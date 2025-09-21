దసరాకి "క్యారెట్ గులాబ్ జామూన్" - ఇంటిల్లిపాదికీ పండగే!
- క్యారెట్, బొంబాయి రవ్వతో సూపర్ 'స్వీట్' - తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచికరం!
Published : September 21, 2025 at 12:40 PM IST
Carrot Gulab Jamun Recipe : దసరా పండుగ వచ్చేస్తోంది. ఇప్పటికే స్కూళ్లకు ఫెస్టివల్ హాలిడేస్ ఇచ్చేశారు. దాంతో చాలా మంది అమ్మలు ఇప్పటి నుంచే పిల్లల కోసం వివిధ రకాల పిండి వంటలు ప్రిపేర్ చేయడానికి సిద్ధమవుతుంటారు. నార్మల్గా చెక్కలు, జంతికలు, కారప్పూస, గర్జలు వంటివి అందరూ చేస్తుంటారు. అలాకాకుండా వెరైటీగా ఏదైనా స్పెషల్ రెసిపీని ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా తీపి వంటకం అయి ఉండాలా? అయితే, అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ స్వీట్ రెసిపీ.
అదే, క్యారెట్తో నోరూరించే "గులాబ్ జామూన్". ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలే కాదు పండక్కి ఇంటికొచ్చే బంధువులు కూడా చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు. నార్మల్గా గులాబ్ జామూన్ ప్రిపరేషన్ను చాలా మంది కాస్త టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్గా భావిస్తుంటారు. కానీ, ఈ స్టైల్లో చాలా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, దీనికి అవసరమయ్యే పదార్థాలు కూడా తక్కువే. మరి, ఈ రుచికరమైన క్యారెట్ గులాబ్ జామూన్ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆరు - క్యారెట్లు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నెయ్యి
- రెండు కప్పులు - పాలు
- ఐదు టేబుల్స్పూన్లు - బొంబాయి రవ్వ
- ఒక కప్పు - పాల పొడి
- రెండు కప్పులు - చక్కెర
- ఒక చెంచా - యాలకుల పొడి
- వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
- ఒక కప్పు - నీళ్లు
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే క్యారెట్ గులాబ్ జామూన్ తయారీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో చక్కెర, వాటర్ పోసి మరిగించుకోవాలి.
- పంచదార పూర్తిగా కరిగి లేత పాకంలా తయారవుతున్నప్పుడు అందులో మంచి ఫ్లేవర్ కోసం యాలకుల పొడి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు క్యారెట్లను శుభ్రంగా కడిగి పీలర్తో పైన చెక్కును తొలగించుకోవాలి. ఆపై చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సీ జార్లో వేసుకుని వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగి వేడయ్యాక ముందుగా రెడీ చేసుకున్న క్యారెట్ మిశ్రమాన్ని వేసి లో ఫ్లేమ్లో బాగా వేయించాలి.
- క్యారెట్ మిశ్రమం మంచిగా వేగిందనుకున్నాక అందులో పాలు యాడ్ చేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆ మిశ్రమాన్ని ఉడకనివ్వాలి. అది వేడెక్కి ఉడకడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు బొంబాయిరవ్వ, పాలపొడి వేసి మరోసారి బాగా అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆ మిశ్రమం దగ్గరకు అయ్యేవరకూ కలుపుతూ ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కకు దింపి చల్లార్చుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగేలోపు చల్లారిన క్యారెట్ రవ్వ మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న ఉండల్లా చేసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఉండలను నెమ్మదిగా కాగుతున్న ఆయిలో వేసి ఎర్రగా వేయించుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అవి వేడి కాస్త చల్లారిన తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పక్కనుంచిన పాకంలో వేసి వాటికి పాకం పట్టేలా కాసేపు ఉంచి ఆపై సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, అప్పటికప్పుడు ఇంట్లోనే నోరూరించే "క్యారెట్ గులాబ్ జామూన్లు" రెడీ అయిపోతాయి!
- మరి, మీరు పండక్కి స్వీట్ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఓసారి దీన్ని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
