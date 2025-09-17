ఎగ్ బుర్జీ రొటీన్ - ఇలా "పనీర్ బుర్జీ" చేసుకోండి - దాబా రుచిలో భలే ఉంటుంది!
- ఎన్నడూ తినని రుచిలో కమ్మని పనీర్ కర్రీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబో!
Published : September 17, 2025 at 2:01 PM IST
Dhaba Style Paneer Bhurji Recipe : పనీర్ అంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇష్టమే. అందుకే దాంతో స్టార్టర్ల నుంచి కూరల వరకు ఏం చేసినా ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తుంటారు. రోటీ నుంచి బిర్యానీ వరకు దేనిలోకైనా సరే కాంబినేషన్గా పనీర్ కూర ఉంటే ఆ మజానే వేరు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ పనీర్ మసాలా కర్రీ, పాలక్ పనీర్, షాహీ పనీర్ వంటివి ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా పనీర్తో మీరు ట్రై చేయాల్సిన మరో సూపర్ వంటకం ఉంది. అదే, దాబా స్టైల్ "పనీర్ బుర్జీ". ఇది ఎగ్ బుర్జీని మించిన టేస్ట్తో భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఈ స్టైల్లో చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పిల్లలైతే చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, సరికొత్త టేస్ట్తో వారెవా అనిపించే ఈ పనీర్ బుర్జీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - టమాటా ముక్కలు
- ఒక కప్పు - ఉల్లిపాయ తరుగు
- అర కప్పు - సన్నని క్యాప్సికం ముక్కలు
- పావు కిలో - పనీర్
- మూడు చెంచాలు - బటర్
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- ఒక చెంచా - జీలకర్ర
- రెండు చెంచాలు - శనగపిండి
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- అర చెంచా - గరంమసాలా
- అర చెంచా - జీలకర్ర పొడి
- పావు చెంచా - పసుపు
- ఒక చెంచా - ధనియాల పొడి
- ఒక చెంచా - మెంతిఆకుల పొడి
- రుచికి తగినంత - కారం
- టేస్ట్కి సరిపడా - ఉప్పు
- పావు కప్పు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
"గ్రీన్ సేమియా ఉప్మా" ఎప్పుడైనా తిన్నారా? - బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ!
తయారీ విధానం :
- దాబా స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే పనీర్ బుర్జీ తయారీ కోసం ముందుగా పావుకిలో తాజా పనీర్ను గ్రేటర్తో సన్నగా తరిగి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో టమాటాలు, ఉల్లిపాయలు, క్యాప్సికంలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ లైట్గా వేగిన తర్వాత పసుపు, శనగపిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడిలను ఒక్కొక్కటిగా జత చేసి లో ఫ్లేమ్లో మసాలాలన్నింటిని చక్కగా వేయించాలి.
- అవన్నీ వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. తర్వాత టమాటా ముక్కలు కాస్త సాఫ్ట్గా మారే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక ఆ మిశ్రమంలో క్యాప్సికం ముక్కలు వేసుకుని కలిపి మరికాసేపు కుక్ చేసుకోవాలి.
- క్యాప్సికం ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత కప్పు నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆ మిశ్రమం కాస్త చిక్కగా మారే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి చిక్కబడ్డాక ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పనీర్ తరుగు, గరంమసాలా, మెంతి ఆకుల పొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా గరిటెతో కలియ తిప్పాలి.
- అనంతరం లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, దాబా స్టైల్లో నోరూరించే "పనీర్ బుర్జీ" రెడీ అవుతుంది!
పిల్లలకు "ఫ్రైంచ్ ఫ్రైస్" దుకాణంలో కొనకండి - ఇడ్లీలతో చేస్తే కరకరలాడుతాయి!
ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేకుండానే "గుంత పొంగనాలు" - చట్నీ లేకుండానే కమ్మగా తినేయొచ్చు!