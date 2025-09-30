ETV Bharat / offbeat

దసరా స్పెషల్ : రెస్టారెంట్ స్టైల్​ "మటన్ కుర్మా" - ముక్క మెత్తగా ఉడికి, రుచి అద్దిరిపోతుంది!

- పండక్కి ఇలా "మటన్ కర్రీ" చేయండి - బొక్క కూడా వదలరు సుమీ!

Dasara Special Mutton Curry
Dasara Special Mutton Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2025 at 9:59 AM IST

4 Min Read
Dasara Special Mutton Curry : దసరా అంటేనే తెలంగాణలో ప్రతి ఇంట్లో నాన్​వెజ్ ఐటమ్స్​ ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. అందులోనూ మెజార్టీ పీపుల్ మటన్​కి ఎక్కువ ప్రియార్టీ ఇస్తుంటారు. కానీ, చాలా మందికి మటన్​ కర్రీ సరిగ్గా కుదరదు. అంటే, ముక్క మంచిగా ఉడకకపోవడమో, ఉప్పు కారం ముక్కకు సరిగ్గా పట్టక మంచి రుచి రాకపోవడమో జరుగుతుంటుంది. అందుకే, ఈ విజయదశమికి ఎప్పుడూ చేసుకునే విధంగా కాకుండా ఈ పద్ధతిలో "మటన్ కర్రీ" వండి చూడండి. ఇంట్లోనే ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్​ని రెడీ చేసి వండితే టేస్ట్ నెక్ట్స్​ లెవల్​లో ఉంటుంది. తిన్నవారెవరైనా సరే ఆహా ఏమి రుచి అని పొగడక మానరు! ముక్క కూడా మెత్తగా ఉడికే ఈ కర్రీని పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ మటన్ కుర్మాను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Mutton Curry
మటన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మటన్ - కేజీ
  • నూనె - 10 నుంచి 12 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు (చిన్న సైజ్​వి)
  • బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు(రుచికి తగినంత)
  • కొత్తిమీర తరుగు - ఆరేడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
  • కసూరి మేతి - రెండు టీస్పూన్లు
Mutton Curry
మసాలాలు (Getty Images)

మసాలా పేస్ట్​ కోసం :

  • దాల్చిన చెక్క - నాలుగు చిన్న ముక్కలు
  • బడి ఇలాచీలు - రెండు
  • స్టోన్ ఫ్లవర్ (బండ పువ్వు) - కొద్దిగా
  • జాపత్రి - కొద్దిగా
  • స్టార్ ఫ్లవర్ - రెండు
  • లవంగాలు - 12
  • యాలకులు - ఆరేడు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • ధనియాలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీడిపప్పులు - పది
  • టమాటా ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - రెండు కప్పులు

Mutton Curry
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మటన్​ను మీకు కావాల్సిన సైజ్​లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం మిక్సీ జార్​లో దాల్చిన చెక్క ముక్కలు, లవంగాలు, యాలకులు, బడి ఇలాచీలు, బండ పువ్వు, జాపత్రి, స్టోర్ ఫ్లవర్, జీలకర్ర, ధనియాలు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకుని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Mutton Curry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఒకవేళ మీ దగ్గర జీడిపప్పు పలుకులు లేనట్లయితే దాని ప్లేస్​లో రెండు టేబుల్​స్పూన్లు ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు అయినా తీసుకోవచ్చు.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ పొడిలో టమాటా ముక్కలు వేసుకుని అవసరమైతే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం అదే మిక్సీ జార్​లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదే, గ్రేవీ కాస్త తక్కువ కావాలనుకునేవారు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
Mutton Curry
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మటన్ కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద కుక్కర్ గిన్నె ఉంచి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ చీలికలు వేసి గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక బిర్యానీ ఆకులు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆనియన్ పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఉల్లిపాయ మిశ్రమం దోరదోరగా ఫ్రై అయ్యాక అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా మసాలా పేస్ట్ వేసుకుని అందులో నుంచి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న మటన్ ముక్కలను జత చేసి వాటికి మసాలా పేస్ట్ చక్కగా పట్టేలా కాసేపు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి హై-ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ మరో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి.

Mutton Curry
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • మూడు నిమిషాల అనంతరం అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, నాలుగు టేబుల్​స్పూన్ల వరకు కొత్తిమీర తరుగు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై ఉప్పు, కారం మటన్​ ముక్కలకు పట్టడానికి కుక్కర్ మూత రబ్బర్ తీసేసి కవర్ చేసి ఐదారు నిమిషాల పాటు లో-ఫ్లేమ్​లో ఉడకనివ్వాలి.
  • అలా ఉడికించిన అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి. ఇదే టైమ్​లో ఉప్పు, కారం చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
Mutton Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అనంతరం కుక్కర్ మూతకున్న రబ్బర్, విజిల్ పెట్టి కవర్ చేసి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • ఐదు విజిల్స్ అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి ఆపై మళ్లీ స్టవ్ ఆన్ చేసి కొద్దిగా కసూరి మేతిని చేతితో నలిపి వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, కొత్తిమీర తరుగుని వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, రెస్టార్టెంట్ స్టైల్​లో చూస్తేనే నోరూరిపోయే "మటన్ కుర్మా" రెడీ అవుతుంది!

