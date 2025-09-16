కరకరలాడే "దొండకాయ పకోడీ" - కర్రీ ఇష్టం లేకపోతే ఇలా టేస్టీగా ట్రై చేయండి!

ETV Bharat / offbeat

Dondakaya Pakodi
Dondakaya Pakodi (Etv Bharat)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 5:08 PM IST

Dondakaya Pakodi Making in Telugu : దొండకాయలను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో కర్రీ లేదా ఫ్రై చేస్తారు. అదేవిధంగా దొండకాయలతో పకోడీలు చేస్తుంటారు. కర్రీపాయింట్స్ లేదా హోటల్స్​లో ఎక్కువగా వీటిని చేసి అమ్ముతుంటారు. భోజనంలో వీటిని సైడ్​ డిష్​గా తింటారు. మరి వీటిని ఇంట్లోనే ఈ విధంగా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు? ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే బయట కొన్న విధంగానే టేస్ట్ సూపర్​గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా పప్పు, రసం, సాంబార్​ కాంబినేషన్​లో ఈ పకోడీలను తిన్నారంటే మరొకటి కావాలని అడుగుతారు. అంతేకాక ఈవెనింగ్ స్నాక్స్​గా చేసి తినొచ్చు. ఇంట్లో ఇలా చేసి పెట్టారంటే వారికి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం టేస్టీటేస్టీ, క్రిస్పీక్రిస్పీ దొండకాయ పకోడీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.

Dondakaya Pakodi
దొండకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • దొండకాయలు - అర కిలో
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కోడిగుడ్డు -1
  • ఫుడ్​కలర్ - కొంచెం
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మైదాపిండి - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • కార్న్​ఫ్లవర్ - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • శనగపిండి - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
Dondakaya Pakodi
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం అర కిలో దొండకాయలను కడిగి సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసి ఓ గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేయాలి.
  • ఆ తర్వాత కోడిగుడ్డు సొన వేసుకోవాలి. (లేదంటే కోడిగుడ్డు​ వేసుకోకుండానే చేసుకోవచ్చు). అనంతరం కొద్దిగా రెడ్ ఫుడ్ కలర్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ మైదాపిండి, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కార్న్​ఫ్లవర్ యాడ్ చేయాలి.
Dondakaya Pakodi
మైదాపిండి (Getty Images)
  • అదే విధంగా ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి వేసి పొడిపొడిగా కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయలను వేసి వేగనివ్వాలి.
  • మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వాటిని అటూఇటూ తిప్పుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Dondakaya Pakodi
శనగపిండి (ETV Bharat)
  • ఆ తర్వాత వాటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే నూనెలో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత వీటిని దొండకాయలో వేశారంటే దొండకాయ పకోడీ రెడీ అయినట్లే.
Dondakaya Pakodi
కారం (Getty Images)
  • భోజనం చేసేటప్పుడు దీనిని పప్పు, రసం, సాంబార్​లో సైడ్ కాంబినేషన్​గా తినొచ్చు.
  • అంతేకాక సాయంత్రం పూట స్నాక్స్​గా లాగించొచ్చు.
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలకి ఫేవరెట్ ఫుడ్​గా మారడం ఖాయం!

