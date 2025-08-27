PUNUGULU RECIPE IN TELUGU : ఇంట్లో దోసె పిండి మిగిలినపుడు పునుగులు వేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. పునుగుల కోసం ప్రత్యేకంగా పప్పులు నానబెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా, రుబ్బుకునే పని లేకుండా ఈజీగా స్ట్రీట్ ఫుడ్ తరహాలో ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. అయితే, దోసె పిండి పలుచగా ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా మైదా, బియ్యం పిండి కలిపితే సరిపోతుంది. ఆ తర్వాత డీప్ ఫ్రై చేసుకుని వేడి వేడిగా తినేయొచ్చు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- దోసె పిండి - 1 కప్పు
- మైదా పిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బియ్యం పిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- తినే సోడా - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- క్యారెట్ తురుము - కొద్దిగా (ఆప్షనల్)
ఇలా చేయండి :
తయారీ విధానం :
- ముందుగా దోసె పిండిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. దోసెల కోసం ఒక రోజు పప్పులు నానబెట్టి పిండి రెడీ చేసుకుంటారు కాబట్టి ప్రత్యేకంగా రుబ్బుకోవాల్సిన అవసరం గానీ, నానబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం గానీ ఉండదు.
- ఇపుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి దోసె పిండి, మైదా పిండి, బియ్యం పిండి వేసి బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా బీట్ చేసుకోవడం వల్ల పునుగులు గుల్లగా, కరకరలాడుతూ వస్తాయి. ఆ తర్వాత పచ్చి మిర్చి సన్నగా తరిగి కలుపుకుని పొడవుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ తురుము కూడా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు, వంట సోడా వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు, జీలకర్రతో పాటు 2 కరివేపాకు రెమ్మలు కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. మీకు ఇష్టం ఉంటే ఇదే సమయంలో క్యారెట్ తురుము కూడా వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవచ్చు.
- ఇలా రెడీ చేసుకున్న పునుగుల పిండిని నూనె వేడెక్కే వరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడొక కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకుని హై ఫ్లేమ్లో వేడి చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మంట మీడియం ఫ్లేమ్లోకి మార్చి పునుగుల పిండి చేతిలోకి తీసుకుని కొద్ది కొద్దిగా నూనె లోకి జారవిడిస్తే చాలు. వేయడం పూర్తయిన తర్వాత మంట పెంచుకుని కాల్చుకోవాలి. గరిటెతో పునుగుల పైన రుద్దుతూ కాల్చితే మంచి రంగులోకి వస్తాయి.
- ఇలా రెడీ చేసుకున్న పునుగులను మీకు నచ్చిన చట్నీ లేదా చట్నీ లేకుండా కూడా తినేయొచ్చు.
