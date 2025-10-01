ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "మిర్చి - బేసన్ కర్రీ"! - దాబా ఫ్లేవర్​లో అదుర్స్!

- మసాలా ఘాటుతో ఘుమాయిస్తుంది - అన్నం, చపాతీ, పులావ్​లోకి సూపర్ కాంబో!

Dhaba Style Shimla Mirchi Besan Curry
Dhaba Style Shimla Mirchi Besan Curry (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2025 at 12:22 PM IST

3 Min Read
Dhaba Style Shimla Mirchi Besan Curry : 'క్యాప్సికం' ఎక్కువ మంది తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించని కూరగాయల్లో ఒకటి. కానీ, దీనిలో శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్ సి, పీచు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఇతర పోషకాలెన్నో అధికంగా ఉంటాయి. అందుకే, మీకోసం ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేలా ప్రిపేర్ చేసే ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, దాబా స్టైల్ "సిమ్లా మిర్చి బేసన్ కర్రీ". కొత్తిమీర, మసాలా ఫ్లేవర్స్​తో సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. వీకెండ్​లో ఎప్పుడూ చికెన్, మటన్ వంటివి కాకుండా ఓసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. ఇది అన్నం, చపాతీ, పులావ్​, రోటీ ఇలా అన్నింటిలోకి చాలా బాగుంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు దాబాలో తిన్న ఫీల్​ పొందుతారు. మరి, ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Dhaba Style Shimla Mirchi Besan Curry
క్యాప్సికం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పావుకిలో - క్యాప్సికం
  • ముప్పావు కప్పు - ఉల్లిపాయ తరుగు
  • ఒక కప్పు - టమాటా ముక్కలు
  • నాలుగు టేబుల్​ స్పూన్లు - నూనె
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - శనగపిండి
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • చిటికెడు - ఇంగువ
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • పావు కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు

టమాటా
టమాటా (Getty Images)

మసాలా పేస్ట్​ కోసం :

  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - కశ్మీరీ కారం
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - ధనియాల పొడి
  • ఒక చెంచా - గరంమసాలా
  • అర కప్పు - పెరుగు
  • ఒక చెంచా - మెంతిఆకులపొడి
  • అర చెంచా - పసుపు
  • ఉప్పు - తగినంత
Dhaba Style Shimla Mirchi Besan Curry
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • దాబా స్టైల్​లో కమ్మగా ఉండే ఈ కర్రీ కోసం ముందుగా తాజా క్యాప్సికం తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలో అవసరమైన పరిమాణంలో టమాటా, ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీరలను సన్నగా తరుక్కొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ రుచిని పెంచా మసాలా పేస్ట్​ని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో పెరుగు తీసుకుని ఆపై అందులో ధనియాల పొడి, కశ్మీరీ కారం, మెంతి ఆకుల పొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, గరంమసాలా వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.

Dhaba Style Shimla Mirchi Besan Curry
పెరుగు (Getty Images)
  • అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికమ్ ముక్కలను వేసి అవి సాఫ్ట్​గా అయ్యే వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • క్యాప్సికమ్ ముక్కలు మెత్తగా వేగిన తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే పాన్​లో మిగిలిన మూడు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగాక జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, ఇంగువ, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని ఆనియన్స్ లైట్ గోధుమ రంగులోకి వచ్చేంత వరకు వేయించాలి.
Dhaba Style Shimla Mirchi Besan Curry
ఉల్లిగడ్డలు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ ఆవిధంగా వేగాక అందులో శనగపిండి, టమాటా ముక్కలు, ఉప్పు వేసుకుని మొత్తం కలిసేలా కలిపి మూతపెట్టి టమాటాలు సాఫ్ట్​గా మారే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటాలు మెత్తగా ఉడికాయనుకున్నాక అరకప్పు నీళ్లు, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్​ను యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై స్టవ్​ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూతపెట్టి మీడియం నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత వేయించి పక్కనుంచి క్యాప్సికమ్ ముక్కలు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. చివర్లో కొత్తమీర తరుగు చల్లి దింపేసుకోండి. అంతే, దాబా స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "సిమ్లా మిర్చి బేసన్ కర్రీ" మీ ముందు ఉంటుంది!

