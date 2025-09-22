పండగ వేళ నూనె తక్కువ పీల్చే 'పిండి వంటకం' - కరకరలాడుతూ, భలే రుచిగా!
పిండి ఇలా కలిపి "రిబ్బన్ పకోడీ" చేయండి - స్వీట్ షాప్లా కరకరలాడుతుంది!
Published : September 22, 2025 at 11:44 AM IST
Ribbon Pakoda Recipe in Telugu : దసరా సెలవుల్లో పిల్లలకు చేసి పెట్టే పిండి వంటల్లో మురుకులు, చెక్కలు, కారప్పూసతో పాటు "రిబ్బన్ పకోడీ" కూడా ఉంటుంది. దీన్నే 'ఆకు పకోడీ, చెక్క పకోడీ' ఇలా రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తుంటారు. అయితే, ఇది చేసినప్పుడు చాలా మందికి క్రిస్పీగా, కరకరలాడుతూ రాదు. అలాంటి వారు పండగ వేళ ఈ కొలతలతో "రిబ్బన్ పకోడీ" ట్రై చేయండి. పిండి కలిపేటప్పడు ఈ "చిన్న ట్రిక్" ఫాలో అయ్యారంటే సూపర్ టేస్టీగా, స్వీట్ షాప్ స్టైల్లో క్రిస్పీగా కరకరలాడుతూ వస్తుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం అవసరం లేదు. నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పుట్నాలపప్పు - ఒక కప్పు
- కారం - రెండు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- బియ్యప్పిండి - ఒక కప్పు
- శనగపిండి - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నువ్వులు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఇంగువ - నాలుగు చిటికెళ్లు
- బటర్ - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- నూనె - వేయించడానికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ తయారీ కోసం ముందుగా మిక్సీ జార్లో పుట్నాల పప్పు, కారం, జీలకర్ర వేసుకుని అస్సలు బరక లేకుండా మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో బియ్యప్పిండి, శనగపిండి, మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పుట్నాల పప్పు పొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, తెల్లవి లేదా నల్ల నువ్వులు, ఇంగువ వేసుకొని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ పిండి మిశ్రమంలో మరిగించుకున్న వేడి వేడి బటర్ని వేసి ముందుగా గరిటెతో కలిపి అది చల్లారాక పిండి మొత్తానికి పట్టేలా చేతితో రబ్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
- పిండి కలిపేటప్పుడు వేడి బటర్/నూనె/నెయ్యిని యాడ్ చేసుకునే ఈ 'చిన్న సీకెట్ ట్రిక్' రిబ్బన్ పకోడీ క్రిస్పీగా రావడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది.
- ఆవిధంగా కలిపిన తర్వాత అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని సాధ్యమైనంత వరకు కాస్త గట్టిగానే కలుపుకోవాలి. పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ లూజుగా కాకుండా కొద్దిగా గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగే లోపు జంతికల గొట్టం తీసుకుని అందులో రిబ్బన్ పకోడీ ప్లేట్ను అమర్చుకోవాలి. ఆపై లోపల కాస్త నూనెను అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని సరిపడా నింపుకోవాలి.
- నూనె బాగా కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి కాగుతున్న ఆయిల్లో మురుకుల గొట్టంతో నేరుగా రిబ్బన్ పకోడీని వత్తుకోవాలి.
- పిండి ముద్దను మొత్తం వత్తుకున్నాక స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వెంటనే టర్న్ చేయకుండా రెండు మూడు నిమిషాల కాలనిచ్చి ఆపై మరో వైపునకు తిప్పేసి కాల్చుకోవాలి.
- నూనెలో నురగలు తగ్గి రెండు వైపులా ఎర్రగా వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని చల్లారాక ఏదైనా డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, స్వీట్ షాప్ స్టైల్లో కరకరలాడే "రిబ్బన్ పకోడీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీ కోసం బియ్యప్పిండి తీసుకున్న కప్పునే శనగపిండి, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకోవడానికి వాడాలి.
- ఒకవేళ మీ దగ్గర బటర్ లేకపోతే దాని ప్లేస్లో వేడి వేడి నెయ్యి లేదా వేడి నూనెను అయినా పిండి కలుపుకోవడానికి వాడుకోవచ్చు.
- పిండి కన్సిస్టెన్సీ కాస్త గట్టిగా లేకపోతే నూనెలో వేసినప్పుడు పూరీల్లా పొంగి క్రిస్పీగా, టేస్టీగా రావని గుర్తుంచుకోవాలి.
- నూనె కాగకపోయినా, పిండి జారైనా ఆయిల్ ఎక్కువగా పీల్చుతాయి, మెత్తగా వస్తాయనే విషయం మర్చిపోవద్దు.
