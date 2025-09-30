దసరా స్పెషల్ : రెస్టారెంట్ స్టైల్ "మటన్ కుర్మా" - ముక్క మెత్తగా ఉడికి, రుచి అద్దిరిపోతుంది!
Published : September 30, 2025 at 9:59 AM IST
Dasara Special Mutton Curry : దసరా అంటేనే తెలంగాణలో ప్రతి ఇంట్లో నాన్వెజ్ ఐటమ్స్ ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. అందులోనూ మెజార్టీ పీపుల్ మటన్కి ఎక్కువ ప్రియార్టీ ఇస్తుంటారు. కానీ, చాలా మందికి మటన్ కర్రీ సరిగ్గా కుదరదు. అంటే, ముక్క మంచిగా ఉడకకపోవడమో, ఉప్పు కారం ముక్కకు సరిగ్గా పట్టక మంచి రుచి రాకపోవడమో జరుగుతుంటుంది. అందుకే, ఈ విజయదశమికి ఎప్పుడూ చేసుకునే విధంగా కాకుండా ఈ పద్ధతిలో "మటన్ కర్రీ" వండి చూడండి. ఇంట్లోనే ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్ని రెడీ చేసి వండితే టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. తిన్నవారెవరైనా సరే ఆహా ఏమి రుచి అని పొగడక మానరు! ముక్క కూడా మెత్తగా ఉడికే ఈ కర్రీని పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, రెస్టారెంట్ స్టైల్లో నోరూరించే ఈ మటన్ కుర్మాను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మటన్ - కేజీ
- నూనె - 10 నుంచి 12 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు (చిన్న సైజ్వి)
- బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - రెండు టేబుల్స్పూన్లు(రుచికి తగినంత)
- కొత్తిమీర తరుగు - ఆరేడు టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- కసూరి మేతి - రెండు టీస్పూన్లు
మసాలా పేస్ట్ కోసం :
- దాల్చిన చెక్క - నాలుగు చిన్న ముక్కలు
- బడి ఇలాచీలు - రెండు
- స్టోన్ ఫ్లవర్ (బండ పువ్వు) - కొద్దిగా
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- స్టార్ ఫ్లవర్ - రెండు
- లవంగాలు - 12
- యాలకులు - ఆరేడు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- ధనియాలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- జీడిపప్పులు - పది
- టమాటా ముక్కలు - ఒక కప్పు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - రెండు కప్పులు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మటన్ను మీకు కావాల్సిన సైజ్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం మిక్సీ జార్లో దాల్చిన చెక్క ముక్కలు, లవంగాలు, యాలకులు, బడి ఇలాచీలు, బండ పువ్వు, జాపత్రి, స్టోర్ ఫ్లవర్, జీలకర్ర, ధనియాలు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకుని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీ దగ్గర జీడిపప్పు పలుకులు లేనట్లయితే దాని ప్లేస్లో రెండు టేబుల్స్పూన్లు ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు అయినా తీసుకోవచ్చు.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ పొడిలో టమాటా ముక్కలు వేసుకుని అవసరమైతే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం అదే మిక్సీ జార్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదే, గ్రేవీ కాస్త తక్కువ కావాలనుకునేవారు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఇప్పుడు మటన్ కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద కుక్కర్ గిన్నె ఉంచి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ చీలికలు వేసి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక బిర్యానీ ఆకులు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆనియన్ పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
- ఉల్లిపాయ మిశ్రమం దోరదోరగా ఫ్రై అయ్యాక అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా మసాలా పేస్ట్ వేసుకుని అందులో నుంచి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న మటన్ ముక్కలను జత చేసి వాటికి మసాలా పేస్ట్ చక్కగా పట్టేలా కాసేపు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి హై-ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ మరో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి.
- మూడు నిమిషాల అనంతరం అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల వరకు కొత్తిమీర తరుగు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై ఉప్పు, కారం మటన్ ముక్కలకు పట్టడానికి కుక్కర్ మూత రబ్బర్ తీసేసి కవర్ చేసి ఐదారు నిమిషాల పాటు లో-ఫ్లేమ్లో ఉడకనివ్వాలి.
- అలా ఉడికించిన అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి. ఇదే టైమ్లో ఉప్పు, కారం చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కుక్కర్ మూతకున్న రబ్బర్, విజిల్ పెట్టి కవర్ చేసి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- ఐదు విజిల్స్ అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి ఆపై మళ్లీ స్టవ్ ఆన్ చేసి కొద్దిగా కసూరి మేతిని చేతితో నలిపి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, కొత్తిమీర తరుగుని వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, రెస్టార్టెంట్ స్టైల్లో చూస్తేనే నోరూరిపోయే "మటన్ కుర్మా" రెడీ అవుతుంది!
