసుకుని కలిపి చింతపండు రసం పోసుకోవాలి.
dosakaya_curry_in_telugu
dosakaya_curry_in_telugu (Gettyimages)
  • రుచికి సరిపడా ఉప్పు, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని 5 నిమిషాల పాటు మీడియం ప్లేమ్​లో వేయించాలి. ఆ తర్వాత మాష్ చేసి పెట్టుకున్న దోసకాయ, టమోటా మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. బాగా కలుపుతూ సన్నటి మంటపై ఐదారు నిమిషాలు ఉడికిస్తే చాలు! కొత్తిమీర తురుము వేసుకుని కలిపి మరో 2 నిమిషాలు ఉడికిస్తే ఘుమఘుమలాడే దోసకాయ కర్రీ రెడీ!

