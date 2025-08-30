ETV Bharat / offbeat

"దొండకాయ పచ్చికారం ఇగురు" - రొటీన్​గా కాకుండా ఇలా టేస్టీగా చేయండి! - DONDAKAYA

దొండకాయ కర్రీ ఇలా చేస్తే అస్సలు మిగల్చరు - టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 10:13 AM IST

2 Min Read

Dondakaya Recipe : దొండకాయే కదా అని వదిలేస్తున్నారా? ఓ సారి ఇలా, ఇక్కడ చెప్పినట్లుగా దొండకాయ ఇగురు చేసి చూడండి! టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. దొండకాయలు నిలువుగా 4ముక్కలు చేసుకుని పోపులో వేయించి అందులో పచ్చిమిర్చి, కాస్త పచ్చి కొబ్బరి వేసి కలిపి చేస్తుంటే ఆ వాసన ఘుమఘుమలాడుతుంది. కర్రీ ఎప్పుడు పూర్తవుతుందా! ఎపుడు తిందామా అన్నట్లుగా ఉంటుంది.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • దొండకాయలు - అర కిలో
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చి పప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఉల్లిపాయ - మీడియం సైజు
  • అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ -1 స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చి మిర్చి - 12 (ఘాటుకు తగ్గట్లు)
  • పచ్చి కొబ్బరి - 2 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • కసూరి మేతి - టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే 1 టేబుల్ స్పూన్ పోపు గింజలు వేసుకోవాలి. మంట లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టి పచ్చిశనగపప్పు, మినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, సన్నగా కట్ చేసిన మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ వేసుకుని రంగు మారే వరకు వేయించాలి.
  • ఆతర్వాత అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసనపోయే వరకు వేయించి శుభ్రం చేసుకున్న అర కిలో దొండకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
  • దొండకాయ ముక్కలు అడ్డంగా కాకుండా నిలువుగా కట్ చేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది.
  • పసుపు, ఉప్పు వేసి కలిపి స్టవ్ మీడియం ప్లేమ్​లోకి మార్చుకుని మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ 10 నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
  • దొండకాయలు మగ్గే లోగా మిక్సీ జార్​లోకి 10 పచ్చి మిర్చి (ఘాటుకు తగ్గట్లుగా పెంచడం, తగ్గించడం చేసుకోవచ్చు), కొద్దిగా పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు దొండకాయ రంగు మారిపోయి ఫ్రై అయిపోతుంది. మూత తీసి ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చి కొబ్బరి, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. అదే విధంగా పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, టీ స్పూన్ కసూరి మేతి, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపాలి.
  • ఇపుడు మూత పెట్టి స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి 5 నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి. మరో సారి కొత్తి మీర వేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడి వేడిగా వడ్డించుకుంటే ఎంతో బాగుంటుంది.

