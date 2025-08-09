Easy Breakfast Recipe : ఉదయం టిఫిన్ చేయడానికి ఇంట్లో ఏమీ లేనపుడు, చట్నీ కోసం పల్లీలు లేకున్నా సరే ఈ రెసీపీ ట్రై చేయండి. రుచికరంగా తినడంతో పాటు ఇంత ఈజీగా టిఫిన్ రెడీ చేసుకోవచ్చా?! అని ఆశ్చర్యపోతారు. పాతకాలం నాటి అట్లు ఎంత రుచిగా ఉంటాయో ఇవి అంతకుమించిన రుచి అందిస్తాయి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- అటుకులు - ఒక కప్పు
- ఉప్మా రవ్వ - 1 కప్పు
- పెరుగు - అర కప్పు
- నీళ్లు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వంట సోడా - అర టీ స్పూన్
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
చట్నీ కోసం :
- పచ్చి శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి -1 స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- టమోటా - 2
- చింతపండు రెబ్బ - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
పోపు కోసం :
- పచ్చి శనగపప్పు
- ఆవాలు
- జీలకర్ర
- కరివేపాకు
- ఎండు మిర్చి
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మందపాటి కడాయి పొయ్యి మీద పెట్టి ఒక కప్పు అటుకులు వేయించాలి. ఆ తర్వాత 3 నిమిషాలు వేయించి చల్లార్చిన 1 కప్పు ఉప్మా రవ్వ, అర కప్పు పెరుగు వేసి కలపాలి. ఇపుడు ఏకప్పుతో అటుకులు, రవ్వ తీసుకున్నామో అదే అదే కప్పుతో నీళ్లు కూడా పోసుకుని బాగా కలిపి పక్కనపెట్టుకోవాలి. రవ్వ, అటుకులు నానే వరకు 5 నిమిషాలు మారినేషన్ చేసుకోవాలి.
- ఈ లోగా చట్నీ కోసం పొయ్యిపై ప్యాన్ పెట్టుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి 1 టేబుల్ పచ్చి శనగపప్పు, మినప్పప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి, ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు, చింతపండు రెబ్బతో పాటు ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి టమోటాలు మగ్గే వరకు మూత పెట్టి ఉడికించాలి.
- చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని చట్నీ ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పోపు వేసుకుని కలపాలి
- పోపు కోసం కడాయిలో కొద్దిగా నూనె, పచ్చి శనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, ఎండు మిర్చి వేసి కలపాలి. చిటపటలాడగానే మంట కట్టేసి చట్నీలో కలిపేస్తే సరిపోతుంది.
- ఇపుడు నానబెట్టుకున్న పదార్థాలను మిక్సీలోకి తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మెత్తగా రుబ్బుకునేందుకు మరో కప్పున్నర నీళ్లు సరిపోతాయి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు కలిపి, ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ వంట సోడా వేసుకోవాలి. అర చెక్క నిమ్మరసం పిండుకుని బాగా కలపాలి.
- మరో పక్కన పెనం పెట్టుకుని బాగా వేడి చేసి ఆయిల్ అప్లయి చేసి ప్యాన్ వేడయ్యాక గరిటెతో పిండి వేసుకోవాలి. మంటను హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. ఒకటిన్నర నిమిషం ఉడికించుకుంటే చాలు! పాతకాలం నాటి అట్లు అప్పటికప్పుడు వేడివేడిగా రెడీగా ఉంటాయి.
