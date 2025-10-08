కమ్మగా, కారంగా తినాలనిపిస్తే - దాబా స్టైల్ "ఎగ్ మసాలా కర్రీ"!
ఎగ్ కర్రీ ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి - టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 5:15 PM IST
EGG MASALA CURRY IN TELUGU : కమ్మగా, కారంగా ఏదైనా తినాలనిపించినపుడు దాబా స్టైల్ ఎగ్ మసాలా కర్రీ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది అన్నంతో పాటు వేడి వేడిగా చపాతీలు, పుల్కాల్లోకి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఎగ్ అనగానే చాలా మంది నూనెలో కొట్టి కలిపి గరిటెతో బాగా కలిపేస్తుంటారు. కానీ, అలా కాకుండా ఓ సారి ఇలా దాబా స్టైల్ ఎగ్ మసాలా కర్రీ ట్రై చేయండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాలు - 1 స్పూన్
- మిరియాలు - 10
- సోంపు - అర స్పూన్
- యాలకులు - 3
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
- లవంగాలు - 4
- రాతిపువ్వు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ - 1
- వెలుల్లి రెబ్బలు - 6
- అల్లం - ఇంచు
- జీడిపప్పు - 15
- టమోటా - 2
- పుదీనా - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- చిక్కటి పెరుగు - 100 గ్రాములు
- పసుపు - పావు స్పూన్
- కారం - 1.5 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర పొడి - 1 స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- కోడిగుడ్లు ఉడికించుకుని పొట్టుతీసి పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. ధనియాలు, మిరియాలు, సోంపు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, రాతిపువ్వు వేయించి సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ వేయించాలి.
- రంగు మారిన తర్వాత వెలుల్లి రెబ్బలు, అల్లం, జీడిపప్పు, టమోటా ముక్కలు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో మూతపెట్టి 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండడం వల్ల అడుగు పట్టకుండా ఉంటుంది. పక్కన పెట్టుకుని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి. అందులోనే పుదీనా, కొత్తిమీర, చిక్కటి పెరుగు వేసుకుని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ వేసుకుని రంగు మారాక పసుపు, కారం, ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ వేసి మిక్సీ జార్లో ఉన్న పేస్ట్ కూడా వచ్చేలా కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కడాయిలో పోసుకోవాలి. మరో 3 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే నూనె పైకి తేలుతుంది. ఇపుడు జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడితో పాటు పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఇపుడు ఉడికించుకున్న కోడిగుడ్లు సగానికి కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. సన్నటి మంటపై 2 నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే చాలు. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని మరో 2 నిమిషాల తర్వాత దించుకోవాలి.
