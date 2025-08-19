ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "దొండకాయ టమాటా పచ్చడి" - పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు! - DONDAKAYA TOMATO PACHADI

-అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నోరూరించే దొండకాయ పచ్చడి - వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటే అద్భుతమే!

Dondakaya Tomato Pachadi
Dondakaya Tomato Pachadi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2025 at 4:14 PM IST

3 Min Read

Dondakaya Tomato Pachadi: రోటి పచ్చళ్లు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. అందులోనూ టమాటా పచ్చడి అంటే మరీ మరీ ఇష్టం. అందుకే ఎప్పుడు వీలు కుదిరితే అప్పుడు ఈ పచ్చడి చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ టమాటాలతో కాకుండా ఓసారి ఇలా దొండకాయ, టమాటా కాంబినేషన్​తో ట్రై చేయండి. అద్దిరిపోతుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడి చాలా చాలా సూపర్​గా ఉంటుంది. ఇక కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, దోశ వంటి టిఫెన్స్​లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్​. పైగా ఈ పచ్చడిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కూడా ఈజీ. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని, నోరూరించే దొండకాయ టమాటా పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • దొండకాయలు - పావు కేజీ
  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • టమాటాలు - 2
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • కొబ్బరి ముక్కలు - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - సరిపడా
Dondakaya
దొండకాయలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Tomato
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి దొండకాయలు తీసుకుని వాటర్​తో శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా లైట్​గా కాటన్​ క్లాత్​తో తుడుచుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని పొడుగ్గా, సన్నగా కట్​ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అలాగే టమాటాలను కూడా మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నువ్వులు వేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్​లో వీటిని దోరగా వేయించుకున్న తర్వాత ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లోకి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Green Chilli
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • మిర్చి కాస్త వేగిన తర్వాత దొండకాయ ముక్కలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించుకోవాలి.
  • దొండకాయ ముక్కలు సగం మేర మగ్గిన తర్వాత మీడియం సైజ్​లో కట్​ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసి ఓసారి కలపాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి పసుపు, చింతపండు రెమ్మలు వేసి కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
  • దొండకాయలు మగ్గి, టమాటాలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Sesame
నువ్వులు (Getty Images)
  • టమాటా మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి వేయించిన నువ్వులు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్​ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Garlic
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • ఇవి వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి. చివరగా ఇంగువ వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈ తాలింపు మిశ్రమాన్ని ముందే గ్రైండ్​ చేసుకున్న దొండకాయ పచ్చడిలో వేసి మిక్స్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే దొండకాయ టమాటా పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Dondakaya Tomato Pachadi
దొండకాయ టమాటా పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • దొండకాయలు మరీ పెద్దవి, పండినవి కాకుండా కాస్త లేతగా ఉన్నవి వాడితే తొందరగా మగ్గడంతో పాటు టేస్ట్​ బాగుంటుంది.
  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకోవాలి. అలాగే మీ దగ్గర పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు లేకపోతే కొన్ని పల్లీలను వేయించి తీసుకోవచ్చు.

ఉడిపి స్టైల్​ "పూరీ కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!

పిల్లల లంచ్ బాక్స్​లోకి ఈజీగా "క్యారెట్ రైస్" - చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

Dondakaya Tomato Pachadi: రోటి పచ్చళ్లు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. అందులోనూ టమాటా పచ్చడి అంటే మరీ మరీ ఇష్టం. అందుకే ఎప్పుడు వీలు కుదిరితే అప్పుడు ఈ పచ్చడి చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ టమాటాలతో కాకుండా ఓసారి ఇలా దొండకాయ, టమాటా కాంబినేషన్​తో ట్రై చేయండి. అద్దిరిపోతుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడి చాలా చాలా సూపర్​గా ఉంటుంది. ఇక కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, దోశ వంటి టిఫెన్స్​లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్​. పైగా ఈ పచ్చడిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కూడా ఈజీ. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని, నోరూరించే దొండకాయ టమాటా పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • దొండకాయలు - పావు కేజీ
  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • టమాటాలు - 2
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • కొబ్బరి ముక్కలు - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - సరిపడా
Dondakaya
దొండకాయలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Tomato
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి దొండకాయలు తీసుకుని వాటర్​తో శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా లైట్​గా కాటన్​ క్లాత్​తో తుడుచుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని పొడుగ్గా, సన్నగా కట్​ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అలాగే టమాటాలను కూడా మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నువ్వులు వేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్​లో వీటిని దోరగా వేయించుకున్న తర్వాత ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లోకి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Green Chilli
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • మిర్చి కాస్త వేగిన తర్వాత దొండకాయ ముక్కలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించుకోవాలి.
  • దొండకాయ ముక్కలు సగం మేర మగ్గిన తర్వాత మీడియం సైజ్​లో కట్​ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసి ఓసారి కలపాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి పసుపు, చింతపండు రెమ్మలు వేసి కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
  • దొండకాయలు మగ్గి, టమాటాలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Sesame
నువ్వులు (Getty Images)
  • టమాటా మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి వేయించిన నువ్వులు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్​ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Garlic
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • ఇవి వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి. చివరగా ఇంగువ వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈ తాలింపు మిశ్రమాన్ని ముందే గ్రైండ్​ చేసుకున్న దొండకాయ పచ్చడిలో వేసి మిక్స్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే దొండకాయ టమాటా పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Dondakaya Tomato Pachadi
దొండకాయ టమాటా పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • దొండకాయలు మరీ పెద్దవి, పండినవి కాకుండా కాస్త లేతగా ఉన్నవి వాడితే తొందరగా మగ్గడంతో పాటు టేస్ట్​ బాగుంటుంది.
  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకోవాలి. అలాగే మీ దగ్గర పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు లేకపోతే కొన్ని పల్లీలను వేయించి తీసుకోవచ్చు.

ఉడిపి స్టైల్​ "పూరీ కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!

పిల్లల లంచ్ బాక్స్​లోకి ఈజీగా "క్యారెట్ రైస్" - చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

For All Latest Updates

TAGGED:

TASTY DONDAKAYA TOMATO PACHADIDONDAKAYA TOMATO PACHADIDONDAKAYA PACHADI WITH TOMATOదొండకాయ టమాటా పచ్చడి ఎలాDONDAKAYA TOMATO PACHADI

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.