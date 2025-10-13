"పల్లీలతో దోసె, మినప్పప్పుతో చట్నీ" - పోషక విలువలున్న ఇలాంటి టిఫిన్ ట్రై చేయండి!
ఇలాంటి దోసె ఓ సారి టేస్ట్ చేయండి - ఎంతో బాగుంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 10:37 AM IST
Healthy Dosa : దోసెలు అనగానే బియ్యం, మినప్పప్పు వెతుకుతుంటారు. కానీ, మినప్పప్పు కాకుండా పెసరపప్పు, పల్లీలు, బియ్యం కలిపి చేసే దోసెలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అంతే కాదు! ఇవి ఎన్ని తిన్నా బోర్ కొట్టదు. మీరూ ఓ సారి ఇలాంటి దోసెలు ఇంట్లో ట్రై చేయండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పెసర్లు - 1 గ్లాసు
- వేరు శనగలు - 1 గ్లాసు
- బియ్యం - 1 గ్లాసు
- మెంతులు - 1 స్పూన్
- ఉప్పు - అర స్పూన్
- పచ్చి మిర్చి - 3
- అల్లం ముక్క- 1
చట్నీ కోసం :
- మినప్పప్పు - 2 స్పూన్లు
- నూనె - 1 స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 4
- టమోటాలు - 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- వెల్లుల్లి - 6
- కొబ్బరి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
పోపు కోసం :
- ఎండు మిర్చి - 1
- నూనె - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - పావు స్పూన్
- పచ్చి శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా దోసె పిండి తయారీ కోసం గిన్నెలోకి పెసర్లు, శనగలు, బియ్యం వేసుకోవాలి. ఇందులోకి రేషన్ బియ్యం వాడుకుంటే దోసెల టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత 1 స్పూన్ మెంతులు వేసుకుని పదార్థాలు మునిగే వరకు నీళ్లు పోసి రెండు, మూడు గంటలు నానబెట్టుకోవాలి.
- నానబెట్టుకున్న తర్వాత నీళ్లు వడబోసి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- గ్రైండ్ చేసే సమయంలో కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చు. లేదంటే అల్లం ముక్కలను సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకుని నేరుగా దోసెపై చల్లుకోవచ్చు.
- మిక్సీ పట్టిన పిండిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అర స్పూన్ ఉప్పు వేసుకుని కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు చట్నీ కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి 2 స్పూన్ల మినప్పప్పు వేయించాలి. ఎర్రగా రంగు మారిన తర్వాత 1 స్పూన్ నూనె వేసుకోవాలి. నూనె వేయకుండా ముందుగా వేయించడం వల్ల స్మెల్ బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత ఎండు మిర్చి, టమోటాలు వేసుకుని కరివేపాకు కలిపి మగ్గించాలి.
- 3 నిమిషాల తర్వాత వెల్లుల్లి, కొబ్బరి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు కలిపి మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి.
- టమోటాలు మగ్గిన తర్వాత పక్కకు దించుకుని చల్లార్చుకోవాలి. చల్లారిన మిశ్రమాన్ని మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- పోపు కోసం చిన్న కడాయి పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె వేసి ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చి శనగపప్పు వేసుకోవాలి. అవి వేగగానే ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు రెమ్మ వేసి చిటపటలాడించి చివరగా ఇంగువ వేసుకుని దించితే చాలు. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పోపును చట్నీలోకి వేసుకుని కలపాలి.
- చట్నీ రెడీ కాగానే దోసె పెనం స్టవ్ పై పెట్టుకుని వేడెక్కగానే కొద్దిగా నీళ్లు చల్లి తుడిచి సన్నటి మంటపై దోసె వేసుకోవాలి. దోసె వేసిన తర్వాత మంట టర్న్ చేసి కొద్దిగా నూనె జీలకర్ర, అల్లం, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకుని కాల్చుకోవాలి. అంతే! ఎన్నో పోషక విలువలున్న టేస్టీ దోసె రెడీ!
