ఘుమఘుమలాడే "దొండకాయ ఉల్లికారం" - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
- దొండకాయతో ఎప్పుడూ చేసే కూరలు కాకుండా - ఓసారి ఇలా ఉల్లికారం వేసి చేయండి!
Published : September 11, 2025 at 6:00 PM IST
Dondakaya Ullikaram Recipe: దొండకాయ తినాలంటే చాలా మంది పిల్లలు అయిష్టత చూపిస్తుంటారు. కూర, వేపుడు, పచ్చడి ఇలా ఏది చేసినా అంతగా ఇష్టపడరు. అలాంటి వారికి నచ్చేలా ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే దొండకాయ ఉల్లికారం. ఎంతో టేస్టీగా, మరెంతో స్పైసీగా ఉండే దీనిని పిల్లలు కూడా ఇష్టపడతారు. ప్రిపరేషన్ కూడా ఈజీ. తయారీకి కూడా ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. గుత్తివంకాయ మాదిరి ఉండే రెసిపీని వేడివేడి అన్నంలోకి కూసింత ఈ కూర, కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే అమృతం మాదిరి ఉంటుంది. అతి తక్కువ సమయంలో తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా నోరూరించే సూపర్ టేస్టీ అండ్ స్పైసీ దొండకాయ ఉల్లికారం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- దొండకాయలు - అర కేజీ
- ఉల్లిపాయలు - 2
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- శనగపప్పు - 2 టీస్పూన్లు
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- ధనియాలు - 3 టీస్పూన్లు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - సరిపడా
- ఎండుమిర్చి - 25
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా దొండకాయలపై ఉండే మట్టి, జిగురు పోయేలా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెండు చివర్లు కట్ చేసి గుత్తి వంకాయ మాదిరి ఉండేలా నాలుగు వైపులా సగానికి కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయలను కూడా పొడుగ్గా, సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 1 టీస్పూన్ నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ధనియాలు, 1 టీస్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కలుపుతూ దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత ఓ ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే పాన్లోకి మరో టీ స్పూన్ నూనె వేసి ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి.
- మిర్చి కూడా దోరగా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మళ్లీ అదే పాన్లోకి మరో 2 రెండు టీస్పూన్ల నూనె పోసి ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసిన దొండకాయలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
- ఈలోపు మిక్సీజార్లో వేయించిన ఎండుమిర్చి వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన ఉల్లిపాయలు, ధనియాల మిశ్రమం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- దొండకాయలు ఓ 80 శాతం వరకు నూనెలో ఫ్రై అయిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి ఉల్లికారం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మూత పెట్టి నూనె పైకి తేలేవరకు సిమ్లోనే మగ్గించుకోవాలి. ఉల్లికారం నూనెలో మగ్గిన తర్వాత చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉండే దొండకాయ ఉల్లికారం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- దొండకాయలను గుత్తి వంకాయల మాదిరి కట్ చేసుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే పొడుగ్గా, సన్నగా కట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ గుత్తి వంకాయ లాగా కట్ చేసుకుంటే తినేటప్పుడు చాలా బాగుంటుంది.
- ఇందులో ఎండుకారం ఉపయోగించం కాబట్టి మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా ఎండుమిర్చిలను తీసుకోవాలి.
- ఎండుమిర్చి, ఉల్లిపాయలు, ధనియాలను కేవలం లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే వేయించాలి. అప్పుడే కూర రుచి బాగుంటుంది.
- దొండకాయలు నూనెలో మంచిగా వేగిన తర్వాత మాత్రమే ఉల్లికారం వేసుకోవాలి. అవి వేగకముందే వేసుకుంటే ఆ తర్వాత కూర సరిగ్గా ఉడకదు.
పిల్లలకు నచ్చే "బ్రెడ్ మంచూరియా" - పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా అద్దిరిపోతాయి!