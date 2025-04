ETV Bharat / offbeat

పెసరపప్పుతో కమ్మనైన "ధారాక్షి స్వీట్" - పైన కరకర, లోపల జ్యూసీగా! - DHARAKSHI SWEET RECIPE IN TELUGU

Dharakshi Sweet at Home ( ETV Bharat )

Published : April 8, 2025 at 8:25 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Dharakshi at Home : నోట్లో వేసుకోగానే కరకరలాడుతుంది. ఒక బైట్ తర్వాత జ్యూసీగా ఉంటుంది. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. అదే మన "ధారాక్షి స్వీట్". కేవలం పెసరపప్పుతో చేసే ఈ రెసిపీ, స్వీట్ లవర్స్​ను మెస్మరైజ్ చేస్తుంది. ఫెస్టివల్స్ టైమ్​లో, ఏదైనా స్పెషల్ డేస్​లో సూపర్ ఆప్షన్. జంతికల మాదిరిగా రకరలాడే ఈ స్వీట్, మీ హ్యాపీ మూడ్​ను డబుల్ చేస్తుంది. మరి, దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Dharakshi Sweet (ETV Bharat)

కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :