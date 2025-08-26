Dosakaya Curry in Telugu : కొంతమందికి దోసకాయ కూర అస్సలు ఇష్టం ఉండదు, కానీ, అదే కుటుంబంలో మరి కొందరికి దోసకాయ చాలా నచ్చుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దోసకాయ ఎప్పటిలా కాకుండా ఓ సారి ఇలా భిన్నంగా ట్రై చేయండి. అలాంటి వారిద్దరూ ఆశ్చర్యపోతారు. దోసకాయ కర్రీనే అంటే నమ్మనంతగా రుచి, టెక్చర్ పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- దోసకాయ - 1
- ఉల్లిగడ్డలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 4
- టమోటా - 2
- పసుపు- పావు స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 స్పూన్
- పల్లీలు -2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మెంతులు - అర స్పూన్
- తెల్ల నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- చింతపండు - కొద్దిగా
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి - 6
- ఎండు మిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- దోసకాయను శుభ్రం చేసి తొక్కను పీల్ చేసి తీసుకోవాలి. రెండు భాగాలుగా మధ్యలోకి కట్ చేసి గింజలను టేస్ట్ చూసుకోవాలి. చేదుగా ఉంటే పక్కన పెట్టుకోవాలి. చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి గింజలతో సహా కర్రీ చేసుకునే గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పెద్ద ఉల్లిపాయను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి, టమోటా ముక్కలు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని పొయ్యి మీద పెట్టి అవి మునిగే వరకు నీళ్లు పోసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చూస్తే బాగా ఉడికిపోతాయి. ఇపుడు పప్పు రుబ్బుకున్నట్లుగా గుత్తితో మాష్ చేసుకోవాలి. దీంతో దోసకాయలు, ఉల్లిపాయలు, టమోటాలు పచ్చి మిర్చి అన్నీ మెత్తగా అయిపోతాయి.
- ఇపుడు మరో పొయ్యి మీద కడాయి పెట్టుకుని పల్లీలు, మెంతులు వేసి సన్నటి మంటపై దోరగా వేయించాలి. 50శాతం వేగిన తర్వాత తెల్ల నువ్వులు వేసి వేయించాలి. మంట పెంచకుండా సిమ్లో పెట్టి వేయించుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకున్న తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
- అదే కడాయిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి వేడెక్కగానే తాలింపు గింజలు మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చి శనగపప్పుతో పాటు వెల్లుల్లి రెమ్మలు, ఎండు మిర్చి వేసి వేయించాలి. 1 నిమిషం వేయించిన తర్వాత కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి మరో నిమిషం పాటు వేయించి గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీల పేస్ట్ వేసుకుని కలిపి చింతపండు రసం పోసుకోవాలి.
- రుచికి సరిపడా ఉప్పు, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని 5 నిమిషాల పాటు మీడియం ప్లేమ్లో వేయించాలి. ఆ తర్వాత మాష్ చేసి పెట్టుకున్న దోసకాయ, టమోటా మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. బాగా కలుపుతూ సన్నటి మంటపై ఐదారు నిమిషాలు ఉడికిస్తే చాలు! కొత్తిమీర తురుము వేసుకుని కలిపి మరో 2 నిమిషాలు ఉడికిస్తే ఘుమఘుమలాడే దోసకాయ కర్రీ రెడీ!
