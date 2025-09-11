ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "దొండకాయ ఉల్లికారం" - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

- దొండకాయతో ఎప్పుడూ చేసే కూరలు కాకుండా - ఓసారి ఇలా ఉల్లికారం వేసి చేయండి!

Dondakaya Ullikaram Recipe
Dondakaya Ullikaram Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2025 at 6:00 PM IST

3 Min Read
Dondakaya Ullikaram Recipe: దొండకాయ తినాలంటే చాలా మంది పిల్లలు అయిష్టత చూపిస్తుంటారు. కూర, వేపుడు, పచ్చడి ఇలా ఏది చేసినా అంతగా ఇష్టపడరు. అలాంటి వారికి నచ్చేలా ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే దొండకాయ ఉల్లికారం. ఎంతో టేస్టీగా, మరెంతో స్పైసీగా ఉండే దీనిని పిల్లలు కూడా ఇష్టపడతారు. ప్రిపరేషన్​ కూడా ఈజీ. తయారీకి కూడా ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. గుత్తివంకాయ మాదిరి ఉండే రెసిపీని వేడివేడి అన్నంలోకి కూసింత ఈ కూర, కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే అమృతం మాదిరి ఉంటుంది. అతి తక్కువ సమయంలో తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా నోరూరించే సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ స్పైసీ దొండకాయ ఉల్లికారం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Dondakayalu
దొండకాయలు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • దొండకాయలు - అర కేజీ
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - 2 టీస్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ధనియాలు - 3 టీస్పూన్లు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • ఎండుమిర్చి - 25
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా దొండకాయలపై ఉండే మట్టి, జిగురు పోయేలా శుభ్రంగా క్లీన్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెండు చివర్లు కట్​ చేసి గుత్తి వంకాయ మాదిరి ఉండేలా నాలుగు వైపులా సగానికి కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయలను కూడా పొడుగ్గా, సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 1 టీస్పూన్​ నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత ధనియాలు, 1 టీస్పూన్​ జీలకర్ర వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
Dry Chilli
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత అందులోకి తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కలుపుతూ దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్​ వేగిన తర్వాత ఓ ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే పాన్​లోకి మరో టీ స్పూన్​ నూనె వేసి ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి.
  • మిర్చి కూడా దోరగా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. మళ్లీ అదే పాన్​లోకి మరో 2 రెండు టీస్పూన్ల నూనె పోసి ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Popu
తాలింపు (Getty Images)
  • తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత కట్​ చేసిన దొండకాయలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
  • ఈలోపు మిక్సీజార్​లో వేయించిన ఎండుమిర్చి వేసి ఓసారి గ్రైండ్​ చేయాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన ఉల్లిపాయలు, ధనియాల మిశ్రమం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Coriander
ధనియాలు (Getty Images)
  • దొండకాయలు ఓ 80 శాతం వరకు నూనెలో ఫ్రై అయిన తర్వాత గ్రైండ్​ చేసి ఉల్లికారం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మూత పెట్టి నూనె పైకి తేలేవరకు సిమ్​లోనే మగ్గించుకోవాలి. ఉల్లికారం నూనెలో మగ్గిన తర్వాత చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉండే దొండకాయ ఉల్లికారం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Dondakaya Ullikaram
దొండకాయ ఉల్లికారం (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • దొండకాయలను గుత్తి వంకాయల మాదిరి కట్​ చేసుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే పొడుగ్గా, సన్నగా కట్​ చేసుకోవచ్చు. కానీ గుత్తి వంకాయ లాగా కట్​ చేసుకుంటే తినేటప్పుడు చాలా బాగుంటుంది.
  • ఇందులో ఎండుకారం ఉపయోగించం కాబట్టి మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా ఎండుమిర్చిలను తీసుకోవాలి.
  • ఎండుమిర్చి, ఉల్లిపాయలు, ధనియాలను కేవలం లో ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే వేయించాలి. అప్పుడే కూర రుచి బాగుంటుంది.
  • దొండకాయలు నూనెలో మంచిగా వేగిన తర్వాత మాత్రమే ఉల్లికారం వేసుకోవాలి. అవి వేగకముందే వేసుకుంటే ఆ తర్వాత కూర సరిగ్గా ఉడకదు.

