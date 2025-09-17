ETV Bharat / offbeat

ఎగ్ బుర్జీ రొటీన్ - ఇలా "పనీర్ బుర్జీ" చేసుకోండి - దాబా రుచిలో భలే ఉంటుంది!

- ఎన్నడూ తినని రుచిలో కమ్మని పనీర్ కర్రీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబో!

Dhaba Style Paneer Bhurji Recipe
Dhaba Style Paneer Bhurji (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2025 at 2:01 PM IST

Dhaba Style Paneer Bhurji Recipe : పనీర్‌ అంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇష్టమే. అందుకే దాంతో స్టార్టర్ల నుంచి కూరల వరకు ఏం చేసినా ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తుంటారు. రోటీ నుంచి బిర్యానీ వరకు దేనిలోకైనా సరే కాంబినేషన్​గా పనీర్ కూర ఉంటే ఆ మజానే వేరు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ పనీర్ మసాలా కర్రీ, పాలక్ పనీర్, షాహీ పనీర్ వంటివి ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా పనీర్​తో మీరు ట్రై చేయాల్సిన మరో సూపర్ వంటకం ఉంది. అదే, దాబా స్టైల్ "పనీర్ బుర్జీ". ఇది ఎగ్ బుర్జీని మించిన టేస్ట్​తో భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఈ స్టైల్​లో చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పిల్లలైతే చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, సరికొత్త టేస్ట్​తో వారెవా అనిపించే ఈ పనీర్ బుర్జీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Dhaba Style Paneer Bhurji Recipe
Dhaba Style Paneer Bhurji Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - టమాటా ముక్కలు
  • ఒక కప్పు - ఉల్లిపాయ తరుగు
  • అర కప్పు - సన్నని క్యాప్సికం ముక్కలు
  • పావు కిలో - పనీర్
  • మూడు చెంచాలు - బటర్
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • రెండు చెంచాలు - శనగపిండి
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • అర చెంచా - గరంమసాలా
  • అర చెంచా - జీలకర్ర పొడి
  • పావు చెంచా - పసుపు
  • ఒక చెంచా - ధనియాల పొడి
  • ఒక చెంచా - మెంతిఆకుల పొడి
  • రుచికి తగినంత - కారం
  • టేస్ట్​కి సరిపడా - ఉప్పు
  • పావు కప్పు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు

Dhaba Style Paneer Bhurji Recipe
Dhaba Style Paneer Bhurji Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • దాబా స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే పనీర్ బుర్జీ తయారీ కోసం ముందుగా పావుకిలో తాజా పనీర్​ను గ్రేటర్​తో సన్నగా తరిగి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో టమాటాలు, ఉల్లిపాయలు, క్యాప్సికంలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు దోరగా వేయించుకోవాలి.
Dhaba Style Paneer Bhurji Recipe
Dhaba Style Paneer Bhurji Recipe (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ లైట్​గా వేగిన తర్వాత పసుపు, శనగపిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడిలను ఒక్కొక్కటిగా జత చేసి లో ఫ్లేమ్​లో మసాలాలన్నింటిని చక్కగా వేయించాలి.
  • అవన్నీ వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. తర్వాత టమాటా ముక్కలు కాస్త సాఫ్ట్​గా మారే వరకు వేయించుకోవాలి.
Dhaba Style Paneer Bhurji Recipe
Dhaba Style Paneer Bhurji Recipe (Getty Images)
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక ఆ మిశ్రమంలో క్యాప్సికం ముక్కలు వేసుకుని కలిపి మరికాసేపు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • క్యాప్సికం ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత కప్పు నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆ మిశ్రమం కాస్త చిక్కగా మారే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
Dhaba Style Paneer Bhurji Recipe
Dhaba Style Paneer Bhurji Recipe (Getty Images)
  • ఆ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి చిక్కబడ్డాక ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పనీర్ తరుగు, గరంమసాలా, మెంతి ఆకుల పొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా గరిటెతో కలియ తిప్పాలి.
  • అనంతరం లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, దాబా స్టైల్​లో నోరూరించే "పనీర్ బుర్జీ" రెడీ అవుతుంది!
Dhaba Style Paneer Bhurji Recipe
Dhaba Style Paneer Bhurji Recipe (Getty Images)

