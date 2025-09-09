ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "దొండకాయ రోటి పచ్చడి" - వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటే సూపర్ టేస్ట్!

నోరూరించే దొండకాయ చట్నీ - ఎప్పుడూ ఫ్రై కాకుండా ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి

dondakaya_pachadi
dondakaya_pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2025

DONDAKAYA ROTI PACHADI : దొండకాయ కర్రీ, ఫ్రై కాకుండా ఓసారి ఇలా చట్నీ చేసి చూడండి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అంతే కాదు! ఫ్రిజ్​లో నిల్వ చేసుకుంటే వారం రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటుంది. చాలా మందికి దొండకాయలు అంటేనే నచ్చదు కానీ, ఫ్రై చేసి సైడ్ డిష్​గా తింటుంటారు. దొండకాయలను నిలువుగా చీల్చి కాస్త మసాలాలు పట్టించి నూనెలో వేయిస్తే మిర్చీ బజ్జీకి మించిన టేస్ట్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా చట్నీ చేసి వేడి వేడి అన్నంలోకి కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.

dondakaya_pachadi
dondakaya_pachadi (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • దొండకాయ - 300 గ్రాములు
  • పల్లీలు - పావు కప్పు
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
  • పచ్చి మిర్చి - 4
  • వెల్లుల్లి - 6
  • టమోటా - 1
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజు
  • కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
dondakaya_pachadi
dondakaya_pachadi (ETV Bharat)

పోపు కోసం :

  • నూనె - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి -2
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
dondakaya_pachadi
dondakaya_pachadi (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • లేత దొండకాయ ముక్కలు పచ్చడికి ఎంతో బాగుంటాయి
  • ప్యాన్లో పావు కప్పు పల్లీలు వేసుకుని పలుకు లోపలి వరకు వేగేలా సన్నటి మంటపై వేయించుకోవాలి.
  • 2 టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేసుకుని దోరగా ఒక్క నిమిషం పాటు లో ప్లేమ్​లో వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
  • అదే కడాయిలో నూనె వేసి ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు దోరగా వేయించుకోవాలి.
dondakaya_pachadi
dondakaya_pachadi (Getty images)
  • కారానికి తగ్గట్లు నాలుగైదు పచ్చి మిర్చి, ఐదారు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయించుకుని పక్కకు తీసుకోవాలి.
  • అదే ప్యాన్ లో మరో టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి దొండకాయ ముక్కలను వేయించాలి.
  • మూత పెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ వేయించాక మీడియం సైజు టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి మూతపెట్టి టమోటాలు మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించాలి.
  • టమోటా ముక్కలు మెత్తబడిన తర్వాత చింతపండు, గుప్పెడు కొత్తిమీర వేసుకుని కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
dondakaya_pachadi
dondakaya_pachadi (Getty images)
  • 2 నిమిషాల పాటు కలుపుకొని చల్లారనివ్వాలి.
  • ముందుగా వేయించిన ధనియాలు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి పాయలను మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఉడికించిన దొండకాయ, టమోటా ముక్కలు కూడా వేసుకుని మధ్య మధ్యలో ఆపుతూ గ్రైండ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • ఇపుడు ఈ పచ్చడిని పక్కన పెట్టుకుని పోపు పెట్టుకోవాలి.
  • నూనె, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని పచ్చడిలో కలుపుకొంటే చాలు! ఈ పచ్చడి వారం రోజులు తినేయొచ్చు.

