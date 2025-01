ETV Bharat / offbeat

కర్పూరం ఏ చెట్టు నుంచి వస్తుందో తెలుసా? - అస్సలు ఊహించి ఉండరు! - CAMPHOR TREE

BLACK GOLD CAMPHOR TREE : దేవుడి పూజల్లో పసుపు, కుంకుమ, కొబ్బరికాయకు ఎంత ప్రాధాన్యం ఉందో.. దాదాపు అంతే స్థాయిలో కర్పూరం కూడా ప్రధానమైన ద్రవ్యమే. ఆలయాల్లోనూ వేద పండితులు మూలవిరాట్టుకు కర్పూర హారతి ఇచ్చి భక్తులకు అందిస్తారు. పంచహారతుల్లో దూతి వత్తుల కొనలకు కర్పూరం బిళ్లలు నలిపి అంటిస్తే వెంటనే అంటుకుంటాయి. కేవలం పూజల్లోనే కాదు.. ఆరోగ్య పరంగానూ కర్పూరం ఎన్నో ప్రయోజనాలు అందిస్తుంది. జలుబు, శ్వాసకోశ సమస్యల నుంచి సత్వర ఉపశమనం కల్పించడంలో కర్పూరం ఎంతో చక్కగా పనిచేస్తుంది. అంతటి విశేషమైన కర్పూరం ఎలా తయారవుతుందో 99శాతం మందికి తెలియదు. అది ప్రకృతి ప్రసాదితమా లేక రసాయనాల సమ్మేళనమా అనేది చాలా మంది ఆలోచించి ఉండరు.

కర్పూరం తయారీ ఇలా..

మార్కెట్‌లో రెండు రకాల కర్పూరం అందుబాటులో ఉంది. సహజ సిద్ధంగా తయారు చేసిన కర్పూరంతో పాటు ఫ్యాక్టరీలో కృత్రిమంగా తయారు చేసిన కర్పూరం మరొకటి. సహజ కర్పూరం మొక్క నుంచి తయారవుతుంది. కర్పూరం చెట్టు శాస్త్రీయ నామం Cinnamomum Camphoraగా పిలుస్తారు. కర్పూరం చెట్టు 50 నుంచి 60 అడుగుల దాకా పెరుగుతుంది. ఈ చెట్టు ఆకులు గుండ్రంగా, 4 అంగుళాల వెడల్పు ఉంటాయి. అమెరికన్ కెమికల్ సొసైటీ ప్రచురించిన Camphor is a naturally occurring terpene found in trees in the laurel family (Lauraceae), notably camphor laurel, or Cinnamomum camphora జర్నల్​లోనూ ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించింది. ఈ చెట్టు బెరడు నుంచే కర్పూరం తయారవుతుంది. బెరడును ఎండబెట్టడంతో పాటు సహజసిద్ధంగా బూడిద రంగులోకి మారినపుడు కర్పూరం తయారు చేస్తారు. ప్రాసెసింగ్ చేసి పొడిగా మార్చి కావల్సిన రూపాల్లో అచ్చులు పోస్తారు.

కర్పూరం చెట్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే!

కర్పూరం చెట్లు మొట్టమొదటగా తూర్పు ఆసియా (East Asia)లో, ప్రత్యేకంగా చైనాలో కనుగొన్నట్లు తెలుస్తోంది. కానీ, కొంతమంది వృక్షశాస్త్రజ్ఞులు దీనిని జపాన్‌ దేశానికి చెందినదిగా పేర్కొంటున్నారు. కర్పూరం చెట్ల నుంచి తయారు చేసిన ఐస్ క్రీం టాంగ్ రాజవంశం కాలంలో ప్రాచుర్యం పొందింది. చైనీయులు దీనిని ఔషధాల తయారీలోనూ కర్పూరం ఉపయోగించగా క్రమంగా అది ప్రపంచమంతటా వ్యాపించింది.

మన దేశంలోకి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే?