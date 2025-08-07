Dondakaya curry Recipe in Telugu : హోటళ్లలో వడ్డించే శనగపప్పు దొండకాయ కర్రీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపించేలా కమ్మగా ఉంటుంది. అయితే, అన్ని కూరగాయల మాదిరిగా కాకుండా కుక్కర్లో మెత్తబడేలా ఉడికించుకుని ఆపై కర్రీ తయారు చేసుకుంటే రుచి భలేగా ఉంటుంది. దొండకాయ కర్రీ ఓ సారి ఇలా ట్రై చేశారంటే నచ్చని వాళ్లు కూడా అడిగి మరీ వేయించుకుని తింటారు.
కావలసిన పదార్థాలు :
- శనగ పప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- దొండకాయలు - 300 గ్రాములు
- అల్లం - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 3
- పచ్చి కొబ్బరి - పావు కప్పు
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- మినప గుండ్లు - 1 టీ స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఇంగువ - చిటికెడు
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఉప్పు
- ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
ఇలా చేయండి :
తయారీ విధానం :
- ముందుగా దొండకాయలను బాగా కడిగి శుభ్రం చేసుకోవాలి. అన్నింటినీ సన్నగా నాలుగు ముక్కలుగా నిలువుగా కట్ చేసి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు కుక్కర్లోకి 3 టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చి శనగపప్పు, దొండకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆపై 1/3 కప్పు నీళ్లు పోసుకుని మూత పెట్టి మీడియం ప్లేమ్లో ఒక్క విజిల్ ఇస్తే చాలు! దొండకాయ ముక్కలు మెత్తబడిపోతాయి.
- ఇపుడు మిక్సీలో అల్లం, పచ్చిమిర్చి, కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని మిక్సీ పట్టి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు కర్రీ కోసం 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసి అందులో ఆవాలు, మినప్పప్పు వేసి రంగు మారాక జీలకర్ర, ఇంగువ వేసుకుని వేయించాలి.
- 1 నిమిషం తర్వాత ఉల్లిపాయ తరుగు, ఉప్పు వేసి లేత గులాబీ రంగు వచ్చే వరకు ఉల్లిపాయలను వేయించాలి. ఈ లోగా కుక్కర్ ప్రెజర్ తీసేసి ఉడికించిన దొండకాయ ముక్కలను నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని కలపాలి. ఆపై ధనియాల పొడి, కారం, పసుపు వేసుకుని కలపాలి. మూత పెట్టి నాలుగైదు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో దొండకాయలు ఉడికించుకున్న నీళ్లు పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. చివరగా గ్రైండ్ చేసుకున్న కొబ్బరి ముద్ద, కొద్దిగా కొత్తి మీర వేసుకుని మరో 2 నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే చాలు.