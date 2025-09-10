పచ్చిమిర్చితో ఘుమఘుమలాడే "దొండకాయ వేపుడు" - పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు!
- నోటికి ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది - రసం, పప్పుచారు, సాంబార్లోకి సూపర్ కాంబో!
Published : September 10, 2025 at 2:15 PM IST
Tasty Dondakaya Fry with Pachimirchi : దొండకాయను చాలా మంది అంతగా తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఆ పేరు చెబితే చాలు వండక ముందే వద్దు మమ్మీ అనేస్తుంటారు. అయితే, అదంటే ఇష్టం లేని వాళ్లూ లొట్టలేసుకుంటూ తినే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, పచ్చిమిర్చితో నోరూరించే "దొండకాయ వేపుడు". ఇలా చేశారంటే పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇది వేడివేడి అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే, పప్పుచారు, రసం, సాంబార్ వంటి వాటిల్లోకి సైడ్ డిష్గానూ అద్దిరిపోతుంది. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో దొండకాయ ఫ్రైని రుచి చూశారంటే ఎప్పుడూ ఇలానే చేసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. పైగా ఈ రెసిపీని ఎవరైనా క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ రుచికరమైన దొండకాయ వేపుడును ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- దొండకాయలు - పావుకిలో
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పోపు దినుసులు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావుటీస్పూన్
- ఎండుకొబ్బరి పొడి - అరటేబుల్స్పూన్
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీ కోసం కాస్త లేతగా ఉండే దొండకాయలను తీసుకోవాలి. వేపుడు మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
- ఇక్కడ మీరు దొండకాయ ఫ్రైని ఎక్కువ మొత్తంలో చేసుకోవాలనుకుంటే దొండకాయలతో పాటు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ని కాస్త పెంచి తీసుకోవచ్చు.
- ఎండుకొబ్బరి పొడి వేసుకోవడం ఇష్టం లేనివాళ్లు దాన్ని స్కిప్ చేయొచ్చు.
తయారీ విధానం :
- ముందుగా తాజా లేత దొండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి లేదా పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినపప్పు) వేసి ఆవాలు చిటపటమనేవరకు వేయించాలి.
- అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అలా వేయించుకునే క్రమంలోనే అందులో మీ రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి కలిపి వేయించుకోవాలి.
- మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించాక పాన్పై మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో దొండకాయ ముక్కలను బాగా మగ్గనివ్వాలి.
- ఇలా మగ్గించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతుండాలి. అప్పుడే దొండకాయ ముక్కలన్నీ ఈక్వల్గా మాడిపోకుండా మగ్గుతాయి.
- దొండకాయ ముక్కలు మగ్గేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన పచ్చిమిర్చి కారాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి.
పచ్చిమిర్చి కారం కోసం :
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు(రుచికి తగినన్ని)
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఐదు
- జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
- ఇందుకోసం మిక్సీ జార్లో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసుకుని మరీ మెత్తని పేస్ట్లా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు దొండకాయ ముక్కలు సగం వరకు మగ్గాయనుకున్నాక పసుపు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మరికాసేపు మగ్గించాలి.
- దొండకాయ ముక్కలు బాగా వేగాయనుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ని వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై లో ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి. అలా వేయించుకున్నాక చివర్లో ఎండుకొబ్బరి పొడిని అంతా బాగా కలిసేలా అరనిమిషం పాటు కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, పచ్చికారంతో సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "దొండకాయ ఫ్రై" రెడీ అవుతుంది!
