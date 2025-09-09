కమ్మని "దొండకాయ రోటి పచ్చడి" - వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటే సూపర్ టేస్ట్!
నోరూరించే దొండకాయ చట్నీ - ఎప్పుడూ ఫ్రై కాకుండా ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 2:43 PM IST
DONDAKAYA ROTI PACHADI : దొండకాయ కర్రీ, ఫ్రై కాకుండా ఓసారి ఇలా చట్నీ చేసి చూడండి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అంతే కాదు! ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేసుకుంటే వారం రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటుంది. చాలా మందికి దొండకాయలు అంటేనే నచ్చదు కానీ, ఫ్రై చేసి సైడ్ డిష్గా తింటుంటారు. దొండకాయలను నిలువుగా చీల్చి కాస్త మసాలాలు పట్టించి నూనెలో వేయిస్తే మిర్చీ బజ్జీకి మించిన టేస్ట్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా చట్నీ చేసి వేడి వేడి అన్నంలోకి కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.
"రెస్టారెంట్ స్టైల్ పాలకూర" - ఒక్క సారి ఇలా చేస్తే టేస్ట్కు ఫిదా!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- దొండకాయ - 300 గ్రాములు
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
- పచ్చి మిర్చి - 4
- వెల్లుల్లి - 6
- టమోటా - 1
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజు
- కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
పోపు కోసం :
- నూనె - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఎండు మిర్చి -2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
తయారీ విధానం :
- లేత దొండకాయ ముక్కలు పచ్చడికి ఎంతో బాగుంటాయి
- ప్యాన్లో పావు కప్పు పల్లీలు వేసుకుని పలుకు లోపలి వరకు వేగేలా సన్నటి మంటపై వేయించుకోవాలి.
- 2 టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేసుకుని దోరగా ఒక్క నిమిషం పాటు లో ప్లేమ్లో వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
- అదే కడాయిలో నూనె వేసి ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు దోరగా వేయించుకోవాలి.
- కారానికి తగ్గట్లు నాలుగైదు పచ్చి మిర్చి, ఐదారు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయించుకుని పక్కకు తీసుకోవాలి.
- అదే ప్యాన్ లో మరో టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి దొండకాయ ముక్కలను వేయించాలి.
- మూత పెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ వేయించాక మీడియం సైజు టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- ఇపుడు పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి మూతపెట్టి టమోటాలు మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించాలి.
- టమోటా ముక్కలు మెత్తబడిన తర్వాత చింతపండు, గుప్పెడు కొత్తిమీర వేసుకుని కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- 2 నిమిషాల పాటు కలుపుకొని చల్లారనివ్వాలి.
- ముందుగా వేయించిన ధనియాలు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి పాయలను మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఉడికించిన దొండకాయ, టమోటా ముక్కలు కూడా వేసుకుని మధ్య మధ్యలో ఆపుతూ గ్రైండ్ చేసుకుంటే చాలు.
- ఇపుడు ఈ పచ్చడిని పక్కన పెట్టుకుని పోపు పెట్టుకోవాలి.
- నూనె, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని పచ్చడిలో కలుపుకొంటే చాలు! ఈ పచ్చడి వారం రోజులు తినేయొచ్చు.
సాయంత్రం వేళ వేడి వేడిగా! - కరకరలాడే ఆనియన్ బోండా అప్పటికప్పుడు ఇలా చేసుకోండి!
కమ్మని "రాజ్మా మసాలా కర్రీ" - ఇలా ట్రై చేస్తే చక్కగా కుదురుతుంది!