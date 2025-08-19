Dondakaya Tomato Pachadi: రోటి పచ్చళ్లు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. అందులోనూ టమాటా పచ్చడి అంటే మరీ మరీ ఇష్టం. అందుకే ఎప్పుడు వీలు కుదిరితే అప్పుడు ఈ పచ్చడి చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ టమాటాలతో కాకుండా ఓసారి ఇలా దొండకాయ, టమాటా కాంబినేషన్తో ట్రై చేయండి. అద్దిరిపోతుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడి చాలా చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. ఇక కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, దోశ వంటి టిఫెన్స్లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్. పైగా ఈ పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా ఈజీ. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని, నోరూరించే దొండకాయ టమాటా పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- దొండకాయలు - పావు కేజీ
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 10
- టమాటాలు - 2
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- చింతపండు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- నువ్వులు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- కొబ్బరి ముక్కలు - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి దొండకాయలు తీసుకుని వాటర్తో శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా లైట్గా కాటన్ క్లాత్తో తుడుచుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని పొడుగ్గా, సన్నగా కట్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అలాగే టమాటాలను కూడా మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నువ్వులు వేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లో వీటిని దోరగా వేయించుకున్న తర్వాత ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అదే పాన్లోకి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- మిర్చి కాస్త వేగిన తర్వాత దొండకాయ ముక్కలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించుకోవాలి.
- దొండకాయ ముక్కలు సగం మేర మగ్గిన తర్వాత మీడియం సైజ్లో కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసి ఓసారి కలపాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి పసుపు, చింతపండు రెమ్మలు వేసి కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
- దొండకాయలు మగ్గి, టమాటాలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- టమాటా మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి వేయించిన నువ్వులు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి. చివరగా ఇంగువ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ తాలింపు మిశ్రమాన్ని ముందే గ్రైండ్ చేసుకున్న దొండకాయ పచ్చడిలో వేసి మిక్స్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే దొండకాయ టమాటా పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- దొండకాయలు మరీ పెద్దవి, పండినవి కాకుండా కాస్త లేతగా ఉన్నవి వాడితే తొందరగా మగ్గడంతో పాటు టేస్ట్ బాగుంటుంది.
- పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకోవాలి. అలాగే మీ దగ్గర పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు లేకపోతే కొన్ని పల్లీలను వేయించి తీసుకోవచ్చు.
ఉడిపి స్టైల్ "పూరీ కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!
పిల్లల లంచ్ బాక్స్లోకి ఈజీగా "క్యారెట్ రైస్" - చాలా ఇష్టంగా తింటారు!