కరకరలాడే "దొండకాయ పకోడీ" - కర్రీ ఇష్టం లేకపోతే ఇలా టేస్టీగా ట్రై చేయండి!
దొండకాయలను పకోడీలను చేసుకోండిలా - సింపుల్గా నిమిషాల్లోనే రెడీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 5:08 PM IST
Dondakaya Pakodi Making in Telugu : దొండకాయలను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో కర్రీ లేదా ఫ్రై చేస్తారు. అదేవిధంగా దొండకాయలతో పకోడీలు చేస్తుంటారు. కర్రీపాయింట్స్ లేదా హోటల్స్లో ఎక్కువగా వీటిని చేసి అమ్ముతుంటారు. భోజనంలో వీటిని సైడ్ డిష్గా తింటారు. మరి వీటిని ఇంట్లోనే ఈ విధంగా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు? ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే బయట కొన్న విధంగానే టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా పప్పు, రసం, సాంబార్ కాంబినేషన్లో ఈ పకోడీలను తిన్నారంటే మరొకటి కావాలని అడుగుతారు. అంతేకాక ఈవెనింగ్ స్నాక్స్గా చేసి తినొచ్చు. ఇంట్లో ఇలా చేసి పెట్టారంటే వారికి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం టేస్టీటేస్టీ, క్రిస్పీక్రిస్పీ దొండకాయ పకోడీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.
"గోంగూర ఎగ్ కర్రీ" ఇలా చేయండి - రుచికి ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- దొండకాయలు - అర కిలో
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కోడిగుడ్డు -1
- ఫుడ్కలర్ - కొంచెం
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మైదాపిండి - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- కార్న్ఫ్లవర్ - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- శనగపిండి - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం అర కిలో దొండకాయలను కడిగి సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసి ఓ గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేయాలి.
- ఆ తర్వాత కోడిగుడ్డు సొన వేసుకోవాలి. (లేదంటే కోడిగుడ్డు వేసుకోకుండానే చేసుకోవచ్చు). అనంతరం కొద్దిగా రెడ్ ఫుడ్ కలర్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ మైదాపిండి, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లవర్ యాడ్ చేయాలి.
- అదే విధంగా ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి వేసి పొడిపొడిగా కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయలను వేసి వేగనివ్వాలి.
- మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వాటిని అటూఇటూ తిప్పుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వాటిని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అదే నూనెలో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత వీటిని దొండకాయలో వేశారంటే దొండకాయ పకోడీ రెడీ అయినట్లే.
- భోజనం చేసేటప్పుడు దీనిని పప్పు, రసం, సాంబార్లో సైడ్ కాంబినేషన్గా తినొచ్చు.
- అంతేకాక సాయంత్రం పూట స్నాక్స్గా లాగించొచ్చు.
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలకి ఫేవరెట్ ఫుడ్గా మారడం ఖాయం!
పచ్చిమిర్చి ధర తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ పొడి చేసుకోండి - మూడు నెలలు నిల్వ ఉంటుంది!
కమ్మగా, కారంగా "నల్ల కారం పొడి" - ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది!